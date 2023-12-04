长城都没做到的事，月销破万的领克08 EM-P做到了

20-30万元价格区间的新能源市场竞争尤其激烈，比亚迪唐DM系列更是占据插电混动市场的半壁江山，同价位几无敌手。不过，刚刚过去的11月，比亚迪唐终于迎来自己的最强对手――领克08 EM-P。

12月1日，领克公布11月的销量，总共交付30055台，其中新能源车型占比超过50%。无论是月销还是新能源占比都再次刷新了记录。同时11月中旬领克第100万辆整车下线，成为最快达成百万销量的中国高端汽车品牌。

作为领克第二代车型，领克08 EM-P自上市以来就取得了不错的成绩和口碑，首个完成销售月交出8038辆的好成绩之后乘胜追击，11月销量破万交付10019辆，成功在新能源SUV市场突围，成为当之无愧的爆款。

要知道，之前在比亚迪唐DM-i的统治下，20-30万元插混市场能够与之匹敌的对手几乎没有，就连长城魏牌PHEV也没能实现接近比亚迪唐DM-i的销量。为何长城做不到的事，领克08 EM-P却能后来者居上？

产品为王

领克全面迈入新能源市场的首战，不容有失。在领克08 EM-P上，领克可谓倾注全力。正式上市当天，新车价格定为20.88万元-28.8万元，同时可享9000元领享金，优惠后领克08起售价打入20万元内，19.98万元的价格让不少用户感到惊喜。即使活动结束之后，领克依然给出了6000元的优惠，20.28万元起售仍然极具性价比。

这样的定价与比亚迪唐DM-i高度重合，但在价格相近的情况下，领克08 EM-P的整体配置要高出一截。以两款车型的入门配置为例，20.88万元的领克08 EM-P 120长续航Pro搭载21.2kWh的宁德时代三元锂&磷酸铁锂电池，CLTC续航达到120km。

而2023款唐DM-i冠军版112km尊贵型，搭载21.5kWh的比亚迪磷酸铁锂刀片电池，综合续航里程为112km。同时领克08 EM-P还拥有245km的超长续航版本，唐DM-i最高支持200km纯电续航，尽管双方差距并不大，但对于城市通勤而言，就是能否多出门一次的差距，对于出行体验的影响还是比较大。

动力上，吉利早在收购沃尔沃之初，双方就合作开发了CMA模块架构。注重性能的领克借助这一架构，在新能源时代进化出CMA Evo架构。得益于优秀底盘作为基底，领克08 EM-P实现全新的超级增程电动解决方案，借 1.5T 四缸专用电混引擎+ P1+P3+P4 三台电机的极致硬件堆料，能够实现包括纯电、增程、混动、直驱等多达数十种行驶工况，从技术层面实现了动力和性能的最优解。

即使是入门版本，领克08 EM-P的综合功率也达到了280kW，其中1.5T四缸发动机提供了120kW动力，前置电机提供了160kW动力。反观比亚迪唐DM-i，发动机功率为102kW，电机功率为160kW。动力上的差距，所带来的驾驶体验是截然不同的。

除此之外，在其他配置上，领克08 EM-P也更加丰富，入门版就已经标配了后方碰撞、倒车侧预警、DOW开门预警、并线辅助等车身主动安全功能，唐DM-i则没有这些配置。并且在舒适性配置上，领克08 EM-P全系标配23扬声器的哈曼卡顿音响、前排座椅按摩以及Nappa真皮坐椅等等，无论是品质感还是体验上都是同级更强的存在。

智能化是「杀手锏」

同为传统车企出身，领克与比亚迪的智能化一直为外界所诟病，不过在领克08 EM-P上，明显可以看出领克对于新能源时代彻底补足智能化缺陷的决心。

硬件上，领克08 EM-P搭载由亿咖通自研的安托拉1000Pro平台，拥有两颗龙鹰一号芯片，该芯片是吉利自研的7nm芯片，更是国内首款车规级7nm量产自研芯片，NPU算力能高达16TOPS，GPU算力达1800G FLOPS，性能相当于市面上主流的两颗高通8155芯片。

如此高规格的配置，也意味着能够给用户提供更久的使用时间，起码在未来几年内提供流畅稳定的体验。面对车机硬件落后的困境，领克联合星纪魅族给出了系统层级的解决方案，双方深度融合打造了首个智能座舱车机系统――LYNK Flyme Auto。

这套车机系统的出现，使得领克得以彻底摆脱智能化困境，让领克08 EM-P的车机体验一跃成为新能源市场中TOP级的存在。得益于魅族在手机市场对于手机交互的深耕，LYNK Flyme Auto所体现出来的人机交互体验是其他传统车机系统所无法比拟的，尤其是小窗分屏、SmartBar等一系列口碑爆炸的手机功能成功上车，彻底革新车机体验。

同时LYNK Flyme Auto从系统底层出发，全面提升车机系统流畅度，辅以各种精致动效，给用户带来丝般顺滑的触控体验。

但LYNK Flyme Auto更深层次的意义，是其得天独厚的手车互联优势。尽管安托拉1000Pro平台性能足够强悍，但面对快速迭代的车机硬件，算力很难支撑到领克08 EM-P完全报废。在那之前，通过LYNK Flyme Auto与魅族手机进行系统层级的流转，让手机硬件承担车机算力，用户能够获得跟得上时代且足够优秀的智能化体验。这也正是星纪魅族与领克共同坚持的「无界」，所要传递给用户的智能化理念。

而反观比亚迪唐DM-i，智能化一直被外界所诟病，时至今日在这方面也没有取得太多进展。相比其本身的优秀配置，智能化无疑已经拖了比亚迪唐DM-i的后腿。

总结

可以说，完成进化的领克，始终恪守「以用户为核心」的思想，不头铁，有问题就改，就配置就给，就空间就降。无论是定价还是整体配置，都要高出唐DM-i一截，能够取得如此如今的销量，也是清理之中。