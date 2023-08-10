领克智能座舱维权记：这份OTA答卷，老车主满意否？

作为最成功的中国中高端品牌之一，领克却在车机上栽了跟头。

7月31日，领克公布2023年8-9月份智能座舱操作系统更新计划：

・8月10日起，领克01/03/05升级LYNK OS N系统，基于8155主机;

・针对820A/E03的领克01/02/03/05，带来包括性能与操作优化、UI界面升级、多媒体升级、导航地图升级等。将于8月中旬开启内测，9月上旬开启用户公测。

领克车主发表联合声明

今年三月份，领克发布全新智能座舱操作系统LYNK OS N，主打超级自定义、AI智能语音以及精品场景套装三大特色功能，但只有搭载8155芯片的新车型才能升级，引起一众老车主不满，并且发出联合声明。

声明中详细列举了领克车机三个问题：1、领克发布会宣传OTA远程升级功能，实际需要车主本人去4S店升级，而非远程升级;2、车机系统过于封闭，无法安装更多软件，尤其是搭载的高德导航，远远落后于官方最新版本;3、领克推出新车后，频繁改用新芯片和新系统，对旧款车型的车机维护和升级不到位，希望领克尽快给旧款车型更新刚刚发布的LYNK OS N系统。

领克在车主联合声明发出的第二天就火速回应，公告中称，LYNK OS N基于8155芯片和新一代电子电气架构研发，上一代硬件配置无法适配。但领克并不打算放弃老车主，并给出规划，将在二季度起陆续上线/更新导航类、娱乐类、视频类第三方高频应用。而领克最新的更新动作，也算兑现了承诺。

这一波操作，领克可谓颇具诚意，硬件迭代造成的性能差距，是车企无法统一软件体验的主要原因，只不过这颗雷，在领克身上先爆了。

年轻化的国产品牌

回顾中国汽车市场发展历程，领克是销量与口碑最成功的独立子品牌之一。2017年领克发布首款车型01，次年领克达成10万销量俱乐部成就认证，2021年更是达到年交付20万辆，如此增速与规模，绝对是直冲云霄的。

在2017年国内依然是合资车品牌当道的时代，国产自主车企想要虎口夺食，堪称难上加难。领克凭借运动属性以及高性价比，成功俘获大量年轻用户。得益于沃尔沃技术的全面护航，发动机、变速箱以及底盘素质出众，让领克在同级车型之中脱颖而出。

同期市场上其他车型还没有智能化车机的概念，领克就已经走在行业之前。17款01搭载基于恩智浦IMX60芯片的Linux车机系统，配合全液晶仪表和大尺寸中控屏;20款05又全行业首搭820A车规级芯片。可以说，领克旧在上市之初，始终处于市场领先水平。

随之而来的智能化浪潮中，领克在硬件上采取双线并行策略，一方面采用高通骁龙车规级芯片820A和8155，另一方面吉利不断推进自研芯片进程，20年上市的领克06搭载自研E01芯片。2023年为解决老款车机卡顿死机问题，针对领克01/02/03车型推出“付费升级E03+软件服务”。可是这一做法加大了软件适配难度，追求前沿性能也为之后的车机问题埋下伏笔。

Flyme Auto成救命稻草？

领克在用户体验上付出过努力，但骨子里传统车企研发能力不足的基因，只能让领克无奈地喊出那句“臣妾做不到啊”。相比一众新势力车企，领克确实缺少了互联网研发基因，无论是人机交互，还是车机操作逻辑，对于已经被手机系统“惯坏”的用户而言，都显得十分原始。

但好在吉利已经意识到这个问题，通过收购魅族成立星纪魅族，开发Flyme Auto车机系统，同时使用自研龙鹰一号芯片，借此顺利过渡到智能化时代。Flyme Auto与领克的紧密合作，让领克08的车机表现足以跻身新势力车机第一梯队，同时也引来领克老车主更大的不满。

虽然领克为8155车型更新了LYNK OS N，但与主流新势力车机相比，相差甚远，这就是软件团队优化能力不足带来的短板。底栏图标更换动画缺失，空调设置没有大车模一镜到底动画，都让LYNK OS N在交互层面不够“现代化”。

不过，Flyme Auto珠玉在前的表现，或许也是领克老车主的“救命稻草”。未来Flyme Auto也许能为领克LYNK OS N或是老车机系统赋能，在老车型生命周期内为车主提供完善的服务与体验，一定程度上缓解目前领克所遇见的「车机困境」。

领克之难，也是所有车企之难

领克正在经历的，很像当年智能手机初期硬件快速迭代，系统不断升级的混沌时代。快速发展导致智能手机半年一变天，手机系统的支持也不过两三代，能够为一款机型提供长期系统更新的，也只有iPhone这类强烈注重用户体验的厂商。

但汽车不同于手机这类当初甚至被看作快消品的产品，汽车的换代成本过高，用户开上七八年甚至十年以上。领克目前遇到的问题，同样会出现在其他车企身上，如何面对车机软硬件快速迭代的问题，是所有车企需要共同面对的考题。

领克08或许能成为一个参考，在星纪魅族设想中，让手机成为车机运算中枢，手机算力承担车机运算，通过与手机算力共享，让车机应用计算在手机上进行，而车机只负责交互与展现。也就是说，换一台手机，就等于升级一台汽车。

不过，这一方法并不适用于所有车企，回归问题本质，面对汽车这样换代期偏长的产品，在其完整生命周期内，车企要给车主带来充足保障的车机体验，而非靠车企自费为用户升级硬件，这在当下只是权宜之计，并非长期可持续发展的措施。因此，车企快速提升软件研发实力，迫在眉睫。