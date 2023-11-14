理想MEGA的未来，是否已来？

MPV市场最近打得火热，小鹏X9、魏牌高山等车型争相入局，但最受关注的还是理想汽车的理想MEGA，凭借独特的外观在网络上掀起一次又一次舆论风暴。对于一直坚持增程的理想而言，在最适合增程的MPV车上，却选择了纯电这块最难啃的骨头。

以目前市场现状来看，理想毫无疑问是当下最成功的新势力品牌，今年接连突破3万月交付量和4万月交付量，成为当之无愧的新势力头牌。作为主打SUV车型的品牌，理想势必要继续上探高端市场，MPV就是最好的选择。

与其他主攻商务场景的MPV不同，理想这次依然沿用老一套的打法――瞄准家庭场景。事实上，理想汽车能够获得如今的成绩，与其精准毒辣的车型定位不无关系，虽然网络上一直调侃「冰箱彩电大沙发」没有任何技术含量，但对于家庭增购用户而言，这必然就是最大杀招，因此对于车内空间更充裕的MPV车型而言，家庭场景无疑是另一个具备爆发潜质的细分市场。

一切都为风阻系数让步

在高端MPV市场，玩家众多，但能够真正解决用户需求的车型，却寥寥无几。来到新能源时代，随着各种需求在智能化加持下被一一攻破，新能源MPV乃至纯电MPV也开始逐渐蔓延，但仍有诸多问题有待解决。

众所周知，MPV格外强调大空间、长续航以及足够短的补能时间，这在燃油车时代都无法被更好解决，只能通过加油的方式来弥补。在新能源背景下，这个三角更是无法被同时满足。

尤其是大空间和长续航，就是天然的矛盾体。MPV空间越大，意味着体积更大，车身越重，行驶过程中就要浪费更多动力去抵抗阻力。而长续航意味着大电池/大油箱，要么就是做小减轻重量，无论是哪种都不可避免会牺牲内部空间。

但理想显然找到了自己的解决方案，鱼和熊掌，我全都要。

当理想创始人李想放出首张理想MEGA照片时，网络上不乏调侃与否定的声音，不少网友认为这样的造型绝对是丑出天际了。

但很多人只注意到图片，却忽略了李想的文字内容――「直接猜风阻系数吧」。

理想汽车用一个十分通俗易懂的概念解释了汽车内部空间利用率，通过以房子的得房率来指代车内空间的有效使用效率。官方表示，理想MEGA的得房率达到70.86%，而同级车型一般只有65%左右。面对极氪009，理想MEGA拥有更大的有效空间。

如此大的空间，意味着理想MEGA的能耗一定不会低，续航肯定惨不忍睹。事实上，理想MEGA确实不轻，重达2.8吨，可能耗却只有15.9kWh/100km，甚至比目前一些400V平台的纯电轿车还要低。

这背后的功臣，就是李想所强调的风阻系数。之所以MEGA能够在保障大空间的情况下获得如此优秀的能耗表现，就是因为MEGA采用了被网友认为「审美不行」的水滴头设计。如此设计不仅可以缩短车头，尽可能将车内有效空间释放，还能有效降低风阻。

车辆在行驶过程中存在无效能耗损耗，其中包括有机件损耗阻力、轮胎产生的滚动阻力，但风阻却是其中的大头，并且会随着车速的提升不断增加。

有数据显示，当车辆以80km/h的速度前行时，有60%的动能都被用来克服风阻，而当这个速度达到200km/h时，几乎85%的动能都将用来克服风阻。

这种情况对于本身块头就大的MPV车型而言，更是雪上加霜。风阻系数，就是通过风洞试验和下滑时延所确定的一个数学参数，数值越大，意味着风阻越高，汽车浪费的动能也就越多。

目前市面上的纯电MPV车型中，风阻最低的是极氪009，为0.27。而理想官方公布的理想MEGA风阻系数仅为0.215，要知道，保时捷Taycan的风阻系数都有0.22。换言之，理想MEGA的风阻系数已经与轿车相当。

这也是理想MEGA选择水滴头设计的重要原因之一，放在空气动力学角度来看，水滴造型就是风阻最低的形态。在理想之前，几乎鲜有车企敢做出如此大胆的设计，但要打破常规，就意味着要先打破认知。

全面发力纯电

降低风阻之后，李想MEGA的能耗可以获得肉眼可见的提升，但还有一种方式就是改进电池。

理想MEGA搭载由宁德时代提供的4C麒麟电池，电池容量为102kWh。而同样采用100度电池的蔚来ES8，续航却只有565km。这与理想MEGA所搭载的全域800V SiC平台不无关系，对于整个行业而言，该平台就是未来纯电车型的重大升级。

800V平台带来的另一个好处，就是高效补能。理想官方早早放出话来，声称理想MEGA可以实现「全球最快充电速度」。

宁德时代的4C电池，这个「C」代表的是电池充放电倍率，4C表示用1/4小时内将电池从0%充至100%。但这建立在全程保持最高充电功率的前提下，随着充电时间增加，不断升高的温度会导致充电功率下降。

理想通过自研热管理系统，降低电芯电阻，对电子的传输路径、电芯内部材料进行改善。同时，扩大液冷板和电芯接触面积，热阻降低5%，最大散热功率达到16kw。在理想的努力下，成功将宁德时代的4C电池性能提升至5C。

从网上漏出的充电视频来看，理想MEGA起初只有6%的电量，插入电枪启动后电流直接跑到395A，电压达到了709V，充电功率显示280.36kW。但仅过了一秒，电流随即暴涨至711A，充电功率达到峰值的521kW。2分钟过后，理想MEGA电量突破20%，此时充电功率下降至460kW，并一直保持该功率直到8分钟后电量超过60%，充电功率才跌到400kW，同时保持300kW+的功率充至80%。

短短11分钟，理想MEGA就从6%充至80%，电流最高达到711.6A，电压最高达到826V，无论是功率还是其他方面，理想MEGA的超充速率都创造了眼下当之无愧的「全球最快」记录。

在理想MEGA身上，通过技术革新，让大空间、长续航以及足够短的补能时间得以成为可能的三角，也切实解决了用户对于新能源MPV的各项担忧。

理想MEGA，成了？

在理想MEGA之前，MPV市场的造型几乎都延续了丰田埃尔法的外观，而理想如此「出格大胆」的设计，也成为舆论的风暴中心，被不少网友戏称为公路高铁。

有人说，理想MEGA就不是正经做MPV的，用家庭场景来打MPV市场绝无可能，理想汽车即将迎来自己的落败时刻。也有人认为，理想MEGA的出现，一定程度上打破了传统与常规，直击用户痛点，这样的产品强势入局高端MPV市场，才能引领行业迈向未来。

站在当下的视角，我们无法给出理想MEGA是否一定能够成功的答案，但过去的故事告诉我们，创新往往伴随着质疑与反对。

2007年，乔布斯在Mac World 2007大会上发布了第一代iPhone。会上，乔布斯难掩激动，兴奋地说道「今天苹果要重新发布手机」。

而彼时，已是手机行业无可撼动的巨擘诺基亚却对初代iPhone嗤之以鼻，诺基亚的EO显得十分不屑，并对外界表示「苹果不会对诺基亚造成任何影响，因为诺基亚专注做手机很多年了，同时又有满足任何价位和需求的产品线，而苹果仅仅只有一款产品」。

不仅如此，网络上也不乏质疑声「触摸屏按钮？什么破创意。这种东西肯定没用」、「没有QWERTY键盘？」、「小时电池续航!你在开玩笑吗？你确定这是手机，不是笔记本电脑？」。

但后来的结果我们已然知晓，敢于革新市场的苹果吃下了全球大量市场份额，成为当下不可逾越的巨头公司。可以当时的视角来看，乔布斯也不知道自己是否会赢，抱着不成功便成仁的决心打破常规。眼下，理想MEGA也面临一样的情景。未来，是否已来？