´¿µç³¬¼¶Æ¤¿¨À×´ïµØÆ½ÏßÒÑ¿ªÆôÔ¤ÊÛ£¬Îå´óÈ¨Òæ¼¤»îÆ¤¿¨ÊÐ³¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
3ÔÂ22ÈÕ£¬¼ªÀûÀ×´ïËÄÇýÐÂÆ·À×´ïµØÆ½Ïß¿ªÆôÔ¤ÊÛ¡£×÷Îª¹úÄÚÊ×¿îËÄÇý´¿µç³¬¼¶Æ¤¿¨£¬À×´ïµØÆ½ÏßÒÔ4Ãë¼¶Áã°Ù¼ÓËÙµÈ³¬¼¶ÐÔÄÜ£¬ÖØÐÂ¶¨ÒåÖÐ¹úÐÂÄÜÔ´Æ¤¿¨³¬¼¶ÐÂ±ê×¼¡£
±¾´ÎÔ¤ÊÛ£¬À×´ïµØÆ½ÏßÎªÓÃ»§Ìá¹©ÁËÃ¤¶©Àñ¡¢ÇÀ¶©Àñ¡¢ÎÞÓÇÀñ¡¢»ù´¡Àñ¡¢½»¸¶Àñ¹²Îå´óÈ¨Òæ£¬ÓÃ»§¿ÉÍ¨¹ýÀ×´ïÆû³µ¹ÙÍø¡¢À×´ïÆû³µAPP¡¢À×´ïÆû³µÎ¢ÐÅÐ¡³ÌÐòµÈÇþµÀÏÂµ¥¡£ÆäÖÐ£¬Ã¤¶©Àñ°üÀ¨1000 ÔªµÖ6000 Ôª¹º³µÅòÕÍ½ð¡¢À×´ïÆ·ÅÆ³µÖ÷Ôö»»¹º×¨Ïí12000 ÔªÔö»»¹º²¹ÌùµÈ£¬²¢Ìá¹©ÖÁ¸ß8Íò24ÆÚ0Ï¢£¬Ê×ÈÎ³µÖ÷»¹¿ÉÏíÓÐÃâ·ÑÖÕÉí»ù´¡±£Ñø¡¢ÈýµçÖÕÉíÖÊ±£¡¢ÎåÄêÃâ·ÑÁ÷Á¿µÈÈ¨Òæ¡£´ËÍâ£¬²Î¼ÓÔ¤ÊÛÇÒÔÚ5 ÔÂ31 ÈÕ24 Ê±Ç°Ìá³µµÄÇ°40 ÃûÓÃ»§ÔùËÍ¼ÛÖµ2.5 ÍòÔªµÄÐÇ¿Õ¾ÓÕÊÅñ(°´À×´ïÆû³µ¹Ù·½Æ½Ì¨Ô¤ÊÛ¶©µ¥Ë³Ðò)¡£
À×´ïµØÆ½Ïß»ùÓÚM.A.PÀ×´ïå«º£Æ½Ì¨´òÔì£¬×÷Îª¹úÄÚÊ×¿îÒ²ÊÇÄ¿Ç°Î¨Ò»µÄÔÉú´¿µçÆ¤¿¨Æ½Ì¨£¬M.A.PÀ×´ïå«º£Æ½Ì¨²»½öÎªÀ×´ïµØÆ½ÏßÌá¹©ÁË³¬Ô½´«Í³Æ¤¿¨µÄ»ù´¡Æ¤¿¨ÊôÐÔ£¬¸üÊ¹ÆäÒÀÍÐ´¿µçÄÜÔ´£¬ÓµÓÐÁËÄÜÔ´Æ½Ì¨¡¢ÎïÁªÆ½Ì¨ÒÔ¼°ÖÇÄÜÆ½Ì¨Èý´óÊôÐÔ¡£
ÒÀÍÐÓÚÆ½Ì¨ÓÅÊÆ£¬À×´ïµØÆ½Ïß´îÔØ¸ßÐÔÄÜÓÀ´ÅÍ¬²½Ë«µçÇýÏµÍ³£¬·åÖµ×Ü¹¦ÂÊ¸ß´ï315kW£¬·åÖµ×ÜÅ¤¾Ø´ïµ½594N¡¤m£¬Ïà±È´«Í³È¼ÓÍÆ¤¿¨£¬Æä¾ßÓÐÒÔÏÂÎå´óºËÐÄÌØÐÔ¡£µÚÒ»£¬Æ¤¿¨ÌØÐÔ£¬À×´ïµØÆ½Ïß²»½öÓµÓÐÖÐ¹úÆ¤¿¨×î¸ß865kg¶î¶¨ÔØÖØ¡¢815mm×îÇ¿ÉæË®ÒÔ¼°95%µÄ×î´óÅÀÆÂ¶È£¬3000kgÍÏ×§ÄÜÁ¦¸üÓëRangerÏàµ±¡£µÚ¶þÊÇµçËÄÇýÌØÐÔ£¬ÒÀÍÐÓÚ´¿µçÊôÐÔ£¬À×´ïµØÆ½ÏßÒÔ4.5Ãë°Ù¹«Àï¼ÓËÙ£¬³ÉÎªÖÐ¹ú¼ÓËÙ×î¿ìÆ¤¿¨£¬¿ÉæÇÃÀCybertruck¡£µÚÈýÊÇÍâ·ÅµçÌØÐÔ£¬À×´ïµØÆ½Ïß21kWÈ«Çò×îÇ¿Íâ·Åµç£¬¹¦ÂÊÊÇCybertruckµÄÁ½±¶£¬ÕâÊ¹µÃÀ×´ïµØÆ½ÏßÓµÓÐÔ¶³¬È¼ÓÍÆ¤¿¨µÄÍØÕ¹ÐÔ£¬ÈÃÓÃ»§ÔÚ»§Íâ¿ÉÒÔ·ÅËÁÍæ¡¢³±¿áÍæ¡£µÚËÄ£¬»ùÓÚM.A.PÀ×´ïå«º£Æ½Ì¨£¬À×´ïµØÆ½Ïß»¹ÓµÓÐÖÇÄÜÎïÁªºÍ³ËÓÃ»¯Á½´óÌØÐÔ¡£×îºó£¬À×´ïµØÆ½Ïß»¹¾ßÓÐ³¬¼¶¾¼ÃÐÔ£¬Ã¿¹«ÀïÄÜÔ´³É±¾²»×ã1Ã«Ç®£¬Ê¹ÓÃ3Äê¼´¿ÉÊ¡³öÒ»Ì¨³¤³ÇÅÚ¡£ÒÔÉÏÖÖÖÖÓÅÊÆ¶ÔÓÚÈ¼ÓÍÆ¤¿¨À´Ëµ¶¼³ÆµÃÉÏÊÇ½µÎ¬´ò»÷£¬À×´ïµØÆ½ÏßÎÞÀ¢ÓÚ³¬¼¶Æ¤¿¨³ÆºÅ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â