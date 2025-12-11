岚图追光L在2025年12月10日以“破晓”姿态登场，技术清单里写满“行业首搭”“全球最长”“百万级下放”等醒目字眼。新车包含2款版型，官方指导价Max版27.99万元、Ultra版30.99万元，并推出总价值5.2万元的终身免费三电质保、五年免费基础保养等首任车主六大无忧服务权益，以及超高价值的3年0息金融权益。科技媒体追问的是：这种全方位技术投放，是否构建出真正的体系优势？又能否成为下一代混动旗舰的技术蓝图？

“破晓”二字，从来不止是光阴的刻度，更是时代的坐标。2025年，在智能化、电动化的时代浪潮下，中国汽车已然在SUV和MPV领域实现全面突破。然而，百年造车，始于轿车;品牌登峰，成于轿车。豪华轿车市场，依然是中国汽车亟待攻破的终极堡垒。

发布会上，岚图汽车科技股份有限公司董事长、党委书记卢放表示：作为年度压轴力作，岚图追光L以破晓之势震撼登场，深度融合东方文化自信与顶尖科技实力，精准契合高端用户对社交价值、安全品质、驾控性能及豪华奢享的多维需求，打造出一款兼具自主精神与时代气质的旗舰级轿车产品，成为中国汽车产业“破晓”的具象化体现。旗舰，是引领创新的旗帜，更是定义时代的标杆。岚图追光L集东方旗舰美学、旗舰座舱、旗舰智能、旗舰三电、旗舰底盘于一身，以科技重塑新时代豪华体验，开启属于中国高端豪华轿车的新纪元。

核心战役：全域800V超混架构的真实含金量

晨光初现，智启黎明。岚图汽车推出领先一代全域800V岚海智能超混技术，打破油电边界，解决续航焦虑，以一场技术“破晓”照亮混动市场的技术天际线。

追光L最大的技术标签，无疑是“行业唯一同时搭载全域800V智能超混、5C超充与63kWh大电池的PHEV”。这背后是三条清晰的技术路径选择：

高压化全面渗透：不同于部分车型仅驱动或仅充电部分采用800V，追光L宣称的“全域800V”意味着电机、电控、充电、空调、PTC等全面高压化。其核心价值在于系统性地降低能耗与重量。高压平台下，相同功率所需的电流更小，线束截面可减小，从而减轻重量并降低热损耗。这直接贡献了其CLTC馈电油耗4.9L/100km的成绩。

电池大型化与超充化并行：63kWh的电池容量已逼近甚至超过部分纯电车型，这是其实现410km纯电续航的基础。而匹配5C超充(峰值功率约315kW)，则旨在解决大电池带来的补能时间焦虑。12分钟补能60%的数据极具冲击力，但其真正体验取决于两个外部因素：5C超充桩的普及速度，以及电池在长期快充循环下的容量衰减表现。

混动专用发动机的能效顶点：45.18%的最高热效率，将混动发动机的热效竞赛推至新高度。这不仅是材料与燃烧技术的胜利，更意味着在串联、直驱等多种工况下，整套系统的“保底”能效极高，确保了馈电状态下动力与经济的平衡。

底盘电子化的“军备竞赛”：魔毯底盘与后轮转向的体验革新

岚图将“百万级智能魔毯底盘”下放至30万级市场，是本次最凸显“技术普惠”野心的举措。

从“感知”到“预判”的进化：传统CDC或空气悬架多依赖车身姿态传感器进行“反应式”调节。追光L的“魔毯”核心在于通过ADAS前置摄像头扫描路面，对颠簸进行“预判式”调节。这需要底盘控制器与智驾域控制器的高效协同，实现了从“被动适应”到“主动准备”的跨越。

后轮转向的系统价值：5.55米转弯半径对于车长超5.1米的轿车而言，显著提升了城区机动性。“蟹行模式”则是后轮转向技术在低速场景下的功能化拓展。其技术难点在于与ESP、EPS等系统的精准匹配，确保在各种模式下车辆的稳定性与驾驶者意图的一致性。

全场景模式的软件定义：八种驾驶模式不再是简单的动力与悬挂标定组合。“越台模式”将离地间隙升至161mm，实则是通过空气悬架与车身控制软件的配合，临时赋予轿车SUV的通过性。“尊享模式”优化制动逻辑以缓解晕车，则体现了对乘坐体验的精细化软件雕琢。

旗舰智能：华为生态赋能，全域防护再升级

追光L选择了华为作为智能化的核心生态伙伴，搭载乾智驾ADS 4与鸿蒙座舱HarmonySpace 5。

智驾安全冗余的具象化：全维防碰撞系统CAS4.0将AEB工作范围延展至130km/h，并加入RAEB(后向自动紧急制动)与LOCP(侧向防碰撞)，试图构建“全向”安全防护。华为宣称已为岚图用户避免超4万次潜在碰撞，这背后是海量场景数据的训练与迭代。被动安全上，岚图追光L采用超高强度笼式座舱骨架，结合2000Mpa一体式加强门环设计、2000Mpa热成型车门防撞梁，为乘员舱提供极其坚固的碰撞保护。

座舱生态的融合度：鸿蒙座舱的价值在于与移动设备的无缝流转和硬件生态的扩展能力。对于高端用户而言，智能座舱的体验已超越屏幕与芯片参数，更在于跨设备服务的连贯性。安全冗余没有上限，私密与健康亦不容妥协。岚图追光L座舱采用Oeko-tex母婴级健康面料，以最放心的面料，确保孩子的每一次触碰都舒适又安心。

“电池医生”的云端守护：追光L搭载琥珀电池2.0，安全标准远超国标，是行业首个通过6倍国标托底冲击测试的电池包，并采用无管路通包干湿分离设计，通过热-电-气三层物理隔离技术，实现“不漏液、不起火、不爆炸、不热扩散”。24h云BMS能够提前3小时预警热失控，其核心是基于电池历史数据与实时状态进行的云端AI预测。这标志着电池安全从“被动防护”进入“主动预警”的新阶段。

东方旗舰美学：问鼎国际设计界“奥斯卡”，大气豪华格调定义旗舰气场

追光破晓，越境而来。岚图追光L的外观设计，是对东方哲学与现代美学的深度融合。新车以东方美学设计语言“天地鲲鹏”为设计哲学，凝练为“极、润、雅”的设计理念，展现中式美学的从容大气和昂扬向上，荣获2025年MUSE设计大奖的最高荣誉――铂金奖。

新车提供双拼与纯色总计6种外观颜色，包括金耀黑、金銮红两大双拼配色及杜若白、宸星灰、香槟金和玄英黑四款纯色车身。车身尺寸达5125/1985/1522mm，轴距达3010mm，恢弘体量自带舒展大气的旗舰气场。前脸采用“鲲鹏展翼”造型，彰显前瞻视野与沉稳气场，配合“击水三千”LED大灯及动感流畅的车身线条，打造极强辨识度。细节之中，更添巧思。20英寸「光晖」轮毂彰显豪华格调，悬浮车标在轮毂转动中始终保持静止，呼应“晖映前路，光晖远照”的自信姿态，动静之间尽显东方豪华气韵。

旗舰座舱：移动大平层里的五感奢享体验，座座皆首席

真正的豪华，是体验的升维。岚图追光L以“五感全维、尊贵平权、环保健康”为理念，为每一位乘员打造全方位的五感奢享体验，座座皆首席。

内饰方面，岚图追光L在超大尺寸车身基础上，带来4.2m²车内实得面积，1.21O超大全景天幕搭配分段式遮阳帘，带来开阔通透视野的同时，更实现超99.9%紫外线隔绝率。车内高频接触面100%软包，非高频接触面也采用大量软材包覆，辅以大面积地中海白栓木装饰，为用户打造典藏级豪华座舱。

岚图追光L全系标配豪华云朵座椅，采用10层的舒适性结构，快慢回弹层设计，柔软又有支撑性，完美贴合身体的曲线。副驾配备NASA标准零重力座椅，实现121°腿部与120°腰部零压角，为用户带来“悬浮云端”的极致放松体验。超大尺寸副驾智能美妆镜，支持9种亮度与颜色搭配，256色星河氛围灯随音乐律动，光影交错间营造沉浸式豪华氛围。

基于“细节见真章”的极致追求，岚图追光L搭载VOYAH Sound全景音响系统，包含23个发声单元，结合RNC主动降噪与双层夹胶玻璃，共同营造出殿堂级至臻声场。搭配6.6L宽温域智能冷暖箱与五星环保空调系统，为用户打造旗舰独有的奢雅体验。

破晓成光，纪元已启

岚图追光L在技术规格上无疑是一次“饱和式攻击”。它集合了当前中国新能源产业链所能提供的多项顶级硬件和解决方案。对于科技界而言，其真正的价值不仅在于这些“首搭”和“唯一”，更在于岚图如何将这些复杂技术高度整合，转化为稳定、可靠、且真正具有差异化的用户体验。

这是中国汽车品牌在豪华轿车领域的“破晓”时刻，岚图追光L是当之无愧的主角。它凭借硬核的科技配置和软性的文化底蕴，成功打开新局面。岚图汽车在2025年11月创下月销破2万、同比增长84%的纪录，实现销量十连涨，跻身高端品牌前列。追光L作为三旗舰矩阵的收官力作，其压轴亮相不仅完善了产品线，更宣告了岚图将引领中国豪华汽车产业开启全新的主导时代。