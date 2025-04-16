35.98ÍòÔªÆð£¬¼ÒÍ¥ÖÇ»ÛÆì½¢SUVÎÊ½çM8ÕýÊ½ÉÏÊÐ

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[1] ³¬½ü³¡Ó±öÍ¶Ó°½öÔÚÎÊ½çM8 UltraÎå×ù°æ¡¢ÎÊ½çM8 UltraÁù×ù°æÎª±êÅä£¬ ÆäËû°æ±¾ÏêÇéÇë¼û²ÎÊýÒ³»ò×ÉÑ¯¿Í·þ¡£
[2] ÁãÖØÁ¦×ùÒÎÔÚÎÊ½çM8 Max+Áù×ù°æ¡¢ÎÊ½çM8 UltraÁù×ù°æÎª±êÅä£¬ÆäËû°æ±¾ÏêÇéÇë¼û²ÎÊýÒ³»ò×ÉÑ¯¿Í·þ¡£½¨ÒéÔÚ×¤³µ×´Ì¬ÏÂÊ¹ÓÃ¡£
[3] µÃ·¿ÂÊ£º²ÕÄÚ¿Õ¼ä³¤¶È/Õû³µ³¤¶È=3510mm/5190mm¡Ö0.676
[4] ÐèÐÐÊ»ÔÚÓÐÇåÎúµÀÂ·±ß½çµÄ½á¹¹»¯µÀÂ·ÉÏ¡£HUAWEI ADS® ¸ß½×ÖÇÄÜ¼ÝÊ»ÏµÍ³½ö×÷Îª¼ÝÊ»¸¨Öú£¬ÎÞ·¨È¡´ú¼ÝÊ»Ô±µÄÄ¿ÊÓ¼ì²é£¬¼ÝÊ»Ô±ÒÀÈ»ÊÇ¼ÝÊ»Ö÷Ìå²¢¶Ô³µÁ¾ÐÐÊ»¹ý³ÌÖÐµÄÒ»ÇÐÐÐÎª¸ºÔð¡£ÏµÍ³²»ÄÜÍêÈ«Ó¦¶ÔËùÓÐ½»Í¨¡¢ÌìÆøºÍÂ·¿ö£¬¼ÝÊ»Ô±ÐèËæÊ±×¼±¸½Ó¹Ü³µÁ¾£¬ÔÚ½»Í¨Çé¿ö¸´ÔÓ¡¢ÌìÆø¶ñÁÓ¡¢ÌØÊâ³¡¾°ÏÂ²»½¨ÒéÊ¹ÓÃÖÇÄÜ¼ÝÊ»¹¦ÄÜ¡£
[5] ´Ë¹¦ÄÜÐèOTAÉý¼¶£¬¾ßÌåÉý¼¶Ê±¼ä´ý¹Ù·½Í¨Öª¡£
[6] Ö÷¶¯°²È«ÏµÍ³½öÆðµ½¸¨Öú×÷ÓÃ£¬²»ÄÜ´úÌæ¼ÝÊ»Ô±²Ù¿Ø£¬¼ÝÊ»Ô±ÐèÊ±¿Ì±£³Ö±ØÒªµÄ×¢ÒâÒåÎñ£¬²¢¸ù¾ÝÖÜ±ß»·¾³¼°Ê±ÓèÒÔ¸ÉÔ¤¡£¼ÝÊ»Ô±ÒÀÈ»ÊÇ¼ÝÊ»Ö÷Ìå²¢¶Ô³µÁ¾ÐÐÊ»¹ý³ÌÖÐµÄÒ»ÇÐÐÐÎª¸ºÔð¡£²¿·Ö¹¦ÄÜÐèÍ¨¹ýOTAÉý¼¶»ñµÃ£¬¾ßÌåÒÔÊµ¼Ê²úÆ·½»¸¶Îª×¼¡£
[7] AEB(×Ô¶¯½ô¼±ÖÆ¶¯)È«³ÆÎªAutomatic Emergency Braking£¬ÎÊ½çM8Ö§³ÖÔÚÒ»¶¨ËÙ¶ÈÏÂ¶ÔÐÐÈË¡¢Æû³µ¡¢¶þÂÖ³µµÈ°×Ãûµ¥µÄÊ¶±ðºÍ½ô¼±ÖÆ¶¯¡£150km/hÎªÇ°Ïò×Ô¶¯½ô¼±ÖÆ¶¯µÄ×î´ó¹¤×÷·¶Î§£¬ÄÜ½µµÍÐÐÊ»ËÙ¶È¼õÉÙÅö×²³Ì¶È»òÔÚ²¿·Ö³¡¾°ÏÂ±ÜÃâÅö×²¡£Êµ¼ÊÖÆ¶¯ÊµÊ©Ê±£¬³µËÙµÄ½µµÍ³Ì¶È»ò³µÁ¾µÄÕýÃæÅö×²³Ì¶È»áÊÜµ½Èç×Ô³µÐÐÊ»³µËÙ¡¢ÕÏ°ÎïÀàÐÍ¡¢ÓëÕÏ°ÎïµÄ¾àÀë¡¢ÐÐ³µ»·¾³¡¢ÏµÍ³·´Ó¦ÑÓÊ±µÈÖî¶àÒòËØÓ°Ïì£¬Ö÷¶¯°²È«¹¦ÄÜ½öÆðµ½¸¨Öú×÷ÓÃ£¬²»ÄÜ´úÌæ¼ÝÊ»Ô±²Ù¿Ø£¬¼ÝÊ»Ô±ÐèÊ±¿Ì±£³Ö±ØÒªµÄ×¢ÒâÒåÎñ£¬²¢¸ù¾ÝÖÜ±ß»·¾³¼°Ê±ÓèÒÔ¸ÉÔ¤¡£
[8] È«³ÆÎªenhanced Automatic Emergency Steering¡£ÔÚÈË¼ÝÄ£Ê½ÏÂ£¬´Ë¹¦ÄÜÖ§³ÖµÄËÙ¶È·¶Î§Îª50km/h¨C120km/h¡£´Ë¹¦ÄÜ½öÆðµ½¸¨Öú×÷ÓÃ£¬ÓëÖÜ±ß»·¾³Ç¿Ïà¹Ø£¬ÔÚÓÐÏÞÌõ¼þÏÂÆô¶¯£¬¼ÝÊ»Ô±ÐèÊ±¿Ì±£³Ö±ØÒªµÄ×¢ÒâÒåÎñ£¬²¢¸ù¾ÝÖÜ±ß»·¾³¼°Ê±ÓèÒÔ¸ÉÔ¤¡£
[9] 9°²È«ÆøÄÒÖ¸£ºÖ÷¼Ý°²È«ÆøÄÒ¡Á1¡¢¸±¼Ý°²È«ÆøÄÒ¡Á1¡¢Ç°ÅÅ²àÆøÄÒ¡Á2¡¢¶þÅÅ²àÆøÄÒ¡Á2¡¢²àÃæÆøÁ±¡Á2¡¢ÖÐÑëÆøÄÒ¡Á1¡£
[10] ²âÊÔ³µÐÍÎªÎÊ½çM8 Max+Îå×ù°æ£¬ÂúµçÌõ¼þÏÂ£¬CLTC´¿µçÐøº½Àï³Ì£¬Êý¾Ý³ö×ÔÈüÁ¦Ë¹¼¯ÍÅ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾²âÊÔÖÐÐÄ£¬²ÉÓÃ21Ó¢´ç¿ÕÆø¶¯Á¦Ñ§ÂÖì±¡£³µÁ¾Êµ¼ÊÐøº½Àï³ÌÔÚÊµ¼ÊµÀÂ·ÐÐÊ»ÖÐ£¬ÊÜ²»Í¬»·¾³ÎÂ¶È¡¢ÐÐÊ»Â·¿ö¡¢¼ÝÊ»Ï°¹ß¼°²Ù×÷¡¢µç³ØÊ¹ÓÃÊÙÃü¡¢²úÆ·ÅäÖÃµÈ¿Í¹ÛÒòËØÓ°Ïì¶øÓÐ²îÒì¡£
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