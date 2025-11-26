±ÈÑÇµÏ¼¯ÍÅÊ×Ï¯¿ÆÑ§¼ÒÁ®Óñ²¨µ±Ñ¡ÖÐ¹ú¹¤³ÌÔºÔºÊ¿
2025Äê11ÔÂ21ÈÕ£¬ÖÐ¹ú¹¤³ÌÔº¹«²¼ÁË2025ÄêÔºÊ¿ÔöÑ¡½á¹û¡£±ÈÑÇµÏ¼¯ÍÅÊ×Ï¯¿ÆÑ§¼Ò¡¢Æû³µ×Ü¹¤³ÌÊ¦¡¢Æû³µ¹¤³ÌÑÐ¾¿ÔºÔº³¤Á®Óñ²¨µ±Ñ¡ÖÐ¹ú¹¤³ÌÔºÔºÊ¿¡£
ÔºÊ¿ÊÇÎÒ¹ú¿ÆÑ§¼¼Êõ·½ÃæºÍ¹¤³Ì¿Æ¼¼ÁìÓòµÄ×î¸ßÈÙÓþ³ÆºÅ¡£Á®Óñ²¨³¤ÆÚÖÂÁ¦ÓÚÐÂÄÜÔ´Æû³µ¹Ø¼üÏµÍ³¼°Õû³µÑÐ·¢¹¤×÷£¬È¡µÃÒ»ÏµÁÐºËÐÄ¼¼ÊõÍ»ÆÆ¡£´Ë´Îµ±Ñ¡ÖÐ¹ú¹¤³ÌÔºÔºÊ¿£¬¼ÈÊÇ¶ÔÆä¸öÈË³É¾ÍµÄÈÏ¿É£¬¸ü³ä·ÖÌåÏÖÁË±ÈÑÇµÏ¡°¼¼ÊõÎªÍõ£¬´´ÐÂÎª±¾¡±µÄ·¢Õ¹ÀíÄî¡£Î´À´£¬±ÈÑÇµÏ½«¼ÌÐø±ü³Ö¹¤³ÌÊ¦ÎÄ»¯£¬²»¶ÏÍ»ÆÆÐÂÄÜÔ´Æû³µ¼¼ÊõÐÂ¸ß·å£¬ÍÆ¶¯Æû³µ¼°»ù´¡¿ÆÑ§²úÑ§ÑÐÈÚºÏ£¬ÎªÖÐ¹úÆû³µ²úÒµ¸ßÖÊÁ¿·¢Õ¹¹±Ï×¸ü´óÁ¦Á¿¡£
¸½£ºÁ®Óñ²¨ÔºÊ¿ÐÎÏóÕÕ
