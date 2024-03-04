Ð¡Ã×Su7Î£ÏÕ£¿´¿µç½Î³µÉÏÐÂÅÌµã£¬ºÃÏ·ÔÚºóÍ·£¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
À×¾üÔì³µºÄÊ±1000Ìì£¬´ÓÁÁÏà·¢²¼µ½ÉÏÊÐÓÖºÄÁËÈý¸öÔÂ¡£ÔÚÕâ¶ÎÊ±¼äÄÚ£¬Ð¡Ã×Su7´«ÎÅÂÅ³ö²»Ö¹£¬ÅäÖÃ¡¢°æ±¾¡¢¼Û¸ñ¡¢ÒÔ¼°ÉÏÊÐÊ±¼ä£¬Ïà¹ØÈÈËÑ¾ù±»±ÙÒ¥£¬Ã÷Ã÷´ó¼Ò¶¼¿´µ½ÁËËüµÄÕæÈÝ£¬È´·´¶ø¸Ðµ½Óú·¢ÉñÃØÄª²â¡£
ÆäÖÐ£¬¼Û¸ñÊÇ´ó¼Ò×î¹ØÐÄµÄ£¬Ò²ÊÇ±»À×¾ü±¾ÈË·´¸´Ç¿µ÷¡°²»»áÌ«±ãÒËµÄ¡±¡£14.99W¡¢19.99W¡¢ÒÔ¼°ÄÖµÃ×îÐ×µÄ¡°¶¥ÅäÉÏÏÕ¼Û36.4WÔª¡±½Ô²»¿ÉÄÜ£¬ÆËË·ÃÔÀëµÄ²Â²â£¬ÁîÐ¡Ã×Su7Ê¼ÖÕÎ¬³Ö×Å¼«¸ßÌÖÂÛÈÈ¶È¡£
µ±È»£¬ÕæÕýµÄ¶ÔÊÖÃÇ¿É²»»á¶ÔËüÓÐËùºöÊÓ¡£¼´±ãÐ¡Ã×Su7»¹Î´ÕýÊ½ÉÏÊÐ£¬µ«ÕýÈç´ó¼ÒËù¿´µ½µÄ£¬À×¾üÔì³µÒÑ¾±»°üÎ§ÁË¡£
17ÍòÔªÆðÊÛµÄ5Ã×¼¶ÒøºÓE8£¬ºÅ³Æ·ç×èÏµÊý±ÈÐ¡Ã×¸üÐ¡;20ÍòÔªÆðÊÛµÄ¼«ë´007£¬È«ÄÜ×ËÌ¬Ôì¾ÍÌì»¨°åÊµÁ¦;25ÍòÔª´óÂúÅäµÄ±ÈÑÇµÏººEVÈÙÒ«°æ£¬ËùÓÐÐÂÄÜÔ´¼Ò½Î¶¼ÈÆ²»¹ýµÄ´óÉ½;ÒÔ¼°30ÍòÔªÐÂ½ú¾íÍõÈ«ÐÂ¼«ë´001£¬ÄÇ¸öÈÃÖÚÈËº°³ö¡°¾ü¶ù£¬ÊÕÊÖ°É¡±µÄÒ¹Íí¡£
´¿µçÑ¸ËÙáÈÆðµÄÁ½Äê£¬ÈËÃÇ¼ûÖ¤ÁËÌ«¶àSUVµÄµ®Éú£¬ËüÃÇ×ÝÈ»ÓµÓÐ´ó¿Õ¼ä£¬¼ÒÓÃÎÞµÐ£¬µ«²»·¦È±ÉúÀÖÈ¤¡£ËùÒÔ£¬2024ÄêÊÇ´¿µç½Î³µµÄ²úÆ·´óÄê£¬Ð¡Ã×Su7ÉúÓÚ½ñÄê£¬¼ÈÐÒÔËÓÖ²»ÐÒ¡£
ÐÒÔËµÄÊÇ£¬ÓÐµÐÎª°é£¬ÊÇÐÂÍõµ®ÉúµÄ±Ø¾Ö®Â·;²»ÐÒµÄÊÇ£¬ÔÚ³ÆÍõµÄµÀÂ·ÉÏ£¬ÊÆ±Ø»áÇ¿µÐ»·ËÅ£¬Ñ¹Á¦¾çÔö¡£
ÏÂÃæ£¬ÈÃÎÒÃÇ¼ÌÐøÅÌµã»¹ÓÐÄÄÐ©ÄÜ¹»±»Ð¡Ã×Su7ÊÓÎª¶ÔÊÖµÄÐÂ³µ¡£
¼ªÀûÎ§É±ÓÖÒ»´ó×÷£ºÁì¿ËE371
·»¼ä¿ªÍæÐ¦³Æ£¬ÒòÎª¸ß²ãÌø²Û¶÷Ô¹£¬ÔÚÐ¡Ã×Su7×¼±¸ÉÏÊÐÆÚ¼ä£¬¼ªÀûÕ¹¿ªÁË×î¼¤ÁÒµÄÈ«ÃæÎ§½Ë£¬´ÓÒøºÓE8µ½¼«ë´007ÔÙµ½¼«ë´001£¬´¦´¦Õë¶ÔÐ¡Ã×£¬²¢ÇÒÈ¡µÃÁË·Ç³£³É¹¦µÄÐ§¹û¡£
µ«Õâ»¹²»Ö¹£¬»¹ÓÐÒ»¿î¸üÖØ°õµÄ´¿µçºÀ»ª½Î³µµÈ×ÅÉÏÊÐ£¬Ëü¾ÍÊÇÁì¿ËE371¡£ËüµÄÇ°ÉíÊÇÁì¿ËZERO¸ÅÄî³µ£¬¼«ë´001Ò²ÊÇÓÉ´Ëµ®Éú£¬¿É¼ûÆä·Ç·²Ö®´¦¡£µ«±È001¸üÇ¿µÄÊÇ£¬Áì¿ËE371ÊÇ¶ÔZERO¸ÅÄî³µ×îÍêÃÀµÄ¸ß¶È»¹Ô£¬ÊÇÁì¿ËËÄÄêÄ¥Ò»½£µÄ´¿µçÆì½¢Ö®×÷¡£
532´ó³ß´çÖá¾à£¬The Next DayÕýÍ³¼Ò×åÉè¼ÆÓïÑÔ£¬Flyme AUTO÷È×å³µ»ú¼Ó³Ö£¬¼ªÀûSEAºÆå«¼Ü¹¹2.0Ê×·¢£¬Ë«Ç»¿ÕÐü+È«Õ»800V¸ßÑ¹Æ½Ì¨¼Ü¹¹£¬ÒÔ¼°ÉñÃØµÄ¶¥¼¶ÖÇ¼ÝÄÜÁ¦¡£¿ÉÒÔËµ£¬Áì¿ËE371¼¯È«¼¯ÍÅºËÐÄÓÅÖÊ×ÊÔ´ÓÚÒ»Éí£¬ÒøºÓE8µÄ³µ»ú¡¢¼«ë´001µÄ»úÐµËØÖÊ¡¢Áì¿Ë08µÄ³µ»ú¡¢»¹ÓÐÎÖ¶ûÎÖµÄ°²È«µÈµÈ£¬¶¼½«ÔÚÁì¿ËE371ÉíÉÏµÃµ½Éý»ª¡£
²¢ÇÒ£¬ËüµÄ×îÖÕÊÛ¼ÛÒ²ºÜ¿ÉÄÜÔÚ25-30ÍòÔªÇø¼ä£¬ÓëÈ«ÐÂ¼«ë´001ÏàËÆ£¬Ò²ºÍÐ¡Ã×Su7Õ¹¿ªÖ±½Ó¾ºÕù¡£ºÁ²»¿äÕÅµØËµ£¬×÷ÎªÁì¿Ë´¿µç¿ªÉ½´ó×÷£¬E371µÄÊµÁ¦²»ÈÝÐ¡êï¡£
ÂÛÖÇÄÜÃ»Êä¹ý£¬ÂÛÑÕÖµËüµÚÒ»£º¼«Ô½07
ÓÖÊÇÒ»¿îÓë¼ªÀûÆÄÓÐÔ¨Ô´µÄ´¿µçÐÂ½Î³µ£¬ÕâÃ´À´¿´µÄ»°£¬Íø´«¼ªÀûºÍÐ¡Ã×Su7¸ÜÉÏÁË£¬È·ÊµÒ²ÓÐÒ»·¬µÀÀí¡£¼«Ô½07ÊÇÓÉ¼¯¶ÈºÍ¼ªÀûÁªºÏ´òÔìµÄÖÇÄÜÆû³µ£¬Í¬ÑùÒÀÍÐÓÚ¼«ë´ºÍÁì¿ËÍ¬¿îºÆå«Æ½Ì¨£¬»úÐµËØÖÊÊÇ×î²»ÓÃÈÃÈËµ£ÐÄµÄµã¡£
¶ø¼«Ô½07ºËÐÄÓÅÊÆÔÚÓÚ£¬ËüÊÇÄ¿Ç°¼ªÀû¼¯ÌåÖÇÄÜ»¯Ë®Æ½×î¸ßµÄÒ»¿î³µ¡£ÓÉ°Ù¶ÈApollo¸³ÄÜµÄ´¿ÊÓ¾õ¸ß½×ÖÇ¼Ý£¬ÖÐ¹úÊ×¸öÁ¿²úOCC´¿ÊÓ¾õ·½°¸£¬½ñÄê¼´½«¿ªÍ¨¡¸È«¹ú¶¼ÄÜ¿ª¡¹µÄ³ÇÊÐÁìº½¡£
Í¬Ê±£¬¼«Ô½07µÄÖÇÄÜ×ù²ÕÒ²ÊÇÐÐÒµÌì»¨°å¡£ËüÑÓÐøÁË¼«Ô½01µÄÊ×·¢¸ßÍ¨æçÁú8295ÂúÑª°æ×ù²ÕÐ¾Æ¬£¬Ò»ÌåÊ½6K¹á´©ÆÁ´øÀ´¾ªÑÞÎÞ±ÈµÄÊÓ¾õ¹Û¸Ð£¬3D HMI³Á½þÊ½½»»¥ºÍ°Ù¶ÈÎÄÐÄÒ»ÑÔ´óÄ£ÐÍÓïÒôÖúÊÖ£¬´òÔìÓÃ»§ÌåÑé±ê¸Ë¡£
Ïà±ÈÓÚ¼«Ô½01£¬¼«Ô½07Éý¼¶È«Õ»800V¸ßÑ¹Æ½Ì¨£¬Í¬ÑùÓµÓÐ½Î³µÖÐÉÙÓÐµÄÏÆ±³Î²ÃÅÉè¼Æ£¬´ó¿Õ¼äÓëÁï±³½ÎÅÜÓÚÒ»Éí£¬Õû³µ¡°»úÆ÷ÈËÃÀÑ§¡±Éè¼ÆÓïÑÔµÍÅ¿ÓÐÕÅÁ¦£¬ÊÇ¹«ÈÏµÄ2024×îÃÀ½Î³µÖ®Ò»¡£
ÀÏÓÑÖØ·ê£¬¿ç½ç»ðÆ´£ºÏí½ç½Î³µ
»ªÎªÓëÆæÈðÁªºÏ´òÔì³öÊ×¿î´¿µç½Î³µ¡ªÖÇ½çS7£¬³É¹¦ÃÖ²¹ÁË25-35Íò¼ÛÎ»ÄÚµÄ²úÆ·¿Õ°×£¬²¢Æ¾½è¡¸È«¹ú¶¼ÄÜ¿ª¡¹µÄ³ÇÊÐÎÞÍ¼ÖÇ¼Ý¡¢»ªÎªÍ¾ÁéÖÇÄÜµ×ÅÌ¡¢ÒÔ¼°ºèÃÉ×ù²ÕÉúÌ¬£¬ÄÃÏÂ¼«¸ßÈËÆøºÍÈÈ¶È¡£
µ«×÷ÎªÀÏ¶ÔÊÖµÄ»ªÎª£¬»¹ÎªÐ¡Ã×Su7×¼±¸ÁËÁíÒ»¸ö´óÕÐ£¬¼´ºÍ±±ÆûÀ¶¹ÈÁªºÏ´òÔìµÄÏí½çÐÐÕþ¼¶½Î³µ¡£²»½öÕû³µ³ß´ç±ÈÖÇ½çS7¸ü´ó£¬Í¬Ê±Ç°´óµÆÒ²²ÉÓÃºÍÖÇ½çS7ÏàÍ¬µÄ¼Ò×åÊ½Éè¼ÆÓïÑÔ£¬ºó¹á´©Ê½Î²µÆÔòÊÇÎÊ½çM9Í¬¿î£¬ÄÚÊÎÉè¼ÆÒ²ÊÇºèÃÉÖÇÄÜ×ù²Õ·ç¸ñ£¬ÍÖÔ²·½ÏòÅÌ¡¢ÖÐ¿Ø´óºáÆÁ¡¢Ë«50WÎÞÏß¿ì³ä¡¢µ½´¦¶¼ÊÇÊµÄ¾ºÍÕæÆ¤´îÅä¡¢µç×Ó»³µµÉè¼Æ¡£
¸Ã³µÔ¤¼Æ»áÔÚ4ÔÂ·ÝµÄ±±¾©³µÕ¹ÁÁÏà£¬½ôËæÐ¡Ã×Su7Ö®ºó£¬Á½Õß±ØÈ»»áÓÐÒ»·¬¼¤ÁÒµÄ»ðÆ´¡£
×îºó£¬»¹ÓÐ·Ç³£ÉñÃØµÄÐ¡Åô¿ç½ç½Î³µ£¬Í¬ÑùÖ÷´ò25-30ÍòÔª¼ÛÎ»£¬²»¹ý½«ÔÚ½ñÄêÏÂ°ëÄêÉÏÊÐ£¬Ê±¼ä½Ú×àÉÔÍí¡£
¿ÉÒÔ¿´µ½£¬Î´ÉÏÊÐµÄ´¿µçÐÂ½Î³µ»¹Èç´ËÖ®¶à£¬²¢ÇÒ²úÆ·Á¦Ò»¸ö±ÈÒ»¸öÇ¿£¬ÔÙ¼ÓÉÏÒÑ¾ÉÏÊÐµÄÆæÈðÐÇ¼ÍÔªES¡¢ÖÇ½çS7¡¢ÒøºÓE8¡¢¼«ë´007µÈµÈ£¬½ñÄê´¿µç½Î³µÊýÁ¿Ö®¶à³¬ºõ´ó¼ÒµÄÏëÏó£¬À×¾üÐ¡Ã×Su7»¹Î´·¢²¼±ãÉîÏÝÖØÎ§£¬ÄÜ·ñÍ»ÆÆÖØÎ§£¬»òÐí¾Í¿´×îÖÕ¼Û¸ñÁË¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â