10ÔÂ£¬ÖÐ¹ú³µÊÐ½øÈëÈ«Äê³å´Ì¼¾£¬±ÈÑÇµÏÔÙ´Î½»³öÁÁÑÛ³É¼¨µ¥¡£10ÔÂµ¥ÔÂÏúÊÛ44.17ÍòÁ¾£¬´´ÏÂÄêÄÚÐÂ¸ß;1¨C10ÔÂÀÛ¼ÆÏúÁ¿370.19ÍòÁ¾£¬Í¬±ÈÔö³¤13.9%£¬È«ÄêÏúÁ¿Ä¿±êÍê³ÉÂÊ³¬80%¡£ÔÚÖÐ¹úÆóÒµ(¼¯ÍÅ)ÐÂÄÜÔ´Æû³µµ¥Æ·ÅÆÏúÁ¿ÅÅÃûÖÐ£¬±ÈÑÇµÏ¾ùÎÈ¾ÓÐÐÒµ°ñÊ×¡£
ÏúÁ¿³ÖÐøÅÊÉý ²úÒµÂõÈëÐÂÄÜÔ´Ö÷µ¼Ê±´ú
ÖÐÆûÐÊý¾ÝÏÔÊ¾£¬10ÔÂÎÒ¹úÐÂÄÜÔ´Æû³µÔÂ¶ÈÐÂ³µÏúÁ¿Ê×´Î³¬¹ý×ÜÏúÁ¿µÄ50%£¬´ïµ½51.6%£¬±êÖ¾×ÅÖÐ¹ú³µÊÐÕý½øÈëÒÔÐÂÄÜÔ´Æû³µÎªÖ÷µ¼µÄÈ«ÐÂ½×¶Î¡£
ÔÚÕâÒ»ÀË³±ÖÐ£¬±ÈÑÇµÏµÄÁìÏÈÓÅÊÆÓú·¢Ã÷ÏÔ£¬Ç°Ê®ÔÂÀÛ¼Æ370ÍòÏúÁ¿½Ó½üµÚ¶þÖÁµÚËÄÃûÖ®ºÍ¡£ÆäÖÐ£¬±ÈÑÇµÏÆû³µÍõ³¯ÍøÓëº£ÑóÍø10ÔÂÏúÊÛ39.5ÍòÁ¾£¬1-10ÔÂÀÛ¼ÆÏúÁ¿´ï338ÍòÁ¾£¬³ÖÐøº»Êµ¹æÄ£»ù±¾ÅÌ¡£
ÏúÁ¿ÅÊÉýÀë²»¿ª³¤ÆÚµÄ¼¼ÊõÍ¶Èë¡£²Æ±¨ÏÔÊ¾£¬½ñÄêÇ°Èý¼¾¶È£¬±ÈÑÇµÏÑÐ·¢Í¶Èë´ï437.5ÒÚÔª£¬Í¬±ÈÔö³¤31%£¬²»½öÊÇÆû³µÐÐÒµµÄ¡°ÑÐ·¢Ö®Íõ¡±£¬Ò²³ÉÎª5400¶à¼ÒA¹ÉÉÏÊÐ¹«Ë¾µÄ¡°ÑÐ·¢Ö®Íõ¡±¡£
ÒÔÄê³õ·¢²¼µÄ¡°ÌìÉñÖ®ÑÛ¡±¸¨Öú¼ÝÊ»ÏµÍ³ÎªÀý£¬½ØÖÁ10ÔÂµ×£¬´îÔØ¸ÃÏµÍ³³µÐÍÀÛ¼ÆÏúÁ¿ÒÑÍ»ÆÆ200ÍòÁ¾£¬ÈÕ¾ùÉú³ÉµÄÖÇÄÜ¼ÝÊ»Êý¾ÝÀï³Ì³¬¹ý1.3ÒÚ¹«Àï£¬ÒÑÐÎ³ÉÊý¾Ý·´²¸¼¼Êõ½ø²½µÄ¸ñ¾Ö¡£
ÔÚ½üÈÕ·¢²¼µÄÌ«Æ½ÑóÆû³µ10ÔÂÖÇÄÜ¼ÝÊ»³µÐÍÆ·ÅÆÏúÁ¿°ñÖÐ£¬±ÈÑÇµÏÒÔ¾ø¶ÔÓÅÊÆÎ»¾ÓÊ×Î»£¬ÊÇµÚ¶þÃûµÄËÄ±¶ÓÐÓà£¬ÁìÏÈÓÅÊÆÏÔÖø¡£
¸ß¶ËÍ»ÆÆÓë³öº£µþ¼Ó È«Çò»¯²¼¾Ö½øÈë¼ÓËÙÆÚ
Óë´ËÍ¬Ê±£¬±ÈÑÇµÏÔÚ¸ß¶Ë»¯ºÍº£ÍâÊÐ³¡Í¬²½ÌáËÙ¡£10ÔÂ£¬·½³Ì±ªÆ·ÅÆÏúÁ¿31052Á¾£¬Í¬±ÈìÉý415%£¬Ê×´ÎÍ»ÆÆ3ÍòÁ¾´ó¹Ø£¬³ÉÎª×ÔÖ÷¸ß¶ËÆ·ÅÆµÄ¡°ÏÖÏó¼¶ÊÂ¼þ¡±;È«ÐÂîÑ7Ê×¸öÍêÕûÏúÊÛÔÂÍ»ÆÆ2ÍòÁ¾£¬³É½»¾ù¼Û³¬¹ý21ÍòÔª£¬ÊµÏÖÔÚÖÐ¸ß¶Ë¸öÐÔ»¯ÊÐ³¡µÄÆ·ÅÆÐÂÍ»ÆÆ¡£
º£ÍâÊÐ³¡·½Ãæ£¬10ÔÂ£¬±ÈÑÇµÏ³ËÓÃ³µ¼°Æ¤¿¨º£ÍâÏúÁ¿83524Á¾£¬Í¬±È±©Ôö155.5%;1¨C10ÔÂÀÛ¼Æ³ö¿ÚÍ»ÆÆ78ÍòÁ¾£¬Í¬±ÈÔö³¤³¬130%¡£ÓÈÆäÔÚÓ¢¹ú¡¢°ÍÎ÷¡¢·¨¹ú¡¢Î÷°àÑÀµÈ¶à¹úÊÐ³¡·Ý¶î¿ìËÙÌáÉý£¬½ØÖÁÄ¿Ç°£¬±ÈÑÇµÏÐÂÄÜÔ´Æû³µ°æÍ¼ÒÑ¸²¸ÇÈ«Çò117¸ö¹ú¼ÒºÍµØÇø£¬ÐÎ³É¶àµãÍ»ÆÆ¡¢ÐÍ¬·¢Õ¹µÄÈ«Çò²¼¾Ö¡£
´Ó¼¼ÊõÍ¶Èëµ½ÏúÁ¿Ôö³¤£¬´Ó¸ß¶ËÍ»ÆÆµ½È«ÇòÀ©ÕÅ£¬±ÈÑÇµÏÕýÒÔÇåÎúµÄ½Ú×àÓë²½·¥£¬³ÖÐøÍÆ¶¯ÐÂÄÜÔ´Æû³µ²úÒµµÄÌåÏµ»¯Éý¼¶£¬²¢¼ÓËÙÊ»ÏòÈ«ÇòÖ÷³¡¡£
