¸ÕÉÏÊÐ¾Í½µ¼Û£¬Ð¡ÅôP7iµÄ³ÏÒâ£¬ÎªºÎÎÞ·¨´ò¶¯ÍøÓÑ£¿
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
½üÈÕ£¬ÓÐÍøÓÑ·¢²¼½ØÍ¼³Æ£¬¿´µ½ÅóÓÑÈ¦ÀïµÄÐ¡ÅôÏúÊÛ·¢À´P7iÐÂ³µÓÅ»Ý½µ¼ÛÐÅÏ¢£¬ÆäÖÐ610 MaxÐÔÄÜ°æºÍ610ÅôÒí°æÖ±½ÓÓÅ»Ý6000Ôª£¬702 ProºóÇý°æºÍ702 MaxºóÇý°æÔòÓÅ»Ý5000Ôª£¬´ËÍâ£¬Ð¡Åô¹Ù·½ÉÏÊÐÈ¨Òæ°üÀ¨ÔùËÍ4ÄêÃ¿Äê1500Ãâ·Ñ³äµç¶î¶ÈºÍÏÞÊ±Ãâ·ÑÉý¼¶µ¤ÄÃÒôÏìµÈÒÀÈ»¿ÉÕý³£ÏíÊÜ¡£
Ð¡ÅôÓÚ3ÔÂ10ÈÕ²ÅÕýÊ½·¢²¼P7µÄ»»´úÐÂ³µÐÍP7i£¬ÆäÖÐµ¥µç»úºóÇý°æ702 ProºÍ702 MaxµÄ×îÖÕÊÛ¼Û·Ö±ðÎª24.99ÍòºÍ26.99Íò£¬Ë«µç»úÐÔÄÜ°æ610 MaxºÍ610 ÅôÒí°æµÄÊÛ¼Û·Ö±ðÎª28.99ÍòºÍ33.99Íò¡£È»¶ø¾àÀë·¢²¼²Å½ö¹ýÈ¥²»µ½Ò»ÖÜ£¬ÐÂ³µ±ãÓÀ´ÁËÏúÊÛ½µ¼Û£¬Õâ²Ù×÷×ÅÊµÓÐÐ©ÄÍÈËÑ°Î¶¡£
Ïà½ÏÓÚÀÏ¿îP7£¬ÐÂ³µÐÍP7iµÄ²úÆ·Á¦µÃµ½ÁË´ó·ùÈ«ÃæÌáÉý£¬ÖØµãÔÚÖÇÄÜ×ù²Õ¡¢ÄÚÊÎÉè¼Æ¡¢×Ô¶¯¸¨Öú¼ÝÊ»¡¢ÈÈ±Ã¿Õµ÷¡¢ºÀ»ªÅäÖÃµÈÓÃ»§ÌåÑé¸ÐÖªÃ÷ÏÔµÄ²¿·Ö¡£µ«¼´±ã¹Ù·½Èç´Ë³ÏÒâÂúÂú£¬È´»»À´µÄÈÔÊÇÆÀ¼ÛÁ½¼«·Ö»¯£¬Õâ¾¿¾¹ÊÇÔõÃ´Ò»»ØÊÂÄØ£¿
P7iÏà±ÈÀÏ¿îP7£¬ÏãÂð£¿
ÖÚËùÖÜÖª£¬Ð¡ÅôÄÚ²¿ÔÚÄê³õ½øÐÐÁËÖØ´óÈËÊÂµ÷Õû£¬ÒýÈëÁËÔ³¤³Ç¸±¶ÊÂ³¤Íõ·ïÓ¢µ£ÈÎÐÂ×Ü²ÃÖ°Î»£¬¾ÝËµËýÉÏÈÎºóµÄ¡°µÚÒ»°Ñ»ð¡±±ãÊÇ½«P7i·¢²¼»áÊ±¼äÍÆ³Ù£¬ÒªÇóÖØÐÂ¾«¼òSKU°æ±¾ºÍ¶¨¼Û¡£ÊÂÊµÖ¤Ã÷£¬Óë2022¿îP7¶Ô±È£¬Ð¡ÅôP7iÈ·Êµ×öµ½ÁË´ó¼Ò×îÆÚÍû×ö³öµÄ¸Ä±ä¡£
Ê×ÏÈ£¬ËüÖ±½ÓÈ¡ÏûÁË²ÉÓÃÁ×ËáÌúï®µç³Ø¡¢ÍêÈ«ÑË¸îµôÖÇÄÜ¼ÝÊ»ÈíÓ²¼þµÄÈëÃÅ°æ£¬²»¸ãÐéµÄ;Æä´Î£¬P7iµÄ702 Pro°æ±¾ÊÛ¼Û24.99ÍòÔª£¬ÓëÈ¥ÄêP7 625E¾¹ý¶àÂÖ½µ¼ÛºóµÄ×îÐÂÊÛ¼ÛÏàÍ¬£¬¡°µÍÅäÃë±ä¸ßÅä¡±£¬ÅäÖÃÔö¼Ó²»ÉÙ£¬¼Û¸ñ·´¶ø±ãÒËºÜ¶à¡£¶ø´îÔØË«¼¤¹âÀ×´ï¡¢Ë«Orin-XÐ¾Æ¬¡¢±êÅäXNGPµÄ702 Max°æ±¾£¬ÊÛ¼Û±ÈÀÏ¿îP7µÄ670G»¹Òª±ãÒË;ËÄÇý610 MaxÐÔÄÜ°æ¶Ô±ÈP7 562EµÄ34.99ÍòÔª£¬¸üÒª±ãÒËÌ«¶à¡£
ÁíÍâ£¬ÄÄÅÂÊÇ702 Pro×îµÍÅä°æ±¾£¬´Ë´ÎÒ²¶¼±êÅäÈ«³µµçÎüÃÅ¡¢µçÎ²ÃÅ¡¢ÈÈ±Ã¿Õµ÷¡¢Ç°ÅÅ×ùÒÎÍ¨·ç¼ÓÈÈ¡¢Éý¼¶8155×ù²ÕÐ¾Æ¬¡¢ËÄÒôÇøÈ«³¡¾°2.0ÓïÒôÏµÍ³¡¢G9Í¬¿î·½ÏòÅÌÉè¼ÆµÈÅäÖÃ£¬¿ÉÒÔËµÕæÕýÊµÏÖÁËÈ«Ãæ½ø»¯£¬ÖÁÉÙÔÚÐÔ¼Û±È·½Ãæ£¬³¹µ×ÄëÑ¹ºÍµõ´òÀÏ¿îP7¡£
Æû³µ¡°¼Û¸ñÕ½¡±ÏõÑÌËÄÆð£¬P7i¶¨¼ÛÃ»¾ªÏ²
µ«ºÜ¼¬ÊÖµÄÎÊÌâÔÚÓÚ£¬2023ÄêµÄ¹úÄÚÐÂÄÜÔ´Æû³µÊÐ³¡£¬Æä¾ºÕù²ÒÁÒ³Ì¶ÈÓë2022ÄêÏà±ÈÍêÈ«²»ÔÚÒ»¸ö¼¶±ð¡£Ð¡ÅôP7iµÄÖ±½Ó¶Ô±ê¾ºÆ·ÌØË¹ÀModel3ÓÚÄê³õÓÀ´Ê·ÉÏ×î´ó½µ¼Û£¬Í¬¼ÛÎ»±ÈÑÇµÏº£±ªÒ²ÔÚ·è¿ñ½µ¼Û£¬ÒÔ¼°»¹ÓÐÐÔ¼Û±È³¬ºõ´ó¼ÒÏëÏñµÄÁãÅÜC01¡¢×ÛºÏÊµÁ¦²»Ë×µÄ·É·²F7µÈµÈ£¬±éµØ¶¼ÊÇµÐÈË£¬¸ö¸ö¶¼²»ÈÝÐ¡êï¡£
ÔÚÍ¬µÈ¿Õ¼äºÍ³ß´çÏÂ£¬P7iµÄ¼Û¸ñ²»ÈçÌØË¹ÀºÍ±ÈÑÇµÏ±ãÒË£¬Æ·ÅÆÓ°ÏìÁ¦ºÍÓÃ»§ÈÏÍ¬¶ÈÒ²ÊÇ¶Ì°å;ÔÚÍ¬¼ÛÎ»ÄÚ£¬P7iµÄÖá¾àºÍºóÅÅ³Ë×ø¿Õ¼äÃ÷ÏÔ¸ü²îÓÚ·É·²F7¡¢¼«ë´001¡¢ÁãÅÜC01µÈ;Î¨Ò»Õ¼¾ÝºËÐÄÓÅÊÆµÄÂôµã£¬ÒÀÈ»ÊÇºÜ¶àÓÃ»§²»ÄÇÃ´CareµÄÖÇÄÜ»¯ºÍ×Ô¶¯¼ÝÊ»¡£
¶ø¸ü¸ãÐ¦µÄÊÇ£¬ÔÚÉÏÊÐÇ°Ï¦£¬Ð¡Åô×Ô¼ºÒ²Ã»×öºÃÊÐ³¡ÓªÏú¹¤×÷¡£P7iÕýÊ½·¢²¼Ö®Ç°£¬ÍøÉÏÓÐÒ»ÕÅÒÉËÆÐÂ³µÊÛ¼ÛµÄ½ØÍ¼µÃµ½ÁË¹ã·ºÁ÷´«£¬½ØÍ¼ÖÐÏÔÊ¾P7iµÄÈëÃÅÆðÊÛ¼Û½öÎª23.99ÍòÔªÆð£¬Òý·¢ÁË´óÁ¿ÍøÓÑÈÈÁÒÌÖÂÛ£¬ÎÞÐÎÖ®ÖÐ´ó´ó½µµÍÁËÇ±ÔÚÓÃ»§µÄ¹ºÂòÐÄÀíÔ¤ÆÚ¡£
¶Ô´Ë£¬Ð¡ÅôÊÐ³¡¹«¹ØÊ¼ÖÕÃ»ÓÐÃ÷È·Ì¬¶ÈºÍ¶¯×÷ÓèÒÔÖÆÖ¹¡£ÓÚÊÇºõ£¬µÈµ½24.99ÍòÔª¸ü¹óµÄÕýÊ½ÆðÊÛ¼Û·¢²¼ºó£¬ÍøÉÏµÄ·çÏò¶ÙÊ±·¢ÉúÁËÇ¿ÁÒ±ä»¯£¬´Ó¡¸ÕæÏã¡¹±ä³ÉÁË¡¸ÍÂ²Û¡¹£¬¡°Ð¡ÅôÒ©Íè¡±µÄÉùÒô²»¾øÓÚ¶ú£¬ÔÙ¼ÓÉÏÒ»Ð©´óVµÄÉ¿·çµã»ð£¬ÒÔÖÁÓÚºÜ¶àÈË¶¼¾õµÃ×îÖÕÊÛ¼Û²»¹»ÒâË¼£¬±ÈÔ¤ÆÚÖÐ¹óÁË¡£
ÏÖ½×¶Î£¬ÓÃ»§Öµ²»ÖµµÃÎªÖÇÄÜ»¯Âòµ¥£¿
ËµÊµ»°£¬Ð¡ÅôP7iµÄ×îÖÕÊÛ¼ÛÔÚÎÒ¿´À´³ÏÒâÊ®×ã£¬µ«ÄÎºÎºÜ¶àÍøÓÑ¶¼±»23.99ÍòÔªµÄ¡°ÑÌÎíµ¯¡±ÏÈÈëÎªÖ÷£¬¸ãµÍÁËÐÄÀíÔ¤ÆÚ¡£Óë´ËÍ¬Ê±£¬²»ÉÙÏû·ÑÕßÒ²ºöÂÔÁËÐ¡ÅôP7iÔÚ×Ô¶¯¼ÝÊ»·½ÃæÍ¶ÈëµÄ¾Þ´ó³É±¾£¬ÑÛ¹â½ö¾Û½¹ÓÚÆäËû¿Õ¼äºÍÊæÊÊÐÔÅäÖÃ²¿·Ö¡£
ÒÔ26.99ÍòÔªµÄ702 Max°æ±¾ÎªÀý£¬Ë«¼¤¹âÀ×´ï+Ë«Orin-XÐ¾Æ¬Ó²¼þ±êÅä£¬ÒÔ¼°Ãâ·ÑÔùËÍ½»¸¶¼´ÓÐµÄXNGP³ÇÊÐÁìº½¸¨Öú¼ÝÊ»ÏµÍ³£¬²»ÂÛÊÇÔÚÓ²¼þ»¹ÊÇÈí¼þÄÜÁ¦·½Ãæ£¬Ð¡ÅôP7i¶¼ÊÇ30ÍòÔªÒÔÄÚµÄÖÁ½ñÎ¨Ò»Ò»¿î£¬´¦ÓÚ¾ø¶ÔÁìÏÈµØÎ»¡£Èç¹û½«¼¤¹âÀ×´ïºÍÔ¼ÛÖµ3ÍòÔªµÄXNGP½øÐÐÒ»¶¨³É±¾ÓÅ»¯£¬ÍêÈ«ÓÐ×ã¹»µÄ¿Õ¼ä»»³É´óµç³Ø¡¢´ó¿Õ¼ä¡¢»òÕß¸üºÀ»ªµÄÆäËûÅäÖÃµÈ¡£
ËùÒÔ£¬Õâ¾ÍÊÇÄ¿Ç°ÍøÉÏ¶ÔÓÚÐ¡ÅôP7iÆÀ¼ÛÁ½¼«·Ö»¯µÄÖ÷ÒªÔÒò¡£¶Ô×îÇ°ÑØÖÇÄÜ»¯ÓÐÁË½â£¬ÇÒ±È½Ï¿´ÖØµÄÓÃ»§¶øÑÔ£¬Ð¡ÅôP7iµÄ702 MaxºÍ610 Max°æ±¾ÐÔ¼Û±ÈÔ¶³¬¹ýÍ¬¼ÛÎ»¶ÔÊÖ;¶ø¶Ô×Ô¶¯¸¨Öú¼ÝÊ»Ä®²»¹ØÐÄ¡¢»òÕß¸üÔÚÒâ¿Õ¼äºÍ¼Û¸ñµÄÓÃ»§À´Ëµ£¬Ð¡ÅôP7i×÷ÎªÒ»¿î¸Ä¿î³µÐÍ£¬ÒÀÈ»²»Èç¾ºÆ·£¬»òÕß²»Èç¸É´àÍÆ³öÑË¸îºóµÄÈëÃÅ°æ±¾£¬Ö±½Ó¶¨¼Û20Íò×óÓÒÏÔµÃ¸üÏã¡£
×îºó£¬ÒÀ±ÊÕß¸öÈËµÄ¿´·¨²Î¿¼£¬ÏÖ½×¶ÎµÄ×Ô¶¯¸¨Öú¼ÝÊ»±íÏÖÈ·ÊµºÜÄÑ×÷ÎªÏû·ÑÕßÂòµ¥µÄºËÐÄÒÀ¾Ý£¬¾ø´ó¶àÊýÈË¿ÉÄÜÖ»ÐèÒª¸öLCC+¸ßËÙÁìº½¸¨Öú¼ÝÊ»¾Í×ã¹»ÁË¡£µ«ÊÇ£¬Ð¡Åô×÷Îªµ±ÏÂ¹úÄÚ×Ô¶¯¸¨Öú¼ÝÊ»µÚÒ»³µÆó£¬ÎÞÂÛÊÇÉÏÂ·ÌåÑé»¹ÊÇ³ÇÊÐ·¶Î§¸²¸Ç¶¼Ô¶Ô¶ÁìÏÈÓÚ¶ÔÊÖ£¬Òò´Ë£¬Ð¡ÅôP7iµÄÖÇÄÜ»¯£¬¿Ï¶¨ÖµµÃÄãÈ¥Âòµ¥¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â