补贴到手价20.49万起 深蓝S09书写大六座9系新标杆！

5月22日，深蓝品牌之夜暨深蓝S09上市交付仪式隆重启幕。深蓝S09共推出5款配置：后驱Max、后驱Ultra、后驱Ultra+、四驱Ultra、四驱Ultra+高定版，价格区间为23.99万元-30.99万元。发布会上，深蓝以十大上市权益直击用户核心需求，6月30日(含)前锁单深蓝S09，即享至高 108599 元。叠加国补厂补，至高可减3.5万，新车到手价格最低至20.49万元。深蓝还针对老车主推出了专属回馈，深蓝首任老车主另享1万元深蓝 S09 专属购车券。

更值得一提的是，深蓝S09还承诺“一年保价”，彻底解决用户“入手即降价”的忧虑。发布会上，深蓝宣布2025年6月30日(含)前下订，保价1年(*统一保价至2026年6月30日，限同款车型市场指导价下调或现金促销)。

当竞品还在以短期降价吸引眼球时，深蓝S09用长达365天的价格保障，向用户传递“买得放心、用得安心”的坚定态度，让家庭购车不再是一场与价格博弈的冒险，而是一次踏实的价值投资。深蓝敢于推出这一政策的背后，是一坨长安汽车的供应链整合能力，携手包括华为智驾系统和采埃孚、博世等全球优质零部件供应商，带来生产效率、产品竞争力等全面的市场竞争优势。





综合产品力：9系新标杆，深蓝S09是真正满足六人出行的旗舰产品

当同级竞品仍在堆砌配置时，深蓝S09从安全、智能、空间和舒适层面全维度的技术升维诠释何为“真・大六座SUV”。

真・安全――让被忽视的第三排安全了，才是真安全：深蓝S09成功挑战全球最严苛碰撞标准的碰撞测试，验证了深蓝S09第三排安全性以及对第三排乘员保护能力。深蓝S09拥有行业最安全的第三排，同级最长后防撞梁，且后防撞梁到三排座椅距离为950mm，提供超长缓冲区，纯平地板也让第三排的抗弯折能力直接拉满。此外，深蓝S09还拥有同级领先的2700mm超长侧气帘，可实现三排全覆盖。整车基于中保研MGGG设计标准，打造的十三横五纵金刚笼式车身，乘员舱100%高强度钢，为用户构建起360°无死角防护体系。

真・智能――搭载华为乾智能，才是真智能：搭载鸿蒙座舱HarmonySpace5+华为乾智驾辅助ADS 3.3，赋能整车好用、好看、好开、好停、好安全五大价值。并将于2025 年下半年，成为首批OTA升级HUAWEI ADS 4的车型。鸿蒙座舱 HarmonySpace 5全场景互联，打造人-车-家智能生态圈：智联家居(车家互联)、手机无感互联(人车互联)，出行回家更智能。

真・空间――六人满座还能装下七个行李箱，才是真空间：同级最大后备箱空间：全家6人出行时，可轻松容纳7个20寸行李箱;同级唯一一体式智能移动中岛，配备700mm超长滑轨距离;“三间房五张床”百变模式打造每个人的独立单间;拥有行业最好第三排，360mm最佳乘坐高度，870mm三排腿部空间，1米8大高个也能轻松进出、舒适坐。

真・舒适――不晕不颠不累，才是真舒适：全新底盘架构，前双叉臂后H臂多连杆、分体式CDC空悬、主动魔毯、21英寸米其林超静音轮胎，带来百万级豪华底盘驾乘质感。配备可移动的10L冷热两用智能冰箱，支持-6℃――50℃温度可调，前排双15.6英寸2.5K超高清巨幕联屏，后排21.4英寸3k 高清娱乐屏，让车内秒变移动版豪华娱乐厅。

真・增程――深蓝超级增程才是真增程：深蓝S09给出“超级省、超级爽、超级安全”承诺。两驱馈电油耗NEDC低至5.6L/100km，四驱NEDC低至5.9L/100km;两驱电耗CLTC低至18.6kWh/100km，四驱电耗CLTC低至19.5kWh/100km，用车成本更低，越开越省钱。全球首创宽温域微核高频脉冲加热技术加速更快、充电更快，续航不打折。得益于长安金钟罩电池2.0+宁德时代双重电池安全防护技术加持超长寿命60万公里衰减无感知，高稳定性标准电芯，700亿公里零过热。

产品力、价格权益诚意满满，深蓝S09才是年轻家庭新首选

当85后精英群体以“体验主义+精算思维”重构消费决策逻辑时，深蓝S09以“全维舒适共同体”开发哲学给出破题方案。其构建的“深蓝S09=更大的空间+更好的底盘+更高的安全+深蓝超级增程+华为乾智能”产品价值公式，直击家庭用户既要品质跃升又拒绝为品牌溢价买单的深层诉求――通过空间重构、底盘革新、安全跃升与智能进化升级，完成了30万级大六座SUV市场质价比向上突围。这种“顶配体验不打折，越级价值看得见”的产品哲学，精准契合年轻家庭用户的价值坐标系。