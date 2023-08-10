比亚迪最强技术全面下放，腾势 N7 能否成 30 万豪华纯电“爆款”？

目前30万元豪华纯电汽车市场整体表现令人堪忧，其中代表车型智己LS7今年1-5月销量不足5000辆，口碑渐佳的阿维塔11也不过6000辆出头，甚至强如蔚来ES6、小鹏G9等新势力车型，都没能交出一份漂亮的答卷。在如此严峻的形势下，腾势N7却逆势杀入这一市场，引来无数消费者好奇和期待。

腾势N7宣布将于6月下旬正式上市，并于7月份开启交付。值得一提的是，新车在上海车展开启盲订后，仅用7天便交出破万的好成绩，已经隐隐显露出爆款潜力，这也令人更好奇腾势N7为何能有如此高关注度。

新能源汽车时代，蔚小理率先用智能化与优质服务打动人心。不同于新势力厂商的死磕智能化，腾势N7则瞄准技术将其作为破局关键。王传福曾提出打造豪华品牌的新方式，其中技术一词被多次提及，在比亚迪看来，技术既包含智能化，也包括三电系统、悬架系统上的革新，这一点在腾势N7上表现的尤为明显。

6nm座舱芯片首发，Link系统流畅度超预期

随着新能源汽车市场的内卷程度加大，纯电汽车也从卷电气化的上半场，进入卷智能化的下半场，这也让腾势N7的智能座舱表现受到外界关注。此前高通8155智能座舱芯片在一众新能源汽车中大放异彩，优秀的性能表现甚至影响了不少车主购车的选择。但腾势N7并没有追随大流采用这一芯片，而是使用一颗6nm制程工艺且支持5G的全新芯片，官方并没有透露这款芯片的具体型号。

目前符合这一规格的国产车规级芯片，就是紫光展锐推出的首款5G智能座舱芯片A7870。该芯片采用8核心设计， CPU运算能力达到93K DMIPS，GPU采用NATT 4核，频率850Mhz，拥有217 GFLOPS浮点算力，整体NPU算力达到8TOPS。和高通8155算力接近，但是A7870能够带动最多6块屏幕，以及最多12路1080P摄像头，而后者最多仅支持4屏联动。

腾势N7搭载腾势Link超智能交互车机系统，从已经曝光的上手视频来看，整个车机系统完成度相当高，无论是点按还是滑动都能实现快速响应，交互动画的流畅程度丝毫不逊色一线车机系统。车机首页使用背景图打底，整个布局类似平板主页，在交互逻辑上更加符合用户使用直觉。另外其软件生态相对丰富，包括B站、腾讯视频、微博、QQ等三方应用。

不过在UI设计方面，腾势N7车机系统遭到不少用户吐槽，界面美观程度落后于主流车机系统，很显然比起硬件技术方面的革新，软件部分腾势距离新势力车企有着不小的差距。

联合Momenta，智驾能力一步到位

此前腾势D9的智能驾驶能力并没有给用户带来足够多的惊喜，尤其是高阶智驾功能的缺失反而留下了遗憾，不过在腾势N7身上终于迎来了全面爆发。

据官方介绍，腾势N7将在交付时提供智能驾驶硬件选装，并有望在年底上线由Momenta所提供的高阶智能驾驶软件解决方案。

硬件上，腾势N7搭载两颗激光雷达，放置在左右两侧大灯下方，并采用2颗英伟达Orin X芯片，总算力达到506TOPS，搭配12颗摄像头、10个超声波雷达和5颗毫米波雷达，使得腾势N7的全向环绕视觉感知能力赶上行业第一梯队

算法方面， Momenta早已在行业显现强悍实力。通过打磨“量产数据”、“数据驱动的算法”以及“闭环自动化”三个因子，建立起业内领先的“飞轮”核心技术优势，并且联合智己汽车打造IM AD智能驾驶系统，95%匝道通过率、97%变道成功率、0.4次百公里误制动，让Momenta成功跻身一线高阶智能驾驶辅助供应商行列。

联合Momenta打造高阶智能辅助驾驶，腾势N7能够以最快速度在智驾能力方面追赶上新势力。但能否为销量助力，还要看年底量产后的实际用户体验表现。

云辇-A重新定义豪华车型底盘

相比在智能化的后来者居上，三电系统和悬架系统才是腾势N7的拿手好戏。比亚迪历时五年，耗资数十亿打造了云辇智能化车身控制系统，从系统设计、关键零部件设计、软件及策略算法开发、匹配验证等方面实现了全栈自研。

腾势N7将全球首搭智能底盘融合控制技术，除了iADC智能漂移控制系统和iCVC智能矢量控制系统以外，还将采用云辇-A智能空气车身控制系统。这套系统搭载空气悬架，经云辇精准感知技术云辇智算中心快速决策，输出精准控制策略，并配备了刚度转换阀、减震器电磁阀等可以调节车身高度、刚度、阻尼的零部件，以提高车辆的通过性、舒适性、平稳性和支撑性。

当车辆加速、制动时，系统会自动触发多级刚度调节，将车身侧倾角速度减少23%，大幅度降低驾乘不适感。这在不少用户抱怨坐电动车容易晕车的当下，对于提升电动车在城市行驶中的舒适性有着极大的价值。

更重要的是，腾势N7还搭载比亚迪首创的240kW双枪快充技术，能够实现充电15分钟即可补充续航350公里。这些新型技术的搭载与腾势迈向智能化的理念相结合，让腾势N7在智能化的科技属性赋能下，带来传统车型机械素质革新，构建起腾势车型的豪华体验。

不难看出，腾势N7是比亚迪的一次全面技术爆发，无论是采用更加激进的智能辅助驾驶硬件方案，还是全车水桶级别的配置，都让腾势N7有足够底气站稳30万元豪华纯电市场。