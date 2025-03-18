让高阶智驾成为刚需 极氪千里浩瀚智驾发布满血版车位到车位

【2025年3月18日，杭州】今日，极氪千里浩瀚智驾正式发布三大核心科技成果：行业首创、全球首发G-AES通用障碍物连续自动避让功能，行业首个满血版车位到车位，以及面向未来的L3级智能驾驶技术架构。致力于创造引领行业的智驾解决方案，极氪千里浩瀚智驾凭借极致安全、极致能力和极致科技，为用户带来极致安全的全场景高阶智驾体验。

千里浩瀚安全高阶智能驾驶系统

极氪科技集团CEO安聪慧与极氪009新晋车主佟丽娅，以现场直播的形式，实时验收了极氪千里浩瀚智驾车位到车位的真实能力。两人从极氪大厦地库出发，穿越杭州晚高峰市区，最终成功抵达发布会现场，并自动泊车在杭州国博地库距离电梯口最近的车位，全程零接管。

极氪车位到车位：全程直播，一镜到底，穿越晚高峰，全程零接管

此次发布会，同时也是一场关于未来出行的科技秀。极氪千里浩瀚智驾、极氪智能座舱与DeepSeek、极氪007 GT与宇树科技、极氪009光辉与黑神话悟空、极氪009与强脑科技、极氪7X与云深处等展区，集中展示了极氪联合杭州“六小龙”等新兴科技企业的深度互动，在最新科技制造、AI领域的领先成果，向世界展示其科技创新活力。

行业最硬核的底层技术能力 创造行业领先的智驾解决方案

底层技术能力，决定智驾系统上限。凭借最顶级的硬件、最领先的算力和数据优势，以及高速迭代进化的端到端Plus，极氪千里浩瀚智驾实现了全行业最硬核的底层技术能力，为极氪实现高阶智驾突围赛，奠定了高度冗余的强大根基。

极氪千里浩瀚智驾实现智驾高阶功能全场景、全覆盖

预埋顶级智驾硬件，打造720度主动智能安全

全系预埋顶级智驾硬件，是极氪一直坚持的产品开发理念。成本再高，也要做到安全平权，极氪千里浩瀚智驾所有在售车型，不仅全部标配最顶级的双 NVIDIA DRIVE AGX Orin-X 芯片，以高达508TOPS的算力，始终保持行业最高标准，同时还标配有激光雷达的智驾解决方案。

极氪千里浩瀚智驾在售产品全系标配激光雷达

极氪千里浩瀚智驾在售产品全系标配双 NVIDIA DRIVE AGX Orin-X 芯片

极致安全的公路坦氪，既不怕撞，还能撞不上。凭借长期的数据积累、算法创新，和激光雷达加持的强大感知能力，结合数十项开创行业先河的技术创新打造的720度主被动安全系统，已经为用户有效化解了356.1万次碰撞风险。

极致安全的公路坦氪，既要不怕撞，还要撞不上



新能源时代极氪最懂安全

同时，极氪的720度主被动安全系统还迎来一项智能安全的重大突破：行业首创、全球首发的G-AES通用障碍物连续自动避让功能。

行业首创、全球首发G-AES通用障碍物连续自动避让

极氪的G-AES最高反应速度可达130km/h，完全满足高速场景。凭借更强的识别能力，小至三角警示牌、锥桶，大至乱入的牦牛、刮倒的树木，所有宽度超过40cm，高度超过60cm的异形障碍物，均可识别、避让。基于更灵活的策略，打破当下AEB和AES要么刹停，要么仅绕行一次的局限，既可采取紧急避让+紧急制动，也可连续紧急避让，边刹边绕，让“公路坦氪”也能走出凌波微步。在模拟测试中，三辆测试车均以120km/h的时速，在短短2-3秒内，连续完成了前方斜停路上的事故车与突发落石的两次紧急避让绕行。该项功能预计在今年6月陆续开启推送。

实现近30倍增长，可调用算力规模中国车企第一

发展智能驾驶，用于智驾大模型训练的超级计算中心至关重要。极氪在千里浩瀚全面整合前，以仅占行业头部十分之一的算力规模，实现了城市无图NZP、车位到车位等高阶智驾功能落地。借助“吉利智驾一盘棋”的巨大优势，极氪千里浩瀚可调用算力实现了近30倍的跨越式增长。极氪千里浩瀚智驾目前可调用算力，达到了23.5 EFLOPS，在所有中国车企中，排名第一，达到中国智能总算力的2%以上。算力储备每提升1 EFLOPS，其智驾大模型在每个迭代周期内，可多学习近10万个场景数据，高阶智驾功能将实现更加快速的迭代。

极氪千里浩瀚智驾可调用算力中国车企排名第一

为端到端大模型提供全行业最大体量训练数据

通过全吉利的数据整合与共享，极氪千里浩瀚拥有全行业最大体量的车辆优势，750万辆搭载L2及以上辅助驾驶的车辆，以平均每天2亿公里以上的数据体量，为极氪智驾大模型提供基于真实工况的训练样本。

一段式端到端Plus，让智驾更像老司机

极氪智驾大模型已完成“端到端Plus技术架构”的重大升级。首先，端到端Plus从两段式进化为一段式端到端，将感知、预测、决策和规划的全过程打包为一个整体，最大限度地模拟、还原人类优秀驾驶员的驾驶方式。其次，MLM多模态大语言模型率先上车应用，通过融合传感器系统方案，获得全维度、多模态的认知输入，拥有了更强大的复杂场景处理能力，不仅让智驾系统看得懂，还能听得懂、读得懂。更有独创的数字先觉网络，可从人驾或智驾模式中积累时空记忆，提炼长期智驾经验，做到超视距的提前预判，已赋能极氪端到端Plus提升11%的通行效率，减少15%以上的事故风险。

极氪智驾大模型已完成“端到端Plus技术架构”重大升级

MLM多模态大语言模型率先上车应用

从能用到爱用、想用，打造极致安全的全场景高阶智驾

在智驾变得越来越普及的今天，从能用、好用，到爱用、想用，高阶智驾要成为用户的真正刚需，必然要具备极致的安全，为高阶智驾护航，更要打通所有场景，实现真正的行泊一体。极氪千里浩瀚智驾基于H7和H9两套智驾方案，带来满血版车位到车位和L3级智能驾驶技术架构，实现极致安全的全场景高阶智驾体验。

极氪千里浩瀚智驾可实现极致安全的全场景高阶智驾体验

极氪车位到车位，是真正的满血版车位到车位

车位到车位，无疑是 “智驾第一梯队” 能力的最新评价标准。作为极氪千里浩瀚智驾的核心科技成果，行业首个满血版车位到车位功能，打通了日常出行的所有智驾节点，更实现了“全国都能去，有位就能停，第一次就能用，不多走一步路”的全场景覆盖。

行业首个满血版车位到车位

极氪车位到车位，全国都能去。2024年底全量推送的全国城市无图NZP，已无缝接入车位到车位功能，且随着一段式端到端Plus、MLM多模态大语言模型等核心技术能力的加速进化，环岛、掉头、可变车道、高速ETC、路口待行待转区等关键场景的通行能力全面提升。

全能泊车王，有位就能停。在中国，平均每二十个车位，就有一个是机械车位。因此，只有突破机械车位，才能给用户真正的全能泊车体验。极氪千里浩瀚智驾的自动泊车功能不仅涵盖极窄车位、断头路车位，更做到了机械车位自动泊车的行业首发，成为目前行业中唯一支持全国所有机械车位泊车的车位到车位。同时，当没车位的时候，“就近寻车位”功能可调用环绕车身360°的摄像头，找到最邻近可用车位。而且通过行业独创的多模态推理定位技术，即使在没有网络和GPS信号的停车场，也可实现不限楼层的精准定位。

满血版车位到车位，第一次就能用。打通出行最后一公里，极氪千里浩瀚智驾提供两种选择：其一，用户可以点对点的，对路线进行快速记忆，满足日常通勤需求;其二，通过率先开通全国极充站所在的园区、以及写字楼和商场的地库，并根据用户出行的高频目的地，快速打通城市商圈，交通枢纽等重点区域，让用户不需要提前学习记忆，第一次去就能停。同时，极氪将加速实现大模型对于停车场、园区等环境的无图自学习，预计在2025年内，实现不挑停车场，不用记路线，第一次就能用的车位到车位。

全球首创AI终点领航功能，让用户不多走一步路。通过端到端Plus独有的数字先觉网络，AI终点领航功能可在导航软件无法提供精确定位的地库、园区，自主领航至距离目的地最近的车位。同时，根据大数据积累的先觉经验，它可以主动推荐洗车店、充电车位、电梯口等高频兴趣点。它还可以在停车场内的任意两点之间智能领航，先带路去充电，再带路去洗车。

行业首个泊车代驾充电服务，不仅让泊车有代驾，充电也不需要动手。配合极氪三个800的全生态能力和自研自制的「极智充」无人代客充电解决方案，极氪的车位到车位还可实现行业首个泊车代驾充电服务，实现用户离车后，车辆自行到达充电站，自主完成充电并寻找车位泊车的极致体验。该功能已进入开发管道，预计第三季度将开启先锋测试。

极氪千里浩瀚智驾车型2025年4月陆续开启推送满血版车位到车位

目前，极氪千里浩瀚智驾车位到车位功能，已经开启万人公测，搭载极氪千里浩瀚智驾H7及以上的车型，将于4月陆续开启大规模推送。此外，即将在3月内预售、第二季度上市的最新旗舰车型领克900，将全球首发搭载NVIDIA DRIVE AGX Thor芯片，包括G-AES、无图城市领航、满血版车位到车位等高阶智驾功能，也将陆续推送。

领克900将全球首发搭载NVIDIA DRIVE AGX Thor芯片

提前布局L3级智能驾驶，自研自制实现技术突破

极氪千里浩瀚智驾H7方案带来满血版车位到车位，H9方案正在提前布局L3级智能驾驶，从机械架构、数字架构、大模型架构等多方面，进行系统性开发，带来了一套完整的解决方案――极氪L3级智能驾驶技术架构。无论是数据带宽、芯片算力、感知硬件，还是安全冗余，都是当下千里浩瀚智驾能力的天花板。

数据带宽方面，极氪L3级智能驾驶技术架构基于ZEEA 3.0中央集中式数字架构开发，采用“千兆以太环网”，让端到端关键链路的响应速度提升50%，大幅提升了智驾系统的信息处理和传输能力。

极氪L3级智能驾驶技术架构大幅提升智驾系统信息处理和传输能力

感知硬件方面，极氪L3级智能驾驶技术架构可以实现四个360度全感知，包括超声波雷达360度、毫米波雷达360度，视觉感知360度和激光雷达360度。其中，为了实现激光雷达的360度，极氪L3级智能驾驶技术架构还采用了5个激光雷达的布置方案，包括1个长距激光雷达和4个Dtof补盲激光雷达，不仅可做到高速和城市快速路的L3级智能驾驶，更为城区及车位到车位的L3级智能驾驶做好准备。

极氪L3级智能驾驶技术架构5激光雷达方案





激光雷达大幅提升智驾系统安全上限

安全冗余方面，极氪L3级智能驾驶技术架构还全面继承了千里浩瀚智驾所有的智能安全科技，并实现了从中央计算大脑，到线控转向、数字化底盘，全链路的安全双备份，筑牢用户智驾安全的终极防线。

芯片算力方面，极氪还带来了全球首个基于双NVIDIA DRIVE AGX Thor芯片打造的“极氪千里浩瀚自研智驾域控器”，它将首发搭载两颗Thor芯片，算力达到1400 TOPS，比目前行业最顶级的双 NVIDIA DRIVE AGX Orin-X 芯片，整个系统的AI算力提升了175%。

极氪自研自制双Thor芯片域控制器行业首个实现双Thor芯片算力集成

极氪千里浩瀚自研智驾域控器，不仅在行业第一个实现了双NVIDIA DRIVE AGX Thor芯片的算力集成，还实现了两块芯片之间零延时的通信效率。凭借高集成度的模块化设计，和接口的标准化设计，它可以实现多种感知方案的兼容与迭代。在安全方面，它不仅能够满足业界最严苛的电磁兼容标准，确保L3级智能驾驶的安全冗余，还是全球第一个集成卫星通讯的智驾域控制器。未来凭借吉利天地一体的立体出行解决方案，极氪千里浩瀚自研智驾域控器将以厘米级的卫星高精度定位，为L3级智能驾驶保驾护航。

极氪9X光辉首发搭载行业首个为L3级智能驾驶打造的千里浩瀚H9解决方案

此外，作为极氪全力打造的最新产品，全球超豪华SUV新旗舰极氪9X光辉，将首发搭载千里浩瀚H9智驾方案，采用最领先的L3级智能驾驶技术架构，为全面迎接L3时代做好准备，并在上海车展正式亮相。

极氪千里浩瀚智驾，让高阶智驾成为智能时代用户的刚需

凭借为高阶智驾护航的极致安全，打通所有出行场景的极致能力，及开启L3时代的极致科技，极氪千里浩瀚智驾将始终为用户带来极致安全的全场景高阶智驾体验。让高阶智驾，成为智能时代用户的刚需。