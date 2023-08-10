入门即顶配，腾势N8是不是精装修版的唐？

8月5日，定位智能豪华全场景SUV的腾势N8正式上市，售价区间31.98-32.68万元。

腾势汽车的战略布局相当明确，聚焦30万元以上市场，并且在腾势品牌焕新之后的14个月内就接连推出三款车型。其中D9和N7都引爆市场，前者连续7个月蝉联30万元以上豪华MPV市场销量TOP1，累计销量突破10万辆。而一个月前刚刚上市的N7，24小时订单突破11600辆，盲订一个月订单突破20000单。

紧随其后的腾势N8能否延续腾势的爆款属性？

上市前，赵长江透露腾势N8的价格将会是35万元以内，普遍不少用户都猜测是34.98万元左右，但实际上市31.98万元还是出乎大多数用户的意料。最关键的是，这31.98万元的起售价，“含金量”相当高，并非低配，而是入门即高配，相比32.68万元的版本，仅仅只是座椅布局和第二排配置的差异，一个是六座一个是七座。

价格上，腾势N8已经初具爆款相。腾势N8延续N7的京剧脸谱设计，獠牙式日行灯也让整车极具辨识度。同时外观设计突出“凌冽时尚、动静结合”的特性，融入腾势家族全新设计语言π-MOTION势能美学。

腾势N8三围为4949mm/1950mm/1715mm，轴距达到2830mm，搭载搭载DM-p超级混动系统，配搭EHS电混系统+1.5T骁云40.12%高热效率发动机，电机综合功率360kW，0-100km/h加速仅4.3s，配备Brembo六活塞刹车卡钳，制动距离更出色。

45.8千瓦时的磷酸铁锂电池组为腾势N8提供了216km NEDC工况纯电续航、192km WLTC工况纯电续航以及1030km NEDC工况综合续航里程，完全无需顾虑续航焦虑。

腾势N8还使用云辇-C系统，拥有毫秒级控制能力，能够随机调节悬架软硬，控制车身姿态，支持OTA升级。全车配备24个辅助驾驶硬件，包括5个毫米波雷达、1个前置摄像头、12个超声波雷达、4个环视摄像头、1个DMS摄像头以及1个行车记录仪，可实现L2+级辅助驾驶，包括智能领航、自适应巡航、自动泊车辅助灯功能，具有高速自动驾驶辅助能力。

内饰方面，腾势N8拥有一块15.6英寸2.5K悬浮中控屏，标配12扬声器丹拿音响、主驾驶12向电动调节、负离子主动香氛系统、前两排通风加热按摩、12英寸HUD抬头显示、四音区语音控制、128色氛围灯、2个50瓦无线快充、电动感应后备箱、前排多层隔音玻、后排侧隐私玻璃、后排小桌板等等豪华配置。

有关腾势N8的卖点，官方是这么总结的：“N8是目前市场上少有的既可以越野、又可以奶爸、商务、露营、房车拖挂、智能座舱、智能辅助驾驶、安全舒适豪华座舱的6/7座SUV。”这也契合腾势N8全场景豪华SUV的定位。也就是说，在比亚迪心中，腾势N8既是一辆丰田霸道、又是一辆理想L8，同时还是一辆腾势D9。

而作为腾势N8的直接对手，理想L8凭借精准的用户定位，在30万元级别家庭SUV市场堪称标杆级的存在，但腾势N8的一车多用能否打破理想L8的统治级表现，目前还很难说。毕竟后者3005mm轴距带来更大车内空间，加上冰箱沙发大彩电，对于家庭用户的冲击是难以阻挡的。而腾势N8凭借品牌爆款属性，能否打破这一格局同样令人期待。

不过还有声音表示，腾势N8本质上就是一款精装修版的比亚迪唐，尤其是车辆侧后方N8与唐几乎一模一样，悬浮式的车顶、车顶行李架以及平面下来的后尾灯，只不过是换了个logo而已。比亚迪唐的尺寸为4870mm/1950mm/1725mm，轴距为2820mm，与腾势N8相差不大，也就难怪有人会说就是精装修的比亚迪唐了。

比亚迪唐DM-i冠军版目前20.98万元起售，腾势N8贵了整整11万元，同时带来比亚迪云辇-C以及L2+的辅助驾驶能力等等配置。至于腾势N8是不是换壳的比亚迪唐，只能说仁者见仁智者见智吧，毕竟增加了配置，相当于多花钱买这部分配置，值不值，就看用户需求了。