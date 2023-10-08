狂轰滥炸半个多月，砍下5万大定量的问界新M7，能一飞冲天吗？

狂飙半个多月，大定破5万，问界新M7彻底遥遥领先。

9月12日，问界推出改款新M7，引爆新能源市场。经过半个月的发酵，国庆期间不断刷新大定记录，单日大定量超过7000台。如此疯狂的数据，让外界瞠目结舌，也让问界舒了口气。在历经数月的销量低迷之后，问界正迎来起死回生时刻。

如此显眼的数据，尤其对于问界M7这款车型而言，实属难得，以至于华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU 董事长余承东在朋友圈称这是「创造奇迹了」。

问界新M7大定数据含金量几何？

上半年，理想创始人李想发博称，问界M7的上市一度打残理想ONE，这也是后者提前退市的导火索。不过后来问界M7销量并不理想，实质上对理想车型造成的影响小之又小。但如今问界新M7半个多月大定破5万的数据，已经威胁到了理想的地位。

以理想9月份的交付3.6万辆数据为例，在新势力品牌中也是一骑绝尘的存在，李想还透露这只是理想目前受限于产能的最高月交付量，实际月订单量已经超过4万辆，预计11月份能够实现月交付破4万。

即使强如理想，在问界新M7的数据面前也稍显逊色，后者仅用半个多月就交出了超过5万辆大定数据，轻轻松松“秒”掉新势力最强的理想。更关键的是，问界只靠新M7一款车型，就超越理想所有车型的销售数据，如此恐怖的实力，含金量可想而知。

不过，这些还都只是官方数据，毕竟当年问界M7刚推出时，官方就曾宣传48小时订单破5万，72小时订单破6万的惊人数据，但实际上首销当月才交付1100辆，年交付也才2.5万辆，与宣传的相去甚远。但这次问界显然吸取过去的教训，以约束力更强的大定量作为参考数据，其真实性要强于单纯的订单量，这也是为何互联网上这么多人看好问界新M7的原因之一，数据够「硬」是前提之一。

问界新M7会重蹈旧款覆辙吗

问界M7推出之时，也曾气势如虹，但后面显然没能延续，打残理想ONE却高开低走。而将理想ONE“逼”退市也是问界M7最后的高光一舞，之后就陷入断崖式下跌，今年一月销量仅有1700辆，相比前一个月暴跌56%。

问界M7的问题很明显，与同价位的理想L8相比，轴距、空间均不及后者，虽然搭载鸿蒙座舱，但并没有实装华为ADS高阶智能辅助驾驶系统，竞争力相当孱弱。加上安全性方面的负面信息，让消费者难以为此买单。

全面改进之后的问界新M7认清新能源市场，针对老款的各种短板进行补足，同时提升性价比，将起售价拉到24.98万元，几乎已经威胁到自家兄弟问界M5的生存空间。如此诚意的做法，是问界新M7能够起死回生的重要原因，但其也并非完美无瑕，面对其他车型仍有不足之处。

作为一款5000mm长的中大型SUV，问界新M7的轴距只有2820mm，而对手理想L7、小鹏G9、新岚图FREE的轴距分别达到3005mm，2998mm以及2960mm，甚至就连自家更小一号的问界M5(2880mm)都不如。

虽然在发布会上，余承东解释称段轴距可以让女性驾驶员更轻松，能够保证车辆的灵活性，问界新M7的转弯半径仅为5.87米。但5000mm车长要有3000mm轴距已是行业共识，2820mm确实差点意思。目前看来这也是问界新M7唯一膈应人的劣势了，但瑕不掩瑜，其足够强的产品力决定了这款新车的生命力注定不会短，起码高开低走的戏份大概率不会重新上演。

问界新M7的销量神话能持续多久

仅用半个多月，问界新M7单车型就带来超过50000的大定量，放在其他任何一家车企中都是值得吹一辈子的成绩，天时地利人和共同促成了这一结果。前有华为Mate 60系列悄无声息上市掀起的一阵「遥遥领先」狂潮，后有问界新M7全面改进带来的性价比震撼。

但问界新M7的逆风翻盘之路仍危机重重。

过去问界平平无奇的销量，并没有喂饱赛力斯的产能，但面对激增的大定量，目前交付能力是否可以满足用户需求，支撑问界新M7的销量，要打一个大大的问号。如果产能跟不上，导致交付周期拉得太长，用户耐心消磨殆尽后，问界新M7的「肉汤」可就要给其他车企分食了。产能问题是问界亟需解决的一大问题，之前就有不少由于产品交付不及时导致目标客户转向其他品牌的案例。

目前问界新M7的火爆，很大程度是由于华为产品带来的社会效应，巨量人流涌入问界门店，问界新M7吃到了华为的流量。加上新车上市到国庆期间还有33000的权益，进一步刺激用户下单。但随着权益过期，加上热度消散，问界新M7如何持续这一销量神话，还有待商榷。

更关键的是，今年新能源市场内卷加剧，不少车企正在谋划产品力更强，性价比更高的车型，如何应对这一情况，避免被后来者狙击，也是问界需要考虑的问题。就现在的情况而言，问界新M7势头迅猛，但要延续这一气势，仍有许多环节有待优化。

总结

作为华为痛定思痛之后的改款车型，问界新M7当下交出的答卷无疑超出所有人预期，呈现出「爆款」之势，但后劲如何，仍待市场验证，毕竟衡量一款产品最好的方式就是用户口碑，究竟是一飞冲天，还是昙花一现，上市后见分晓。