Óà³Ð¶«¹ÙÐûÉÐ½çÊ×¿î½ÎÅÜÃ÷ÄêÉÏÊÐ£¬¸ßÑÕÖµ¶Ô±êÅ·ÖÞ°ÙÍò¼¶½ÎÅÜ
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
ÁÙ½üÄêÄ©£¬³µÉíºÃÏñÏÝÈëÁËÒ»¶ÎÐÂ³µ³Á¼ÅÆÚ¡£²»¹ýÔÚ½üÈÕµÄºèÃÉÖÇÐÐÑëÊÓÖ±²¥ÖÐ£¬»ªÎª³£Îñ¶ÊÂ¡¢²úÆ·Í¶×ÊÎ¯Ô±»áÖ÷ÈÎ¡¢ÖÕ¶ËBG¶ÊÂ³¤Óà³Ð¶«Ê×´ÎÅûÂ¶ÉÐ½çµÚ¶þ¿î³µÐÍÐÅÏ¢£¬ÔÙ´ÎÎªÊÐ³¡Í¶ÏÂÁËÒ»Ã¶ÖØ°õÕ¨µ¯¡£Óà³Ð¶«ÕýÊ½È·ÈÏ£¬ºèÃÉÖÇÐÐ¼Ò×åµÄ×îÐÂ³ÉÔ±¡ª¡ªÉÏÆûÓë»ªÎªÁªºÏ´òÔìµÄ¡°ÉÐ½ç¡±Æ·ÅÆ£¬ÆäµÚ¶þ¿î³µÐÍÊÇÒ»¿î±¸ÊÜÆÚ´ýµÄ¸ßÑÕÖµ½ÎÅÜ£¬½«ÓÚÃ÷ÄêÕýÊ½ÉÏÊÐ¡£
¡°Éè¼ÆÖÁÉÐ¡±½«³ÉÎªÉÐ½çßµ¿ª¸ß¶ËºÀ»ªÊÐ³¡´óÃÅµÄÒ»°Ñ¹Ø¼üÔ¿³×¡£Óà³Ð¶«¶ÔÕâ¿îÐÂ³µ²»ÁßÔÞÃÀ£¬ÓÃ¡°µÚÒ»ÑÛ¾ÍºÃ¿´¡¢µÚÒ»ÑÛ¾ÍÏ²»¶¡±À´ÐÎÈÝÆäÉè¼Æ¡£Õâ²¢·Ç¿ÕÑ¨À´·ç£¬¶øÊÇ»ªÎª½«ÆäÔÚÏû·Ñµç×ÓÁìÓò»ýµí¶àÄêµÄ¸ß¶Ë²úÆ·Éè¼ÆÕÜÑ§£¬ÏµÍ³ÐÔµØ×¢Èëµ½Ò»¿î½ÎÅÜ³µÐÍÖ®ÖÐ¡£
ÉÐ½ç´Óµ®ÉúÖ®³õ¾ÍÃ÷È·ÁË¡°·ç¸ñÖÁÉÐ¡¢¿Æ¼¼ÖÁÉÐ¡¢ÐÅÀµÖÁÉÐ¡¢ÈËÈËÖÁÉÐ¡±µÄÆ·ÅÆ¶¨Î»¡£ÆäÖÐ£¬¡°·ç¸ñÖÁÉÐ¡±±»ÖÃÓÚÊ×Î»£¬×ã¼ûÉè¼ÆÔÚÆä²úÆ·¶¨ÒåÖÐµÄºËÐÄµØÎ»¡£¿ÉÒÔÔ¤¼û£¬ÉÐ½çÊ×¿î½ÎÅÜ½«×ñÑ¸ß¼¶ÉóÃÀÌåÏµ£¬ÞðÆú·×·±¸´ÔÓ£¬ÒÔ»ëÈ»Ò»ÌåµÄÁ÷³©ÏßÌõ¡¢ÓÅÑÅÐµ÷µÄ³µÉí±ÈÀýÓ®µÃÄêÇáÈËµÄÈÏ¿É¡£
¾¡¹ÜÄ¿Ç°¹Ù·½ÉÐÎ´ÊÍ·Å²úÆ·Í¼Æ¬£¬µ«ÑëÊÓÖ±²¥Á÷³öµÄÐÅÏ¢ÓëÐÐÒµ¹Û²ìÀ´¿´£¬ÐÂ³µ¼«ÓÐ¿ÉÄÜ²ÉÓÃÊ±ÏÂÁ÷ÐÐµÄ½ÎÅÜÊ½Áï±³ÔìÐÍ£¬ÏßÌõÁ÷³©ÇÒ¸»ÓÐÁ¦Á¿¸Ð¡£ÕýÈçÓà³Ð¶«ËùÑÔ£¬Õâ¿î³µÖ¼ÔÚ¡°´òÆÆºèÃÉÖÇÐÐÑÕÖµÌì»¨°å¡±£¬¶Ô±êÅ·ÖÞ°ÙÍò¼¶½ÎÅÜ£¬½«³ÉÎª¼Ò×åÖÐµÄ¡°Ê±ÉÐÑÕÖµµ£µ±¡±¡£
Í¬Ê±£¬ÉÐ½çÔÚÖ÷Á÷ÊÐ³¡µÄÏúÁ¿Ò²³ÖÐø·ÅÁ¿£¬ÉÐ½çH5ÔÚÖ±²¥ÖÐÍê³ÉÁËµÚ2ÍòÌ¨ÐÂ³µ½»¸¶¡£ÔÚ15ÍòÕâÒ»¾ºÕù×î¼¤ÁÒ¡¢Ò²ÊÇÈÝÁ¿×î´óµÄÖ÷Á÷ÊÐ³¡£¬ÉÐ½çH5²»½öÓëÍ¬¼ÛÎ»µÄ¹ú²úÐÂÄÜÔ´³µÐÍ±ÈÆ´ÖÇÄÜÓëÐÔ¼Û±È£¬¸üÒÔÔ½¼¶µÄÑÕÖµ¡¢¶¥¼âµÄ»ªÎªÖÇÄÜ¿Æ¼¼ºÍ¿É¿¿µÄÆ·ÖÊ£¬ÖØËÜ¸ÃÏ¸·ÖÊÐ³¡µÄ¼ÛÖµ±ê×¼£¬³ÉÎª ¡°Ò»²½µ½Î»¡±µÄÖÇÄÜÒÆ¶¯Éú»îÐÂÑ¡Ôñ¡£
Ä¿Ç°ÉÐ½çH5»¹Ìá¹©Ê®´óÏÞÊ±¹º³µÈ¨Òæ£¬ÏÂ¶¨¿ÉÏíÖÁ¸ß¼ÛÖµ48583Ôª¹º³µÈ¨Òæ£¬¿çÄê½»¸¶ÏíÖÁ¸ß9000Ôª¹ºÖÃË°È«¶î¶µµ×¡£Í¬Ê±£¬ÉÐ½çH5ÓÐÏÖ³µ¿ÉÌá£¬ÏÖÔÚÏÂ¶¨¿ÉÏíÊÜµÄ12ÔÂ¹º³µÕþ²ßÍâ£¬»¹ÄÜ¹»ºÜ¿ìÌáµ½ÐÂ³µ£¬¿ÉÎ½¡°ÉÐ½çÂíÉÏ·¢¡±
Ëæ×ÅÉÐ½çÊ×¿î½ÎÅÜµÄÃæÉ´Öð½¥½Ò¿ª£¬ÒâÎ¶×ÅÉÐ½ç²úÆ·¾ØÕó³õ²½ÐÎ³É£¬ÊµÏÖÁË´ÓSUVµ½½Î³µ¡¢´Ó¼ÒÍ¥µ½¸öÐÔ¡¢´Ó¸ß¶Ëµ½Ö÷Á÷µÄ¸²¸Ç¡£Õâ¿îÒÔ¡°¸ßÑÕÖµ¡±Îª×î´óÌØµãµÄ½ÎÅÜÏÆÆðµÄ»òÐí½«²»½öÊÇÒ»³¡¹ØÓÚÉè¼ÆµÄÉóÃÀ·ç±©£¬¸üÊÇÒ»³¡¹ØÓÚÖ÷Á÷ÖÇÄÜµç¶¯³µ¼ÛÖµ¶¨ÒåµÄÉî¿Ì±ä¸ï¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â