È«Ïµ±êÅä¸ß½×ÖÇ¼Ý ËÎL DM-iÖÇ¼Ý°æÅäÖÃÀÂú 13.58ÍòÔªÆð
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
2ÔÂ10ÈÕ£¬Ëæ×Å¡°ÌìÉñÖ®ÑÛ£¬¿ª´´È«ÃñÖÇ¼ÝÊ±´ú¡±±ÈÑÇµÏÖÇÄÜ»¯Õ½ÂÔ·¢²¼»áµÄ¾Ù°ì£¬ËÎL DM-iÖÇ¼Ý°æÒ²ÕýÊ½ÉÏÊÐ!ÐÂ³µÈ«Ïµ´îÔØÌìÉñÖ®ÑÛ C ¨C ¸ß½×ÖÇ¼ÝÈýÄ¿°æ(DiPilot 100)£¬ÓµÓÐÖÇ¼Ý¡¢ÃÀÑ§¡¢ÖÇ²ÕÈý´ó½ø»¯£¬ÒÔ¼°ÖÇ¼Ý¡¢¼¼Êõ¡¢ºÀ»ª¡¢ÖÇÏí¡¢Æ½Ì¨¡¢°²È«Áù´óÒýÁì£¬³ÉÎªÖÐ¼¶SUVÖÇ¼ÝÒýÁìÕß!
ËÎL DM-iÖÇ¼Ý°æ¹²ÍÆ³ö5¿î³µÐÍ£¬¹Ù·½Ö¸µ¼¼Û13.58Íò-17.58ÍòÔª£¬»¹¿ÉÏíÊÜ¡°0Ê×¸¶¡±»ò¡°0ÀûÏ¢¡±»ò¡°0ÔÂ¹©¡±µÈ½ðÈÚÀñÓö£¬ÒÔ¼°¡°¹ú²¹¡±+¡°³§²¹¡±ÖÁ¸ß2.5ÍòÔªµÄÖÃ»»²¹Ìù!Æ¾½èÇ¿´óµÄ²úÆ·Á¦ºÍ³¬Öµ¹º³µÈ¨Òæ£¬ËÎL DM-iÖÇ¼Ý°æ±Ø½«ÓÀ´ÐÂÒ»²¨ÈÈÏú¿ñ³±£¬ÔÙ¶ÈÒýÁìÖÐ¼¶SUVÊÐ³¡ÐÂÇ÷ÊÆ!
ÖÇ¼ÝÒýÁì£ºÈ«Ïµ±êÅä 5R12VÌìÉñÖ®ÑÛ¸ß½×ÖÇ¼ÝÏµÍ³£¬È«³µ¸ß´ï29Ã¶´«¸ÐÆ÷
ËÎL DM-iÖÇ¼Ý°æÈ«Ïµ´îÔØ5R12VÌìÉñÖ®ÑÛ¸ß½×ÖÇ¼ÝÏµÍ³£¬È«³µ¸ß´ï29Ã¶´«¸ÐÆ÷£¬ÎªÓÃ»§Ìá¹©¼ÝÊ»¸¨Öú¡¢²´³µ¸¨ÖúºÍ°²È«¸¨ÖúµÈ·á¸»ÖÇ¼Ý¹¦ÄÜ£¬ÏÔÖøÌáÉý¼ÝÊ»µÄ°²È«ÐÔºÍ±ãÀûÐÔ¡£
Åä±¸ÌìÉñÖ®ÑÛºó£¬ÔÚÆä¹¦ÄÜ¸²¸ÇµÄ¸ßËÙÂ·ºÍ³ÇÊÐ¿ìËÙÂ·³¡¾°ÖÐ£¬ÓÃ»§µÄ¼ÝÊ»±äµÃ¸ü¼ÓÊ¡ÐÄÊ¡Á¦¡£±ÈÈç£¬³µÁ¾ÄÜ¹»¸ù¾Ýµ¼º½Â·Ïß£¬ÊµÊ±¼à²âÖÜ±ß³µÁ÷×´Ì¬£¬×Ô¶¯Ê»Èë¡¢Ê»³öÔÑµÀ£¬»¹ÄÜ×Ô¶¯ÅÐ¶ÏÊÇ·ñÐèÒª³¬³µ¡£Óöµ½Ê©¹¤Â·¶Î£¬³µÁ¾Ò²ÄÜ¹»ÌáÇ°Ê¶±ð£¬ÖÇÄÜ±äµÀ£¬°²È«±ÜÕÏ£¬Ë³³©Í¨¹ý¡£³µÁ¾»¹ÄÜ¹»×Ô¶¯Ê¶±ðÏÞËÙ±êÖ¾²¢ÌáÐÑÓÃ»§£¬±ÜÃâÒòÊèºöµ¼ÖÂÎ¥ÕÂ¡£×ÛºÏÀ´¿´£¬ÓÐÁËÌìÉñÖ®ÑÛC£¬³µÁ¾¿É¾«×¼Ëø¶¨×î¼ÑÐÐÊ»Â·Ïß£¬ÏÔÖøÌá¸ßÍ¨ÐÐÐ§ÂÊ£¬»¹ÄÜ°ïÖúÓÃ»§´ÓÈÝÓ¦¶Ô¸´ÔÓÂ·¿ö£¬ÈÃ³öÐÐ±äµÃ¸ü¼òµ¥¡£
ÌìÉñÖ®ÑÛC²»½öÄÜ°ïÓÃ»§¼Ý³µ£¬»¹ÄÜ°ïÓÃ»§Í£³µ¡£ËüµÄ×Ô¶¯²´³µ¹¦ÄÜ·Ç³£Ç¿´ó£¬ÄÜÊµÏÖ300¶àÖÖ³¡¾°µÄÖÇÄÜ²´³µ¸¨Öú¡£ÀýÈç£¬ÔÚ¿¿Ç½µÄÏÁÕ³µÎ»£¬ÓÃ»§¿ÉÒÔÒ£¿Ø³µÁ¾²´Èë¡¢²´³ö¡£ÉõÖÁÃ»ÓÐÃ÷È·»ÏßµÄÍ£³µ³¡¾°£¬ÒÔ¼°¶ÏÍ·Â·µÈ¼«¶Ë³¡¾°£¬ÌìÉñÖ®ÑÛC¶¼ÄÜ¹»×Ô¶¯Ê¶±ð³µÎ»¡£×Å¼±ÏÂ³µÀë¿ª£¬¾¡¿ÉËø³µ¾Í×ß£¬ÈÃ³µÁ¾×Ô¶¯¡°´ú¿Í¡±²´Èë³µÎ»²¢Ï¨»ð£¬±ãÀûÐÔ¸üÉÏÒ»²ãÂ¥¡£¶øÈ«¾°Ó°Ïñ¿ÉÒÔÈÚºÏÏÔÊ¾³µÍâÊÓ½Ç£¬¸üÖ±¹ÛÏÔÊ¾³µÉí¼°ÕÏ°ÎïµÄÎ»ÖÃ£¬ÈÃ²´³µ±äµÃ¸ü¼òµ¥¡£
¼¼ÊõÒýÁì£ºÍ¨ÇÚ0ÓÍºÄ ³¤Í¾0½¹ÂÇ
ËÎL DM-iÖÇ¼Ý°æÔÚ¶¯Á¦¼¼ÊõÉÏÔ¶³¬Í¬¼¶£¬´îÔØµÚÎå´úDM¼¼Êõ£¬ÒÔµçÎªÖ÷£¬½ÚÄÜ¸ßÐ§£¬°Ù¹«ÀïNEDC¿÷µçÓÍºÄ½ö3.9L£¬¿ª´´ÖÐ¼¶SUVÓÍºÄ3Ê±´ú¡£ÂúÓÍÂúµç×ÛºÏÐøº½1500km£¬³¤Í¾×Ô¼ÝÇáËÉ¿çÊ¡£¬Ê¡Ç®Ê¡Ê±£¬¸æ±ðÀï³Ì½¹ÂÇ¡£
ÊÐÇøÍ¨ÇÚ¿É´¿µçÐÐÊ»£¬Ìá¹©75KM¡¢112KMºÍ160KMÈýÖÖ´¿µçÐøº½°æ±¾£¬ÆäÖÐ160KM³µÐÍ×î´ó³äµç¹¦ÂÊ´ï54kW£¬30%-80%³äµç½öÐè17·ÖÖÓ¡£
×÷ÎªÒ»¿îÖÐ¼¶SUV£¬Æä7.7ÃëµÄ°Ù¹«Àï¼ÓËÙ¿°³ÆÓÅÐã£¬ºÁÃë¼¶µç»úÏìÓ¦ËÙ¶È£¬¶¯Á¦Ç¿¾¢£¬ÈÃÓÃ»§¾¡ÏíÅìÅÈ¼ÝÊ»ÀÖÈ¤¡£
ºÀ»ªÒýÁì£º¶«·½Ææ¾³ÐÂÅäÉ« Ú¹ÊÍÖÐÊ½ºÀ»ªÐÂ·çÉÐ
ËÎL DM-iÖÇ¼Ý°æÕûÌå³ÊÏÖ¡°´óÆø¡¢ºÀ»ª¡¢ÖÇÄÜ¡±µÄÉè¼Æ·ç¸ñ£¬ÎªÖ÷Á÷ÈËÈº¶øÀ´£¬´óËÎÁúÑÕÍâ¹Û£¬Ç°Á³´óÆø£¬²àÃæÏßÌõ¶¯¸Ð£¬Î²²¿±¥Âú¡£ËÎÔÏ¿íÉÝ×ù²ÕÒÔËÎ´úÍ¥ÔºÒÕÊõÎªÁé¸Ð£¬¿Õ¼ä¿íÊÊ¡¢ÅäÖÃºÀ»ª£¬´òÔì³ö¼æ¾ßÎÄ»¯µ×ÔÌÓë¸ß¶ËÌåÑéµÄ¼Ý³Ë¿Õ¼ä¡£
ËÎL DM-iÖÇ¼Ý°æÐÂÔöê×Ê¯ºÚÍâ¹Û¡¢ÄºÔÆ»ÒÄÚÊÎ¡£ê×Ê¯ºÚ³µÉ«Éîåä¶øÄÚÁ²£¬¼«¾ßÖÊ¸Ð£¬¾¡ÏÔÖÐÊ½ºÀ»ªµÄ³ÁÎÈÓë´óÆø;ÄºÔÆ»ÒÄÚÊÎµÍµ÷ÉÝ»ª£¬ÎÂÈóÑÅÖÂ£¬ÓëÖÐÊ½ºÀ»ªµÄÄÚÊÎÉè¼ÆÏàµÃÒæÕÃ£¬ÓªÔì³öÒ»ÖÖÄþ¾²¶ø¸ß¶ËµÄ·ÕÎ§¡£
ÖÇÏíÒýÁì£ºÖÇÄÜ×ù²Õ¸ß½×°æ-DiLink 100ÔÙÉý¼¶ ³©Ïí±ã½ÝÓÃ³µÌåÑé
ËÎL DM-iÖÇ¼Ý°æ´îÔØÖÇÄÜ×ù²Õ¸ß½×°æ-DiLink 100£¬²¢ÓÀ´Èý´óÉý¼¶£¬¿ÉÒ»¼ü¿ªÆôÂ¶ÓªÄ£Ê½»òÐ¡í¬Ä£Ê½£¬×ð¹óÌåÑé¼´¿ÌÓµÓÐ¡£¶øÓ±öÄ£Ê½ÔòÈÃÓÃ»§µÄÉÏÏÂ³µ±äµÃ¸ü¼Ó¼òµ¥±ã½Ý¡£
×î´ó15.6Ó¢´çµÄÖÐ¿Ø´óÆÁ£¬»ÖÊÇåÎúÏ¸Äå£¬ÏµÍ³Á÷³©Ë³»¬¡£ÒÇ±íÅÌÖ§³Ö3DäÖÈ¾Ð§¹û£¬¿ÉÖ±¹ÛÏÔÊ¾ÖÜÎ§»·¾³£¬Èç³µµÀÏß¡¢Ç°·½³µÁ¾¡¢½»Í¨±êÖ¾µÈ¡£ÓÃ»§»¹¿ÉÍ¨¹ý³µ»úÏµÍ³ÖÐµÄ3D³µÁ¾Ä£ÐÍ¿ª¹Ø³µ´°¡¢µ÷½Ú×ùÒÎ¡¢ºóÊÓ¾µµÈ¡£ÖÐ¿ØÆÁ¡¢ÒÇ±íÅÌ¡¢HUD¡°ÈýÆÁÁª¶¯¡±·Ç³£ÊµÓÃ£¬¿ÉÍ¬Ê±ÏÔÊ¾µ¼º½£¬¼õÉÙÊÓÏß×ªÒÆ£¬ÈÃ¼ÝÊ»¸ü°²È«¡£
Æ½Ì¨ÒýÁì£º¸ü°²È«¡¢¸üÊæÊÊ¡¢¸ü½ÚÄÜ
ËÎL DM-iÖÇ¼Ý°æµ®ÉúÓÚ±ÈÑÇµÏÐÂÒ»´ú²å»ìÕû³µÆ½Ì¨£¬×¨Îª²å»ì³µÐÍÉè¼Æ£¬¸ü°²È«¡¢¸üÊæÊÊ¡¢¸ü½ÚÄÜ¡£²å»ì×¨ÊôÁýÊ½°²È«³µÉí½á¹¹£¬ÌáÉý¶Ô¶¯Á¦×Ü³É£¬µç³Ø°üµÈºËÐÄÁã²¿¼þµÄ°²È«·À»¤¡£Ç°Âó¸¥Ñ·+ºó¶àÁ¬¸Ë¶ÀÁ¢Ðü¼Ü£¬´îÅäFSD¿É±ä×èÄá¼õÕñÆ÷¡¢CSTÊæÊÊÍ£³µ£¬ÓÐÐ§¸ÄÉÆÉ²³µµãÍ·¡¢Ðü¼Ü¸©ÑöºÍ¶Ù´ì¸Ð£¬´øÀ´¸ßÆ·ÖÊ¼ÝÊ»ÌåÑé¡£
°²È«ÒýÁì£º°´ÐÂ°æC-NCAPÎåÐÇ°²È«±ê×¼´òÔì
ËÎL DM-iÖÇ¼Ý°æ°´ÐÂ°æC-NCAPÎåÐÇ°²È«±ê×¼´òÔì£¬³µÉí¸ßÇ¿¸ÖÕ¼±È75.7%£¬³µ¶¥¿¹Ñ¹Á¦³¬¹ý9.7¶Ö¡£È«Ïµ±êÅä7ÆøÄÒ£¬³ý6¸ö³£¹æ°²È«ÆøÄÒÍâ£¬»¹Åä±¸Í¬¼¶ÉÙÓÐµÄÇ°ÅÅÔ¶¶ËÆøÄÒ£¬ÓÐÐ§½µµÍÅö×²ÉËº¦¡£Åä±¸DMS¼ÝÊ»Ô±¼à²âÏµÍ³£¬¿É¼°Ê±ÌáÐÑ¼ÝÊ»Ô±£¬±ÜÃâÆ£ÀÍ¡¢·ÖÐÄ;¸üÓÐAEBµÈ10+Ïî°²È«¸¨Öú¹¦ÄÜ£¬Ö÷¶¯³ö»÷£¬·À»¼Î´È»¡£
×ÔÈ¥ÄêÉÏÊÐÒÔÀ´£¬ËÎL DM-i¡°³öµÀ¼´¶¥Á÷¡±£¬´´ÔìÖÐÐÍSUVÈÈÏú¼ÓËÙ¶È£¬Á¬Ðø5¸öÔÂÏúÁ¿³¬2ÍòÁ¾£¬²¢Ò»¾Ù¶áµÃ²å»ìSUV¹Ú¾üÖ®Î»¡£´Ë´ÎÖÇ¼Ý°æÐ¯¡°Èý´ó½ø»¯¡¢Áù´óÒýÁì¡±²úÆ·Á¦ÂúÅä³ö»÷£¬²»½öÒª¡°¾í¡±·ÖÐ¼¶SUVÈüµÀ£¬¸üÒª³¹µ×º¸ÀÎÊÐ³¡»°ÓïÈ¨£¬ÖØËÜÖÐ¼¶SUVÖÇ¼Ý±ê¸Ë£¬ÒýÁìÖÐ¼¶SUVÖÇ¼ÝÐÂÇ÷ÊÆ!
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â