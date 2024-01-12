变相降价9800元，上市不到一年，极氪X迎来2024改款！

2023年，国内新能源市场的内卷有目共睹，以至于去年4月份上市还被冠以卷王之称的极氪X，短短9个月就迎来了自己的2024小改款车型，价格上也更卷了。

事实上，当初极氪X被称为卷王时就颇有争议，一台紧凑级SUV卖到18.98万元起竟然还能被叫做卷王，这要放在几年前简直不可理喻。但极氪就是凭借其高性能的标签，加上无框车门、零重力座椅、四驱动力、长续航、可滑动中控屏等设计，硬生生将精致主义与极氪X完美结合，使其收获不少关注，甚至让用户觉得物超所值。

不过归根结底，极氪X始终只是一台紧凑级的SUV，随着2023年内卷程度加剧，空间更大的小鹏G6横空出世，带着小鹏引以为傲的XNGP智能辅助驾驶系统强势杀来，那么极氪X又将作何应对呢？也只能节节败退，销量一直没有起色。更何况即使被冠以新生代卷王的小鹏G6，也不堪市场压力，在年底降价至19.9万元，可见新能源市场竞争之激烈。

在这种情况下，极氪X想要重新获得市场认可，要么下定决心降价，势必要面临背刺老车主;要么趁早改款，好好捋一捋配置和价格，重新出发。显然，极氪选择了后者。

如何改款，首先就要清楚极氪X身上有哪些问题。外界对于极氪X，常见的评论通常是车是好车，但绝对不值这个价格。其中提到最多的还是极氪X不到4.5m的车长，一定程度上限制了极氪X的内部空间表现。

加上极氪X的精致定位，也注定其在面对家庭场景时会相对吃力不少。同时有用户在试驾完极氪X之后明确表示，更加青睐于相同定位的Smart精灵#3，这也是极氪品牌力不足的表现，无法支撑用户选择这个价位的紧凑型SUV，更别提类似定位的竞品车型，大多集中在12-15万元价格区间内。

另一方面，18.98万元-20.98万元的极氪X所要面临的竞品实在太多，纯电版的深蓝S7、零跑C11等，都是中型SUV的尺寸，空间方面更具优势。因此极氪X想要杀出重围，规整价格在外界看来是首要解决的问题，但极氪却反其道而行之。

2024款极氪X起售价为20万元，相比之前甚至还涨了不少。同时在2024年1月20日至2月29日下定的用户，还可免费选配价值5000元的苏墨灰/巴黎玄米/杭青绿外饰色，并享受价值8000元的选装基金。

这波「涨价」似乎给了外界一个猝不及防，但与此同时极氪X标配的内容也更丰富了。首先是底盘方面，2024款极氪X对底盘进行了系统升级，新增都市越野模式，用户可以在中控大屏中一键开启，车辆就能根据实际路况提供更好的扭矩分配和XTCS限滑，大幅提升爬坡能力以及雪地的通过性。

另一方面，新款极氪X还用上了高效的碳化硅电机，综合效率提升2%，续航提升20km，CLTC综合续航里程达到560km。同时刹车系统还使用了IPB智能集成制动系统，响应速度比传统制动系统快2倍，150毫秒的响应时间几乎是眨眼之间就能做出响应。

除了这些不易感知的升级，2024款极氪X在外观上和配置上的调整则更多，配色新增了苏墨灰配色。而内饰方面，根据版型不同，升级力度也不同。五座四驱版车型对比23款五座四驱YOU版，新增Touch Bar方向盘，并且可以选装电动滑移智慧屏，主驾还新增座椅按摩。

四座后驱版相比2023款四座后驱YOU版，最大的变化莫过于从之前仅支持副驾座椅按摩升级至前舱座椅按摩。同时全系新增可选H-light动态照地灯，以及可选装包含人脸识别的B柱交互系统。相比旧款，2024款极氪X整体配置升级，如果从旧款的基础上选装，那么价格将会比新款贵出9800元，换言之，新款反而变相降价了9800元，性价比得到了一定程度的提升。

其他方面2024款极氪X相比旧款并没有升级，全系标配66kWh的电池包，CLTC续航分别为512/560km，标准车型的驱动功率分别为315kW和200kW，零百加速时间分别为3.7s和5.8s。可选配置仅剩五座四驱版和四座后驱版，不过为了满足四座用户的动力需求，用户可以为四座车型选装四驱动力，系统功率将达到315kW，系统峰值扭矩也将来到543N・m，零百加速为3.8s。

换言之，新款极氪X依然拥有三个版本的车型，只不过四座四驱版变成了选装，需要用户额外支付2万元，不过目前在有「随心卷」优惠下可享8000元减免，也就是多加1.2万元就能升级到四座四驱版，实际车价为21.2万元。

由此，可以理解为2024款极氪X本质上还是三款车型，其中五座四驱版和四座后驱版都是20万元起步，四座四驱版则是21.2万元起步。虽然价格比旧款高出不少，但实际上配置还是增加了很多的。但无可奈何其空间硬伤仍在，想要打动这部分用户抛弃极氪007、小鹏G6、银河E8甚至是星纪元ES来选择极氪X这样一款紧凑型SUV，难度并不小。

2023年的新能源市场内卷是主调，价格战是常态，可以预见的是，2024年仍将持续这一状态，甚至更惨烈，各家品牌势必要面临头破血流的场景。在这样的前提下，极氪X想要闯出一条属于自己的光明大道，难度并不小，不过起码极氪兑现了不造20万元以下车型的诺言。