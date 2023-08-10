超级增程“大满贯”，技术力Max的领克08，预售价却被嫌贵？

领克选择在8月8日10:08公布领克08EM-P的售价，如此多的8，想必领克对这款车型寄予厚望。

领克08EM-P包含五个版本：

・120长续航Pro

・120长续航Halo

・245超长续航Halo

・220四驱性能Halo

・时间限量版

预售价格为21.8-27.8万元，价格一出，有群友表示“领克的唯一问题不是什么外观丑，什么配件贵，只有一点，太贵了。”可见不少用户对于这样的价格，还是无法接受。

性能驾控，传承领克家族鲜明特点。

在过去燃油车领域，领克凭借出色的性能操控赢得无数年轻人喜爱，成功出圈。而即便是发展到今年已然“动力平权”的智能电动车时代，领克 08 仍然没有忘本，以首发搭载全新 EM-P 超级增程电动解决方案，为用户实现越级动力。

全新 EM-P超级增程是毋庸置疑的行业黑科技，它凭借 1.5T 四缸专用电混引擎+至高 P1+P3+P4 三台电机的极致硬件堆料，能够实现包括纯电、增程、混动、直驱等多达数十种行驶工况，将纯电动车、增程车、混动车的优势全部集成，从技术层面实现了动力和性能的最优解。

得益于此，领克 08系列拥有前驱和四驱两种动力版本，其中四驱版综合功率高达 436kw，峰值扭矩突破 905N・m，百公里加速仅 4.6s。不仅如此，高配乃至四驱版同样搭载 39.8 度大容量电池包，CLTC 纯电续航可达 245km ，最高支持 85KW 直流快充，无论是行驶质感还是补能效率都看齐行业高端车型。

不过，由于这套EM-P 超级增程方案的技术成本相当昂贵，为了降低大家购车门槛，迎合更多用户群体的预算需求，领克08系列还推出了采用 21.2 度电池包的低配版，CLTC纯电续航能跑120km，直流快充速度保持不变。

车机系统迎来质变，智驾能力稍显不足

软件定义汽车时代的快速来临，让领克措手不及，尤其是车机系统表现更是一言难尽，年初甚至引发老车主集体发文事件。不过好在领克及时意识到问题所在，领克08也将成为领克在智能车机上的首次亮剑。

收购魅族之后，Flyme Auto问世，让领克08目前的车机表现足以跻身国内第一梯队。Flyme Auto大刀阔斧地改变车机Dock栏布局，引入手机系统中经典的SmartBar设计，可以根据适配App和使用场景直接展示关键信息。

依托两颗算力比肩8155的龙鹰一号芯片，Flyme Auto革新了人机交互与系统动效，配合领克08那块15.6英寸2K分辨率的控屏，带来丝般顺滑的触控体验，无论是应用之间切换，还是一镜到底大车模动画，都实现平板级别流畅体验。

为满足用户大量临时性交互需求，Flyme Auto还将小窗模式完全复制到车机上，车主可以轻量打开应用，减少切换割裂感。同时Flyme Auto与魅族手机深度联动，能够直接调用手机算力，在车机端运行手机App，解决车机应用生态不足问题。

不同于在车机系统方面质的进步，领克08的智驾在当下稍显不足。领克08基于黑芝麻A1000行泊一体平台，使用两颗A1000自动驾驶芯片，算力达到106TOPS。但是限量版本也仅支持高速NOA，无缘城区NOA，更别提其他四个版本还被阉割部分智驾硬件。如今用户越来越看重智驾能力，领克08在这方面缺少了部分竞争力。

不过领克08作为采用领克第二代设计的车型，外观方面可圈可点。无框车门、无框后视镜，与极星的设计如出一辙，让08更显高级感。后视镜下方有一条特色鲜明的黑色饰条，集成了摄像头，兼具功能性与美观程度，领克08的侧身颜值确实经得起推敲。

预售期间，领克08全系标配哈曼卡顿23扬声器，功率高达1600W，实际听感相当震撼。音响这部分给的配置非常足，如果错过预售，后期将只标配8扬声器。同时除Pro版之外标配全车座椅按摩和前排座椅通风加热，全系标配Nappa真皮，十分良心。

配置良心，价格虚高

领克08整体配置不弱，足够突出的豪华品质感是这款车型的优势，尤其是内饰设计在这个价位能够与之抗衡的车型不多。但价格虚高被不少用户吐槽，以时间限量版为例，28.8万元的价格能选车型太多了，比如领克09、问界M7两驱舒适版。

但仔细比对过各个版本配置，能够发现时间限量版反而是最具性价比。限量版包含所有选装包，包括21寸轮毂，哈曼卡顿23扬声器，更高级的智驾硬件、AFS大灯随动转向系统、32光源晨辉矩阵式前大灯等等。如果顶配四驱版本选装全部配置，那么整体价格势必要接近甚至超过30万元。

新出行投票活动显示，245超长续航Halo版更受用户青睐。按照21.8-27.8万元的售价，这个版本售价在26万元左右，将会直接面对同为混动的问界M5以及下半年或明年即将上市的理想L6，一个是智能化天花板，一个是主打家庭与舒适的水桶车型，领克08目前的价格如何去争？

“领克08低配版的120km续航太低”，群友对于120版本的态度非常明显，纯电续航过低，起售价过高。“这价格面对小鹏G6没有太大优势，更何况G6还有引以为傲的XNGP。”无论是哪个版本，领克08似乎都不能对竞争对手造成威胁。

更致命的是，领克08首任车主权益中并没有终身质保，这也成为目标用户放弃领克08的原因，价格过高权益降级，领克亲手推开了用户。

总结

归根结底，领克08最大的问题就是价格虚高，在同级产品中性价比不够突出。如果能够在目前基础上，低配版再降1万元，245长续航版控制在24万左右，那领克08的竞争力将不可同日而语，甚至初具爆款相。

不过好在目前仅是预售价格，正式上市之前领克仍有调价的余地，就看领克选择走量还是走利润了。