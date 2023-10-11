10月首周销量出炉，理想势头依旧，问界最令人意外！

10月首周新能源汽车销量榜单如期而至，可谓几家欢喜几家愁。

国庆期间多数地区的车管所休假，导致用户提车无法打印临牌，因此可以发现整个榜单上所有品牌的销量都有所下滑。可尽管如此，依然可以反映出一些有趣的现象。

理想

理想在榜单中是受影响最小的品牌，主要是因为理想很多门店都有上牌驻点，并且提前做了验车，受影响相比其他品牌会更小。

在过去的9月，理想总计交付3.6万辆，同比增长212.7%，再次刷新交付数据，可谓形势大好。过去几个月，理想的月总交付辆突破3万之后就一直停滞不前，按照李想的说法，理想的月产能也就在35000辆左右，因此限制了月交付数据的发挥。

9月底至国庆期间，理想进行了生产工厂升级，也对销量有所影响但不大。在完成升级后，理想也及时向外界公布，10月份将向4万辆的月交付发起冲击，不过也有人质疑，问界新M7来势汹汹，理想能否完成4万交付目标。

实际上，面对问界新M7的冲击，理想并没有坐以待毙。近日，就传出消息称，理想L8 Max在江苏的优惠达到了2.6万元，同时还送2万积分和戴森吸尘器等礼品，总体换算下来优惠近三万元。无独有偶，国庆期间也曾传出理想降价促销的消息，在北京地区，理想L7便宜2.8万元，理想L9便宜2.3万元，也就是说理想L7进入了30万元以内市场。

在今年进行的两轮价格战中，理想都没有进行过降价举措，看来这次确实受到了问界新M7的影响。不过另一方面，理想降价之后，10月能否完成4万交付也同样值得期待。

蔚来

相比前一周，这周蔚来的销量下滑严重，只有0.13万辆，这也是继7月份蔚来销量高光之后的常态。尽管假期对销量数据有所影响，但依然无法掩盖其一直在走下坡路的事实。

早在蔚来第二次季度财报会议上，李斌就已经打过预防针，由于6月底蔚来换电权益的调整和降价，提前释放部分需求，8月、9月的销量会回落到正常水准，但是9月初相较8月的下滑幅度达到了2位数，如果不及时止住颓势，蔚来销量可能将一泻千里。

除此之外，蔚来第二季度净亏损60.56亿元，同比扩大119.6%，环比扩大 27.8%，按上半年数据来看，蔚来上半年净亏损已经累积到109.26亿元，同比扩大139.07%。加上蔚来的最后一款新车EC6已经上市，甚至于明年蔚来都不会推出新车，目前的阵容打不下来的阵地，明年同样堪忧，蔚来压力相当大。

不过蔚来也并没有坐以待毙，在9月底的「NIP IN」上，蔚来不仅发布自研横车全域操作系统Sky OS、全景互联方案NIO Link，还以车企的身份发布首款蔚来手机NIO Phone，同时新品牌阿尔卑斯也即将在2024年底上市。但蔚来能不能在下半年重新稳定局势，依然要打个问号。

小鹏

小鹏也理所当然受到假期影响，周销量仅有0.13万辆。但从近几个月的趋势来看，小鹏在发布G6之后，销量回升明显，且一直相对稳定，9月份小鹏总共交付交付1.53万辆，环比增长12%，同比增长81%。

加上小鹏G9改款回来，更精简的SKU加上更具性价比的定价，上市72小时大定辆突破8000台，一定程度上也会助力小鹏汽车销量增长。小鹏G6热度依旧，不少门店的交付时间仍需要1到1个半月，目前小鹏销量仍有继续增长的可能性。

除此之外，小鹏还推出了小鹏P5的改款，但是从外界的反馈来看，改的并不算成功，智能化的缺失加上并不便宜的价格，想要对整体销量做出贡献不太现实。小鹏当下最大的问题还是产能爬坡尚未完成，相比蔚来，小鹏的上升趋势仍在继续，无论是20万元出头的G6还是26万交个朋友的G9，都给消费者带来了冲击，未来产能上来后突破2万指日可待。

问界

要说上个月声量最大的品牌是哪个，非问界莫属。随着华为Mate 60横空出世引爆互联网，问界新M7也乘势推出，凭借更低的价格，更高的安全性以及更强的智能化，上市半个多月就砍下大定量破5万的惊人战绩，也让不少品牌瑟瑟发抖，其中就包括理想。只是，本周问界的数据却有些出人意料。

但实际上，问界新M7并没有开启大批量交付，因此目前问界的数据还只是处于产能爬坡初期，下周数据才更值得期待。

不过，对于赛力斯而言，产能爬坡能否顺利承接庞大的订单量也要打个问号，毕竟问界新M7半个多月5万的大定量，已经超过目前榜单第一的理想，而后者困扰产能问题许久，赛力斯目前的交付能力能不能兜得住底还要打个问号。

对于用户而言，过长的交付时间会影响用车体验，战线拉太长反而会影响整体销量。除此之外，问界新M7之所以能书写销量神话，一方面是自身产品力够硬，另一方面，国庆期间受到华为自身流量的影响，大量人流进入门店体验问界新M7，加上新车上市到国庆期间还有33000的权益，进一步刺激用户下单。后期随着热度消退，问界新M7能否保持势头，也有待商榷。

总结

总体看来，上周各家车企受假期影响销量都有不同程度下滑，但与此对应的本周销量更让人期待，假期之后随着车管所正常上班，各家车企也将步入正轨，下一定周榜可能会迎来一波小高峰。其中理想与问界依然是最受关注的两个品牌，一个是本月冲击4万的豪言壮语，另一个是大定破5万的含金量，都亟需销量支撑，我们拭目以待。