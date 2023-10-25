Ð¡Åô 1024 Ö®ÎÒ¼û£ºXNet µü´ú 2.0£¬ÁìÏÈ»¹ÊÇ×·¸Ï£¿
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
½ñÄêÏÂ°ëÄê£¬»ªÎªÖÇ¼ÝµÄÊÆÄÜÓúÑÝÓúÁÒ¡£Ò»¾äÔÚÎÊ½çÐÂ M7 ·¢²¼»áÉÏ³ÐÅµ¡°»ªÎªADS2.0ÎÞÍ¼³ÇÊÐNCA£¬µ½12ÔÂµ×È«¹ú¶¼ÄÜ¿ª¡±µÄ»°£¬Í¬Ê±°éËæ¶¶ÒôÊý²»Ê¤ÊýµÄ»ªÎªÖÇ¼ÝÂ·²â¶ÌÊÓÆµ£¬Éî¿ÌÓ°ÏìÁË´óÖÚÏû·ÑÕßµÄ¹º³µÈÏÖª¡£
¡°ÎÒÂò»ªÎªµÄ³µ£¬²»Ñ¡ÖÇ¼ÝÎÒÂòËü¸ÉÂï¡£¡±À´×Ô@ËïÉÙ¾üÕ½±¨Í³¼Æ£¬ÎÊ½çÐÂ M7 ½ü5 ÍòµÄ´ó¶¨¶©µ¥ÖÐ£¬ÖÇ¼Ý°æÕ¼±È³¬ 60%¡£
¶ø»ªÎªÖÇ¼ÝÖ®ËùÒÔÄÜÔÚ¶ÌÊ±¼äÄÚÊµÏÖÑ¸ËÙÆÆÈ¦£¬Ö÷ÒªÓÐÁ½·½Ãæ£ºÒ»ÊÇÅÜ³öÁËÒµÄÚ×î¿ìËÙ¶È£¬½ØÖ¹Ð¡Åô 1024 ¿Æ¼¼ÈÕÇ°£¬»ªÎª³ÇÇø NCA ¹¦ÄÜÒÑÔÚÉÏº£¡¢ÉîÛÚ¡¢¹ãÖÝ¡¢º¼ÖÝ¡¢ÖØÇì 5 ×ù³ÇÊÐ¿ª·Å£¬±ÈµÚ¶þÃûÐ¡ÅôµÄ¹ã¡¢Éî¡¢»¦Òª¶îÍâ¶àÁ½×ù¡£¶ø³ýÁËÕâÁ½¼ÒÒÔÍâ£¬ÆäËû¼ÒÔÝÊ±»¹Î´ÕýÊ½¿ª·Å³ÇÊÐÁìº½¸¨Öú¼ÝÊ»;
¶þÊÇÖ÷¶¯°²È«×öµ½Ò£Ò£ÁìÏÈºÍÉîÈëÈËÐÄ£¬ÕâÊÇ»ªÎªÖÇ¼Ý½ñÄê´ó»ðµÄÖØ°õÍÆÊÖ¡£±ÈÆðÈÃÈËÌáÐÄµõµ¨µÄ³ÇÇøÁìº½¼ÝÊ»£¬»ªÎªADS 2.0ÐÂÔöÈ«Ïò·ÀÅö×²ÏµÍ³£¬Ô¤¾¯ÌáÐÑ¼°Ê±£¬Ãæ¶ÔÍ»·¢×´¿öÄÜÑ¸ËÙ½ô¼±±ÜÏÕ»òÖ÷¶¯É²Í£¡£Óë´«Í³ÀàËÆ¹¦ÄÜ²»Í¬£¬»ªÎªÂÊÏÈ½«¸ß½×ÖÇ¼ÝÇ¿´óµÄ¸ÐÖª¡¢Ô¤²âºÍ¾ö²ßÄÜÁ¦ÏÂ·Åµ½»ù´¡°²È«·½Ãæ£¬´Ó¶ø´´ÔìÁËÖ÷¶¯°²È«ÐÐÒµÐÂ±ê¸Ë¡£
»ªÎªÖÇ¼ÝÓ°ÏìÁ¦µÄ¼±ËÙÅÊÉý£¬°ÑÑ¹Á¦Ò²¸øµ½ÁËÐ¡Åô¡£
ÈýÍøºÏÒ»£¬XNet´Ó1.0½ø»¯ÖÁ2.0
È¥Äê1024¿Æ¼¼ÈÕ£¬Ð¡Åô·¢²¼ÁËÖÐ¹úÊ×¸öÁ¿²ú BEV ÊÓ¾õ¸ÐÖª£¬²¢½«Æä³ÆÎª XNet Éî¶ÈÊÓ¾õÉñ¾ÍøÂç¡£´Ó´Ë£¬Ð¡Åô XNGP °ÚÍÑ¡°¸ß¾«µØÍ¼¡±ÒÀÀµ£¬Æ¾½èÖØ¸ÐÖªÇáµØÍ¼ÌØÐÔ£¬ÔÚÈ«¹ú¸÷µØ¸ßËÙ¸ß¼ÜºÍ³ÇÊÐ¿ìËÙÂ·×ÔÓÉ³Û³Ò¡£
¶ø½ñÄêµÄ1024ÉÏ£¬XNetÊµÏÖÁË´Ó 1.0 Ïò 2.0 µÄµü´ú½ø»¯¡£²»½ö¸ÐÖª·¶Î§ÌáÉý 200%£¬¸ÐÖªÀàÐÍÔö¼Ó 11 ÖÖ£¬Í¬Ê±ÈÚºÏÁËÐÐÒµ×î¸ß¾«¶ÈµÄ´¿ÊÓ¾õÕ¼¾ÝÍøÂç£¬ÊµÏÖÁË¶¯Ì¬ BEV¡¢¾²Ì¬ BEV¡¢ºÍÕ¼¾ÝÍøÂçÈýÍøºÏÒ»£¬ÊÇÊ×¸öÔËÓÃ´óÄ£ÐÍ¾ß±¸Ê±¿ÕÀí½âÄÜÁ¦µÄ¸ÐÖª¼Ü¹¹¡£
ÁíÍâ£¬ÔÚ»áºó×¨·Ã»·½Ú£¬Ð¡Åô XNGP ÏÖ¸ºÔðÈËÀîÁ¦ÔÅ±íÊ¾£¬Ð¡Åô¶¯Ì¬ XNet ¸Õ³öÀ´µÄÊ±ºò£¬»ù±¾°ÑÒ»¿Å Orin ³ÔÂú£¬µ«¾¹ýÍÅ¶ÓÅ¬Á¦ÓÅ»¯ºó£¬ÏÖÔÚÖ»Õ¼Ò»¿Å Orin ËãÁ¦µÄ 10%¡£
×öºÃÖÇÄÜ¼ÝÊ»£¬¸ÐÖªÊÇ»ù±¾¹¦¡£XNet ×÷ÎªXNGP ¹¦ÄÜµÄÖ÷¸ÐÖªÄ£ÐÍ£¬×öµ½ÐÔÄÜ´ó·ùÌáÉýµÄÍ¬Ê±ÓÖ½«ËãÁ¦Ñ¹Õ¥µ½¼«ÖÂ£¬¿É¼ûÐ¡ÅôÍÅ¶ÓµÄ¹¤³Ì»¯ÄÜÁ¦¶àÃ´¶¥¼â¡£´îÅä´¿ÊÓ¾õÕ¼¾ÝÍøÂç£¬»òÐí²ÅÊÇ½ñÌì Pro °æºÍ Max°æÄÜ¹²ÓÃÒ»Ì×ÊÓ¾õ¸ÐÖª¼Ü¹¹µÄ¹Ø¼üÔÒò¡£
µ±È»£¬XNet2.0 Ç¿´óµÄÊÓ¾õ¸ÐÖªÐÔÄÜ¡¢¼«ÖÂ¸ßÐ§µÄËãÁ¦ÀûÓÃ¡¢ÒÔ¼°´¿ÊÓ¾õÕ¼¾ÝÍøÂçÈýÍøºÏÒ»£¬Ò²ÐÎ³ÉÁËÐ¡ÅôÎ´À´Ó²¼þ½µ±¾µÄÊµÁ¦Ö§³Å¡£¼¤¹âÀ×´ï×îÖÕÊÇ·ñ»á±»È¡Ïûµô£¬ÎÒÏë¾àÐ¡Åô¸ø³ö´ð°¸µÄÈÕ×Ó²»Ô¶ÁË¡£
¸ÐÖªÖ®Íâ£¬Ð¡ÅôÍ¬ÑùÍÆ³öÁË»ùÓÚÉñ¾ÍøÂçµÄ¹æ»®Óë¿ØÖÆ£¬¼´ XPlanner¡£Ëü¾ß±¸³¤Ê±ÐòÁ¬Ðø¹æ»®¡¢¶à¶ÔÏó×ÛºÏ¾ö²ß¡¢ÒÔ¼°Ç¿ÍÆÀíµÈÌØÐÔ£¬×îÖÕ´ïµ½½Ó½üÈËÀàË¼¿¼µÄºÏÀí¹ì¼£ÐÐÊ»¡£
XNet 2.0+XPlanner+MoreµÈ£¬Ò»Æð¹¹³ÉÁËÐ¡ÅôXNGP ÃæÏòÈ«³¡¾°ÖÇ¼ÝµÄÖÕ¼«¼Ü¹¹-XBrain¡£
ÔÚÈ«ÐÂXBrain¼Ü¹¹¼Ó³ÖÏÂ£¬Ä¿Ç°Ð¡Åô XNGP ÒÑ¾¾ß±¸ÎÞÍ¼³ÇÊÐÖÇ¼ÝµÄÄÜÁ¦¡£Òò´Ë£¬½ñÄê 1024 ¿Æ¼¼ÈÕÉÏ£¬ºÎÐ¡ÅôÐû²¼½«ÔÚ 11 ÔÂµ×¿ªÍ¨ 25 ×ù³ÇÊÐµÄ³ÇÊÐ XNGP;12 ÔÂµ×ÔÙ´ÎÀ©Õ¹µ½ 50 ³Ç;2024ÄêÊµÏÖÈ«¹ú³ÇÊÐ·¶Î§¸²¸Ç£¬²¢³öº£ÖÁÅ·ÖÞ²¿·ÖµØÇø;ÁíÍâ£¬Ð¡Åô AI ´ú¼Ý½«ÂÊÏÈ»áÔÚÈ«¹ú·¶Î§ÄÚ¿ª·Å¡£
ºÎÐ¡Åô»¹Ç¿µ÷²»»á»±ý£¬ÔÚ 1024 ¿Æ¼¼ÈÕ·¢²¼µÄÍ¬Ò»Ê±¼ä£¬Ð¡ÅôÒÑÏò¹ã´ó P7i/G6/G9 ³µÖ÷ÃÇÍÆËÍÁË Xsmart OS 4.4 ÏÈ·æ°æ£¬º£Á¿¸üÐÂÄÚÈÝÈ«²¿¶ÒÏÖ¡£ÕâÒ²ÒâÎ¶×Å£¬ÔÚÄ¿Ç°µÄÎÞÍ¼ÖÇ¼Ý¿ª³ÇËÙ¶ÈÉÏ£¬Ð¡Åô·´³¬»ªÎª£¬×öµ½ÁËÖÐ¹úµÚÒ»¡£
ÄÇÃ´£¬ÔÚÓÃ»§ÌåÑé·½ÃæÄØ£¿
XNet 2.0£¬ÊÇ¼¼ÊõÉÏµÄÒ»´Î×·¸Ï
¾¡¹Ü¹ýÈ¥Ð¡Åô XNGP ¼¼ÊõÊ¼ÖÕÁìÏÈÐÐÒµ£¬µ«ÕâÈ´Î´¸øÐ¡ÅôµÄ AEB »ù´¡°²È«¹¦ÄÜ´øÀ´ÊµÖÊÐÔÌáÉý£¬´îÔØË«¼¤¹âÀ×´ïµÄ G6¡¢G9 µÈ³µÐÍÔÚÃæ¶Ô×¶Í°¡¢¼ÙÈËÊ¶±ð²¢É²Í£Ê±µÄ±íÏÖ£¬ÉõÖÁ²»ÈçÒ»Ð©ÎÞ¼¤¹âÀ×´ïµÄ´«Í³³§ÉÌ£¬¸ü±ðÌáÓëÒ£Ò£ÁìÏÈµÄ»ªÎª ADS2.0 ÏàÌá²¢ÂÛ¡£
Óë´ËÍ¬Ê±£¬¹ýÈ¥Ð¡Åô¸ßËÙ NGP ´ø¸øÎÒÈÕ³£ÌåÑé£¬Ò²³Æ²»ÉÏ¹»ºÃ¡£ÒòÎªËü×Ü»áÔÚ³¬Ô½ÏàÁÚ´ó³µÊ±ÄªÃûÆæÃîµØÀ´Ò»½ÅÉ²³µ¡¢³µÓë³µÖ®¼äµÄºáÏò¾àÀë¿ØÖÆ²»¹»´ÏÃ÷ÄâÈË¡¢ÓÐÊ±Ãæ¶ÔÇ°·½ÕÏ°³µÁ¾ÎÞ·¨¼°Ê±±äµÀÈÆÐÐ£¬¶øÊÇÑ¡Ôñ¿¿½üÉ²Í£.....
ºÍ¾ø´ó¶àÊýµÄ³µÆóÏà±È£¬Ð¡Åô¸ßËÙ NGP ÒÑ¾ÊÇÃûÁÐÇ°Ã©µÄÓÅµÈÉú£¬µ«ºÍÓÐ»ªÎª ADS2.0 ¼Ó³ÖµÄÎÊ½çÏà±È£¬Ìå¸ÐºÍ½Ó¹ÜÂÊÔÚÎÒÕâÀï¶¼Ã÷ÏÔÈõÒ»¼¶¡£
Òò´Ë£¬ÎÒ³¤ÆÚ»³ÒÉÕâÊÇXNet1.0 Ã»ÓÐÈÚºÏ Occ Õ¼¾ÝÍøÂç£¬²¢Ö÷ÒªÊÜ´óÁ¿ËÀ°å½©Ó²µÄÈË¹¤¹æÔòÔ¼ÊøµÄÔÒò¡£
ÐÒÔËµÄÊÇ£¬ÏÖÔÚ XNet2.0ÖÕÓÚÃÖ²¹ÉÏÁËÕâÒ»¼¼Êõ´ú²î£¬¾¡¹ÜËü±È»ªÎª ADS2.0 ÍíÁË¼¸¸öÔÂ£¬¾¡¹ÜÎÒ»¹Ã»ÓÐÊÕµ½Éý¼¶ÕæÊµÌåÑé£¬µ«´Ó³µÓÑÃÇ·¢µÄÊÓÆµÀ´¿´£¬ÈÚºÏÁË´¿ÊÓ¾õ Occ Õ¼¾ÝÍøÂçµÄ XNGP£¬²»½öÄÜÊ¶±ð³öÐ¡¹·¡¢¼õËÙ´ø¡¢³µ¿âÕ¢ÃÅ£¬²¢ÇÒ¶ÔÓÚÂ·ÅÔÒì³£³öÏÖµÄË®¹ÜË®Öù£¬Ò²¿ÉÒÔ½øÐÐ±ÜÈÃ¡£
ÔÚ½ñÄê 8 ÔÂ·Ý×óÓÒ£¬Ò»´ÎÒ¹¼äÎÒ¿ª×ÅÎÊ½ç M5 ÖÇ¼Ý°æ£¬Í»È»Ç°·½¶ÔÏò³µµÀÈ÷Ë®³µÅç½¦¹ýÀ´´óÆ¬Ë®Îí£¬Ã»Ïëµ½»ªÎª ADS2.0 ·ÖÃë¼äÊ¶±ð²¢ÉÔÎ¢Å¤´ò·½ÏòÅÌ£¬×ö³öÁË±ÜÈÃ¶¯×÷£¬µ±¼´ÁîÎÒÕð¾ª²»ÒÑ¡£
¶øÏÖÔÚ£¬Ð¡ÅôXnet2.0Í¬ÑùÒ²ÄÜ×öµ½ÕâÒ»µãÁË¡£
XNet2.0£¬ÊÇ¼¼ÊõÉÏµÄÒ»´ÎÁìÏÈ
¿´µ½Õâ£¬¿ÉÄÜ´ó¼ÒÈÏÎªÎÒÊÇ¹ÊÒâÔÚËµÐ¡ÅôXNGP ²»Èç»ªÎª£¬µ«ÊÂÊµÉÏ´íÁË¡£
×Ý¹ÛÄ¿Ç°Õû¸öÈ«Çò³µÆóÖÇ¼ÝË®Æ½£¬²»ÍâºõÖ»ÓÐÈý¼ÒÕ¾ÔÚÑ©É½Ö®áÛ£¬ËüÃÇ¾ÍÊÇÌØË¹À¡¢Ð¡Åô¡¢»ªÎª¡£ÌØË¹ÀÒýÁìÕû¸öÐÐÒµ¼¼Êõ¹¤³Ì»¯ÂäµØ·½Ïò£¬´Ó BEV µ½ Occ Õ¼¾ÝÍøÂçÔÙµ½ÊÀ½çÄ£ÐÍ£¬µ«±È½Ï¿ÉÏ§µÄÊÇFSD Beta ÖÁ½ñÎÞ·¨½øÈëÖÐ¹ú¡£
´Ó×îÐÂ XNet2.0 ¿ÉÒÔ¿´³ö£¬Ð¡Åô×ß×ÅÊÇºÍÌØË¹ÀÍêÍêÈ«È«ÏàÍ¬µÄ¼¼ÊõÂ·Ïß¡£ÕâÒ»µã²¢²»¶ªÈË£¬ÒòÎª´ó¼Ò¶¼ÔÚÑ§ÌØË¹À£¬µ«ÄÜ¸úÉÏÌØË¹À½Å²½µÄÎ¨ÓÐÐ¡Åô XNGP£¬¸üºÎ¿öÐ¡Åô»¹ÊÇ×¨Îª¹úÈË¶¨ÖÆ´òÔìµÄÈ«³¡¾°ÖÇ¼Ý¡£
»ªÎªËäÈ»´óÌåÂ·ÏßÒ²ÏàÍ¬£¬µ«Í¬Ê±ÈÚ½øÁË×Ô¼ºÒ»Ð©¶ÀÓÐµÄË¼Â·£¬±ÈÈçËµ²»×ßÇ°Á½ÕßµÄ´¿ÊÓ¾õ Occ Õ¼¾ÝÍøÂç£¬½«¼¤¹âÀ×´ïÕâ¸ù¡°¹ÕÕÈ¡±¼ñÁËÆðÀ´¡£´ÓÖ÷¶¯°²È«·½Ãæ±íÏÖÄÜÖ¤Ã÷£¬È·Êµ×ö³öÁË·Ç³£²»Ò»°ãµÄÐ§¹û¡£
ÈçºÎÐ¡ÅôËùËµ£º¡°ÕâÖÖ¾ºÕùÊÇÒ»ÖÖÅäºÏ£¬¶ÔÐÐÒµÊÇºÃÊÂ£¬ÓÐßººÈ²Å»á°ÑÈËÎüÒý¹ýÀ´£¬µ±È»Ò²±ØÐëÄÜ¹»ÂäµØ£¬²ÅÄÜ°ÑÕâÐ©ÓÃ»§ÕùÈ¡¹ýÀ´£¬Ëû¾õµÃÓë»ªÎªµÄÅäºÏÊÇÌì×÷Ö®ºÏ¡£¡±
ÔÚ¹úÄÚ£¬»ªÎªÓëÐ¡Åô¼äµÄÄã×·ÎÒ¸Ï£¬»¥ÏàÁìÏÈ£¬¿ÖÅÂÕæÕýÊÜÉËµÄÊÇÆäËû³µÆóÃÇ£¬ÒòÎªËûÃÇ PPT ÖÐËùÕ¹Ê¾µÄ×ÔÑÐÖÇ¼ÝÄÜÁ¦£¬²î¾àÒÑ±»Ô½ÀÔ½´óÁË¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â