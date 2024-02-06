以国道为名，深蓝G318如何突围「硬派」越野市场？

2023年，深蓝全年交付136912辆，其中SL03自上市以来累计销量突破10万，S7上市半年销量突破5万，作为一个诞生不到两年新的新品牌，这样的成绩足以让深蓝在新能源市场中站稳脚跟。繁华过后，深蓝该思考接下来如何出招，以稳固并且扩大自己的市场份额。

深蓝的爆火离不开其精准的定位以及精确的定价。目前深蓝在售的两款车型SL03和S7分别是中型轿车与SUV，如果检索市面上同类车型，不难发现深蓝的两款车型几乎就是冲着特斯拉的Model 3和Y而去，并且通过增程的动力形式降低成本，将战火下放至15万元区间。

运动、科技的属性让SL03和S7深受市场欢迎，面对价格战的无情席卷，本就以价格屠夫形象面世的深蓝相比其他车企也更加淡然几分。即使在新能源市场销量普遍下滑的2024年1月，深蓝凭借极强的性价比与产品力，成功交付17042辆，仅次于问界和理想，位列新势力榜单前三。

正当所有人都开始好奇，深蓝在对标特斯拉两款标志性车型之后，该迈出怎样的下一步时，深蓝选择主动出击，放出下一款定位科技越野的G318城市SUV图片，引起不小的争议。相比前两款产品，G318的外观实在过于“反差”，棱角分明的方盒子外观很难让人将其与深蓝S7和SL03联想到一起。

从新车的命名中也能看出深蓝对G318所寄予的厚望，自驾旅游界流传着这么一句话，「此生必驾318」，正是因为318川藏线沿途旖旎的风景吸引了大批游客，但复杂的路况也并非所有车型都可以轻松驾驭。深蓝G318的含义不言而喻，就是要以318为引，突出其硬派科技越野的定位。

深蓝此次主动求变，能有多少胜算？

最近两年，新能源浪潮不断席卷汽车市场，硬派越野领域也迎来更多玩家入局，长城坦克系列积极推动Hi4-T技术上车，比亚迪也推出方程豹系列以求分一杯羹，高端市场比亚迪仰望U8承载品牌最新技术，更是成功突破传统豪强的封锁，稳坐百万级市场。

面对如此多玩家参与，深蓝G318压力并不算小，但自身优秀的素质也并非没有一战之力。根据之前工信部的申报目录，深蓝G318尺寸为4998/1985/1960mm，轴距为2880mm，比起坦克400 Hi4-T和方程豹5都更大一点。

车头格栅采用大面积封闭设计，上下方进行开口，以满足进气需求。同时大灯采用全新设计语言，日间行车灯为C字造型，使用分体式远近光大灯。侧面新车轮眉覆盖由一层厚厚的黑色护板，加深其越野舒适性，并且可选电动踏板或是固定踏板。

车身尾部挂有一颗备胎，可选外挂背包版本，以拓展储物空间。尾门采用侧开门设计，由左侧开启，把手上还有无钥匙开闭锁的按键。

从最新流出的G318内饰谍照来看，新车方向盘采用撞色设计，采用全新的造型，中控台位置设置有实体档把，并且拥有两个无线充电位置。前舱拥有一块大屏中控，但从图片来看似乎并不支持像S7那样的向日葵旋转。

如果将深蓝G318与深蓝的前两款车型放在一起，想必大多数用户很难将前者与后两款车型联系到一起，截然不同的设计语言是深蓝迈向未来的决心，但同时也暗藏危机。全新设计能够拓宽品牌边缘，收获更多用户;但如此一来，也会导致品牌风格割裂，让用户产生疑问。如何权衡这两者之间的利弊，是深蓝在后续宣传中需要考虑的重点。

在产品力上，深蓝G318丝毫不含糊，动力系统采用增程式，能够实现强劲动力的同时，降低用车成本。新车将配备1.5T发动机，峰值功率为110kW，并且提供单电机后驱和双电机四驱两个版本，前者为185kW的后电机，后者为前131kW加后185kW的双电机。

续航方面，深蓝G318配备两种电池包，都是由中创新航提供的18.99kWh和35.07kWh磷酸铁锂电池，其中后驱小电池纯电续航为77km，后驱大电池版本纯电续航为146/142km，四驱大电池纯电续航为138km。

综合目前的信息来看，深蓝G318将瞄准25-30万元价格区间，是目前深蓝在售车型中价格最高的一款。这个价位区间毫无疑问是如今新能源市场竞争最激烈的阵地，深蓝首次进行品牌上探就选择这样的战场，不仅要面对坦克300、方程豹5等硬派越野对手，还要面对传统新能源SUV车型，要想实现突围可谓难上加难。

2023年新能源市场「卷」字当头，没有一家车企得以幸免，价格战、智能战等各个战场相继开辟，车企要想破局就只能不断提升产品力或是另辟蹊径，更多小众车型也走向台前。而本身就以极致性价比闻名的深蓝，擅长融合自身技术打出价格优势。

深蓝G318如果从严格意义上来说，并不算一台绝对的硬派越野车。相比传统硬派越野强调野外越野的复杂场景，深蓝G318则更加兼顾日常出行，既能城市通勤，又兼具部分越野能力，它的「硬派」更多体现在应对复杂路况的能力上。

在找准自己的定位后，结合深蓝一贯的价格优势，如果将G318入门版定在25万元以内，顶配堪堪达到方程豹5入门版的28.98万元价格，那么对于用户而言，在这个价位选择一款既能满足城市生活通勤，又能随时随地去往诗和远方的「硬派」越野车，深蓝G318就是绝佳的选择之一。