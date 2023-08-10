7月销量出炉，蔚来小鹏逆势反扑，狼烟已起

7月刚过，新能源汽车市场的硝烟就愈发浓烈，蔚来小鹏首当其冲，纯电势力声量渐大。

整个7月，理想势头依然很猛，自上个月首次突破30000台之后，本月再创新高，达到34134台。同样强势的，还有一直以来都未曾登上理想榜单的比亚迪和埃安，分别以262161台和45025台销量稳居第一第二。

蔚来和小鹏在过去几个月相当憋屈，双双销量下滑严重，蔚来在完成产能爬坡以及产品换代后，本月销量强势反扑，再创新高。而小鹏也押对G6，订单纷沓而至，不过遗憾的是产能爬坡仍未完成，没能展现全部实力。但即使如此，小鹏也已重现往日荣光，销量破万。

除此之外，极氪与零跑销量也稳步上升，分别达到12039辆和14335辆，可以说整个7月，纯电势力都有着不错的数据。

首先我们来聊聊小鹏，作为蔚小理三家中情况最不“乐观”的新势力品牌，小鹏一度被网友调侃已经半只脚踏进ICU。但7月小鹏逆势交出一份漂亮答卷，其中最重要的功臣就是小鹏G6。

经历过小鹏G9失利后，小鹏亟需一款走量车型来扭转局势，小鹏G6肩负如此重任上市，目前看来幸不辱命。过去小鹏太关注高阶智能辅助驾驶，方向是对的，但是市场尚未打开，过高成本导致小鹏汽车竞争力不足。随着如今各大车企开卷城区智能辅助驾驶，小鹏技术优势凸显，小鹏G6作为首款扶摇架构2.0车型，全域800V高压碳化硅平台，再加上小鹏引以为傲的智能辅助驾驶技术，吸引不少追求技术的用户。

但起到决定性作用的，还是小鹏G6的最后定价，20.99万元起售几乎暴杀同价位其他车型，也让小鹏G6爆款潜质得以完全爆发。从7月中旬开始交付，到走完整个7月，小鹏G6总共交付3900台，好口碑也带动消费者进店，凭借技术刷新消费者认知。

但更多订单，也开始暴露出小鹏产能不足问题，无论是各种大定群还是有关小鹏G6的评论，催交付言论不在少数，甚至何小鹏还亲自前往工厂「拧螺丝」。在获得如此巨大流量之后，如果小鹏汽车不能尽数转化为销量，那么对于小鹏后期运营会产生一定影响，因此尽快完成产能爬坡迫在眉睫。

但好在7月27日，大众发布公告，收购小鹏汽车4.99%股权，双方将基于小鹏G9平台共同研发两款全新车型，使用小鹏ADAS和智能座舱。这一消息极大刺激小鹏股市表现，也提振消费者信心。在小鹏G6以及大众入股的共同作用下，8月销量相当值得期待。

蔚来这个月总共交付20462台，同比增长103.6%，环比增长91.1%，销量再回顶峰。6月份蔚来宣布全系车型降价3万元，同时取消每月4次免费换电。实打实的降价优惠吸引了大波用户购买，也让蔚来一扫此前颓势。

更重要的是，8月1日起，包含终身免费换电的权益升级包不再开放购买，同时家用充电桩降价以及8月1日至8月31日期间支付定金购买蔚来新车的用户，提车后可获赠30张换电体验券，换电体验券可在支付换电订单时用于抵扣全单金额。也让不少用户在最后时刻下定蔚来车型，8月保持势头不是大问题。

可以发现，蔚来手中还有很多牌能出，无论是权益拆分，还是降价，都能带动销量增长，加上李斌透露蔚来EC6将会在第三季度交付，也会助力整体销量。不少人预测蔚来10月份可以冲击3万台，按照如今的趋势，这一把目标并非不可能。

相比前两家的强势回归，理想的形势在不少人看来是一片大好，本月再创佳绩来到34134台，甚至超过了特斯拉在中国3.13万辆的交付辆。从理想的周榜单中能看出，理想几乎每周都维持在7000-8000台的交付量，这也与理想工厂本身的产能瓶颈有关。

按照李想的说法，在2023年第三季度结束之前，产能瓶颈的问题无解，目前理想已经马力全开保交付，短时间内想要突破4万台会比较困难。虽然下半年底理想北京工厂将会投产，但消息称该工厂仅会生产理想首款纯电车型MEGA。

一直以来，理想巨高不下的交付量都是理想们能够在微博“大口呼吸”的资本，不过这次产能瓶颈或许也将成为其他品牌吹响反击号角的开始。目前看来，最有可能追赶上理想的就是蔚来，在理想产能不变的情况下，蔚来希望非常大。

最后我们聊聊深蓝，凭借深蓝S7在市场上的强势表现，深蓝本月销量也来到13172台，其中深蓝S7就交出9197台。从市场反馈来看，深蓝S7相当成功，增程版14.99万元的起售价，加上8155芯片、15.6英寸中控屏、AR-HUD抬头显示、无框车门以及L2级别辅助驾驶。在这个价位，深蓝S7几乎无敌的产品力表现，强势带动深蓝7月销量，能有如此涨幅也就不足为奇。

总体而言，这个7月是各大车企齐头并进的一个月，也是蔚来与小鹏开始全面反击的一个月。相比一家独大，诸侯四起群雄割据的剧情才更显热血与激情，孰强孰弱，最终还要交给市场来选择。随着智能辅助驾驶越来越被重视，智能化的战争已经打响，最后谁能从这场厮杀中脱颖而出，还让我们拭目以待。