十年磨一剑，百度Apollo终于等来岚图FREE

小透明百度Apollo智能驾驶辅助总算迎来属于自己的舞台。

作为为岚图立下开疆拓土汗马功劳的FREE，在帮助岚图打开市场后，也将追赶市场潮流，全面提升产品竞争力，加入火药味渐浓的「智驾大战」中去。

而岚图FREE选择的队友，就是百度Apollo，不过这次，百度明显是有备而来。岚图FREE将会搭载百度官方宣传「首个L4级赋能」的高阶辅助驾驶产品Apollo Highway Driving Pro，具备高阶智能辅助驾驶能力，岚图FREE将成为百度Apollo落地的首款产品。

从官方宣传来看，Apollo Highway Driving Pro可以实现自主变道成功率 >99%、百公里接管次数 <1 次、匝道场景(出、进、通行)成功率 >95%。同时，这套系统还开创性地带来「智能休息区提醒」，根据车辆剩余里程、驾驶员状态等等数据进行综合判断，并且给出服务区出入提醒。

不过，岚图显然不会满足高速领航辅助驾驶的局限场景，城区主战场是2023年各大车企的兵家必争之地，也是整个市场的主流基调。Apollo Highway Driving Pro同样具备城区辅助驾驶能力，可以实现多级跟车距离调节、加塞应对、障碍物避让等功能，还能做到ICA智能续航辅助拨杆变道。

可以看出，岚图在完成品牌建设之后，并不打算就此放弃FREE，而是要继续堆砌技术力，加码智能驾驶辅助，在智能化时代攻城略地。

但，为什么是百度Apollo？

市场上拥有成熟智能驾驶辅助方案的公司不在少数，岚图选择百度Apollo，或许是看中百度足够强大的产品矩阵，以及庞大的数据库。在智能化的军备竞赛中，百度早在十年之前就已经开始布局。

2013年，百度推出自动驾驶项目，项目核心包括高精度地图、定位、感知、智能决策与控制四大模块;2015年，正式成立百度自动驾驶事业部，计划三年实现自动驾驶汽车商用化，五年实现量产;2017年，推出全球首个自动驾驶开放平台Apollo;2020年，推出Apollo旗下产品ANP。

然而百度的智驾故事讲了十年，甘愿为之买单的车企却并没有多少，二级市场依然不买账。为了讲好新故事，百度在自动驾驶领域开辟出三条全新的探索道路：1.自动驾驶技术解决方案Apollo;2.自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”;3.汽车机器人集度汽车。

三驾马车实现了完整的技术闭环，彼此相辅相成，萝卜快跑可以将获得的数据反哺Apollo和集度汽车，Apollo可以提供底层自动驾驶解决方案，集度汽车又可以将智能座舱和智能驾驶向外推广。

在最新的ANP 3.0中，可以明显看出其继承了百度Robotaxi多年来L4级自动驾驶技术的积累，用高阶自动驾驶技术来降维打造L2+级别的智能辅助驾驶系统，说明百度的这三条路径初见成效。

ANP 3.0拥有领先的硬件方案，ACU搭载2颗英伟达OrinX芯片，算力高达508TOPS。配备2颗前向高线束固态激光雷达，最远可检测180米;同时搭载7颗800万高清摄像头和4颗300万环视鱼眼摄像头。同时，ANP3.0从原来的「单目感知」加「环视后融合」的技术框架，升级为BEV环视三维感知技术，通过Transformer把前视特征转至BEV，在特征层面对相机观测进行前融合并结合时序信息后，直接输出四维感知结果。

不过与特斯拉FSD不同的是，百度Apollo并没有孤注一掷，而是选择押宝视觉与激光雷达双方案，可以根据车企的需求来定制。而岚图FREE所搭载的Apollo Highway Driving Pro就是纯视觉方案，也更符合人眼逻辑。

百度Apollo是国内目前唯一同时自研高精地图和自动驾驶的智驾方案提供商，积累超过40万公里的高精地图数据，能为ANP 3.0提供数百种高精数据元素，无缝衔接ANP智能驾驶系统算法特征和需求。正是凭借这样的优势，百度Apollo才拥有「驾/图一体化」，从而与其他智驾方案提供商形成差异性，带来更好的智驾体验。

如今智能辅助驾驶最常遇见的90%都是常规问题，而剩下的10%才是复杂长尾问题，目前大部分公司都很依赖模型对外部环境描述的完备性，自身并不具备自我学习、升级的能力，只能在人工建立的框架下解决问题。要建设持续解决长尾问题的能力，数据驱动必不可少。百度Apollo基于「驾云一体」的理念，为ANP智驾系统量身定制了配套的数据闭环工具链，让搭载ANP3.0的车型具备自演进的能力。无论是地图数据，还是智驾数据，百度地图与萝卜快跑俨然已经成为Apollo的造血机器。

百度强大的产品矩阵也为Apollo助力不少，除去百度地图之外，CarLife+和小度车载语音的装机量也不容忽视，但百度去年还放出一个大招――文心一言。

文心一言的出现，或将改变智能座舱与智能辅助驾驶的局面，智能汽车大模型人工智能交互有望真正落地，届时给用户带来的体验是革命性的。

可以看出，百度Apollo眼下的实力早已不可同日而语，已然有从此前“小透明”转向“主角”的趋势。岚图在智能驾驶、智能座舱、汽车安全、智驾仿真云、智能地图等多个领域都和百度展开了深入合作，可见十年磨一剑的百度Apollo终于要迎来属于自己的舞台。但能否成功突围，仍值得商榷，只能说，留给百度的时间真不多了。

从岚图老总的体验视频中能够看出，岚图FREE实装的Apollo Highway Driving Pro在细节上仍有一些不足，例如SR建模、系统UI等等距离新势力造车还有一定的差距，整体体验上能否给用户带来质变，在正式接触到实车之前仍需打个问号。

另外，虽说百度2013年就开始了对于智能驾驶的研究，但百度初期瞄准的还是L4级别无人自动驾驶，并非如今的智能辅助驾驶。很现实的一个问题是，自动驾驶行业发展到现在，L4、L5商业化依然看不到边，大规模量产的仍是辅助驾驶，百度转向L2+是商业变现的必然结果。

虽说用L4级别的能力来驾驭L2+是杀鸡用牛刀，但牛刀能不能处理好鸡肉，ANP 3.0能否成功落地，目前看来还存在不少变数，尤其是成本，大疆智驾已经将L2级别智驾标准拉低到5000元左右，百度Apollo的这套方案如果在没有价格优势，那么除了岚图之外是否还会有其他车企选择，依旧是个问题。

岚图FREE与百度Apollo的这次合作，在外界看来，是岚图进军智驾的必要选择，也是百度Apollo登上舞台的第一步，但最后能不能强强联合，实现双赢，还得看实际的表现了。