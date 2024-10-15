张靓颖、鹿先森助阵 岚图打造属于用户的狂欢节

【2024年10月14日，杭州】10月13日，岚图汽车在杭州电竞中心，以“与知音 共岚图”为主题，举办了2024岚图用户之夜暨岚图知音上市发布会。此次用户之夜，岚图邀请张靓颖、鹿先森等知名音乐人助阵，带来了长达两个小时的专属“演唱会”，与现场2800名用户，全国130个分会场的14000名“岚友”共享这一独属于岚图用户的盛会。

【2024岚图用户之夜暨岚图知音上市发布会在杭州举行】

在发布会上，岚图重申了用户是岚图最重要的知音;发布了VOYAH POWER 168能源解决方案，让用户享受多、快、智、节的最佳补能体验;“新奢纯电SUV”岚图知音正式上市，售价17.99万元起，重新定义20万内纯电SUV标准。东风汽车总经理、党委副书记周治平专门来到现场，亲手将车钥匙交付给岚图知音的第一位车主，给予用户最高礼遇。

【东风汽车总经理、党委副书记周治平向首位岚图知音用户交付新车】

国之盛事、必有岚图，有岚图就有岚图用户。东风公司副总经理、党委常委，岚图汽车董事长尤峥表示：“岚图与用户的双奔赴，成就了今天的岚图。坚持拥抱用户的长期主义，岚图在东风新能源转型中是当之无愧的标杆!东风岚图将持续完善产品布局，更加精准地满足岚友们更高的多样化需求。加快出海步伐，让中国的岚图，成为世界的名片，并持续完善用户服务体系，努力成为用户心中的高端智慧新能源第一品牌。”

【东风汽车副总经理、党委常委，岚图汽车董事长尤峥重申岚图与用户的关系】

岚图汽车CEO卢放表示：“用户说你行，你才是真的用户型。86.7%的得房率、同级最强的三电、智能懂你的逍遥座舱、可靠过硬的安全实力、顺畅平稳的驾乘体验、安全智能的鲲鹏智驾，打造出20万级内新奢纯电SUV的新标杆。越级配置铸就了岚图知音的冠军品质，不仅带来全新的纯电出行体验，更为大家搭建了未来生活的一种全新构想，成为用户对纯电SUV的第一选择。”

与用户互为知音，为用户带来美好之夜

根植于中国文化的岚图，蕴含了“知音”的文化内涵，岚图与用户的心心相印，成就了互为知音的关系。岚图的用户是幸福生活的主理人、美好事业的创造者，更是新时代的中坚力量。他们怀揣梦想，在探索和挑战中成就更好的自己，在默默耕耘和传递温暖，在国家社会发展的浪潮中发光发热，对生活、对岚图，有着纯粹而生动的热爱。

【26位岚图用户与民谣乐队鹿先森同唱一首歌】

本次用户之夜，岚图为用户带来了集声光电为一体的视听盛宴;以“以乐相会，知音会友”为主题，邀请艺术家用钢琴+长笛演绎岚图特有的“中式优雅”氛围;联合最热舞剧《只此青绿》主演孟庆炀，打造山水意境创意视频。演唱会的曲目中，也饱含岚图对用户的情谊：张靓颖演唱的《我的梦》《终于等到你》等歌曲，体现了与用户相遇相知，相惜相伴;26位用户上台，与民谣乐队鹿先森共同演唱歌曲《我想抵达的你》，圆了用户与明星艺人同台表演的梦。

【海外用户参观Mingle区】

此次用户之夜，岚图也延续了与用户的美美与共。在场外，来自杭州、西安、厦门、湖北、广东等22城岚图车友会和用户主理人组成的Mingle区，带来了独具特色的小礼品，与全国而来的用户朋友们分享生活乐趣。此次活动，岚图还联合华东5地车友会组建百人志愿团，驾驶自己的岚图车辆，在机场、火车站迎接从全国各地赶来的用户和嘉宾，以尽地主之谊。

全新VOYAH POWER 168能源解决方案，带来多、快、智、节的补能体验

在此次用户之夜上，岚图正式发布能源解决方案――VOYAH POWER 168。其中，“1”代表着1个超级APP、1千个超充站、1万根超充桩、100万以上的补能资源;“6”代表着主城区6公里超级补能圈;“8”代表着8种能源生态场景：岚图超充、公充、家充、应急补能、无感充电、V2G、私桩共享和电池梯次利用，让用户享受多、快、智、节的最佳补能体验，实现说走就走的自由。

【岚图汽车CEO卢放发布VOYAH POWER 168能源解决方案】

当前，岚图已与8家头部充电企业深度合作，补能网络已经覆盖全国2748个区县，实现了全国“十纵”“十横”核心高速充电网络全覆盖，并在偏远的西北、川藏地区，拥有超过10万桩的充电资源。如今，岚图用户通过充电，已经减少碳排放7.1万吨。

9月26日，岚图汽车首座智慧超充站落成，全球首个兆瓦级品牌超充桩――岚图VP1000，最快能实现每秒充电续航1.7公里，充电速度全球第一。岚图也正在联动合作伙伴共同推广，建设覆盖全国的“千站万桩”超充网络。第一批12座岚图超快充站即将在上海、广州、重庆、天津、武汉、合肥等城市上线。到2025年底，岚图计划在全国建成200座超充站。到2026年，岚图将在全国联合部署1千个超充站，超1万根超充桩，初步建成核心城市主城区6公里超级补能圈。

岚图知音正式上市 ，纯电SUV进入“越级年代”

“新奢纯电SUV”岚图知音以17.99万-23.69万的价格正式上市，重新定义20万内纯电SUV标准。岚图知音共推出长续航智享版、四驱全球版、长续航超充版和超长续航智享版四款车型，全系标配逍遥座舱、多项高阶智能辅助驾驶、CDC可调阻尼悬架等配置，真正做到入门即高配。

【“新奢纯电SUV”岚图知音】

岚图知音拥有901公里超长续航，搭载的800V高压碳化硅平台和5C超充，可实现15分钟补能515公里。拥有行业首款15.05英寸OLED曲边滑移屏，配备高通骁龙8295P芯片，可畅玩3A大作，还能实现车机与手机的无缝连接，真正实现“万物互联”。此外，岚图知音还拥有86.7%同级最大的空间“得房率”、百万级的CDC智能可调悬架，体验更加舒适。

【岚图知音正式发布价格】

岚图知音的上市，也带来了诚意满满的权益：限时下定可享总价值达3.2万元的大礼包，包括配置升级、金融购车、无忧保障三重大礼。其中，市场售价近1万元的OLED曲边滑移屏、25000元的高阶辅助驾驶系统等高科技配置，在首销期全部免费奉送。

用户之夜，是岚图为用户专属定制的品牌超级IP，是一场品牌与用户零距离的共创活动，是岚图践行“以用户为中心”的最佳实践。四年来，岚图不仅与用户见证了每一个高光时刻，更将用户的意见作为产品研发的动力。未来，岚图将持续完善产品布局和服务体系，精准满足用户高标准、多样化的需求，努力成为用户心中的高端智慧新能源第一品牌。

关于岚图

岚图汽车创立于2019年4月，是东风汽车旗下高端智慧新能源品牌，整合东风公司55年造车技术和优势资源，以用户为中心构建创新商业模式，是中国“造车新实力”，致力于成为“中国高端电动汽车领先者”。作为根植于中国文化诞生的品牌，岚图以“让汽车驱动梦想，为美好生活赋能”为品牌使命，以“淡、静、雅”的品牌人格，为当代社会新中坚力量创造现代格调的美好生活。

岚图汽车产品以性能驾控、极致安全和中国美学为基因，为用户提供可靠、安全和豪华的出行体验，形成了高端新能源“SUV+MPV+轿车”的产品阵营，是产品布局最完整的中国新能源车企。

岚图品牌发布四年以来，已先后相继推出“公路旅行家”岚图FREE、“梦想的移动城堡”岚图梦想家、“新行政电动旗舰”岚图追光和“985”全能学霸岚图知音，形成了“三年三品类 四年四款车”的产品布局。2024年8月28日，“全景豪华科技旗舰MPV”全新岚图梦想家开启预售，是全球首款搭载华为乾智驾和鸿蒙座舱的MPV。10月13日，岚图知音正式上市，是岚图基于新一代自研纯电平台打造的首款车型，也是岚图首款面向全球的高端纯电SUV。