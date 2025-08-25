8ÔÂOTA÷éÕ½£º¼«ë´6.5³Ùµ½µÄ³ÏÒâ£¬ÎµÀ´Ó²¼þ»ÀÐÂ¿°³ÆÀÏ³µÖ÷±ê¸Ë£¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
ÓÉÈí¼þ¶¨ÒåµÄ¼¼Êõ¾ºÈüÓú·¢³ÉÎªÖÇÄÜµç¶¯Æû³µÊ±´úµÄÖ÷ÐýÂÉ£¬¶øÕþ²ßÊø½ôÓëÓÃ»§½¹ÂÇ½»Ö¯µÄ¸´ÔÓ¾ÖÊÆÏÂ£¬³µÆóµÄÃ¿Ò»´ÎÉý¼¶¶¼Ç£¶¯×ÅÕû¸öÊÐ³¡ºÍÓÃ»§µÄÉñ¾¡£
8ÔÂ25ÈÕ£¬¼«ë´¡¢ÎµÀ´¡¢ºèÃÉÖÇÐÐµÈ¶à¼Ò³µÆóÂ½Ðø¹ÙÐû»òÍÆËÍ×îÐÂÏµÍ³OTA£¬ÎªÕû¸ö8ÔÂ·Ý½øÐÐÍêÃÀÊÕÎ²¡£
¼«ë´6.5ÖÕÂäµØ£º³ÙÀ´°ëÄêµÄ¡°¼¼ÊõÕ¨µ¯¡±
¼«ë´ÕýÊ½Ïò25¿î001¡¢009¡¢7X¡¢009µÈ´îÔØË«Orin-X³µÐÍÍÆËÍOTA 6.5°æ±¾£¬ÖÕ½áÁË³¤´ï5¸ö¶àÔÂµÄÓÃ»§µÈ´ý¡£Õâ´Î¸üÐÂÄÚÈÝ¿°³Æ¡°¾ÞÁ¿¡±£¬¸²¸ÇÖÇ¼Ý¡¢²´³µ¡¢×ù²ÕµÈÈý´óºËÐÄÇøÓò¡£
¡¤¸¨Öú¼ÝÊ»£ºÐÂ°æ±¾Ê×´îD2D³µÎ»µ½³µÎ»Áìº½¸¨Öú£¬Ö§³Ö´ÓµÀÂ·µ½Í£³µÎ»µÄÈ«³¡¾°¹áÍ¨;²¢ÐÂÔö¼õËÙ´øÊæÊÊÍ¨¹ý¡¢³ÇÊÐµôÍ·¡¢Ò»Â·³©ÐÐµÈÅäÌ×¹¦ÄÜ;
Í¬Ê±£¬Ö÷¶¯°²È«ÐÔÄÜ´ó·ùÔ¾Éý£ºAEB×Ô¶¯½ô¼±ÖÆ¶¯Ê¶±ð·¶Î§À©Õ¹ÖÁ×¶Í°¡¢Ë®ÂíµÈÍ¨ÓÃÕÏ°Îï£¬É²Í£Ê±ËÙÉÏÏÞÌáÉýÖÁ120km/h;ÐÂÔöAES×Ô¶¯½ô¼±×ªÏò¡¢FVSWÇ°³µÁï³µÌáÐÑ¡¢PEBµÍËÙ½ô¼±ÖÆ¶¯¸¨ÖúµÈ¹¦ÄÜ£¬¹¹½¨Æð360¡ãÈ«ÏòÈ«³¡¾°Ö÷¶¯°²È«ÍøÂç;
¡¤ÖÇÄÜ²´³µ£ºÐÂ°æÊ×·¢¼ÇÒä²´³µ£¬¿É°´¼ÇÒäÂ·ÏßÊ»ÈëÊ»³ö³µ¿â;Àë³µ²´Èë¸¨ÖúÖ§³ÖappÍ¨Öª¡¢×Ô¶¯ÂäËø¡¢³µÔ¿³×ÊµÊ±¿ØÖÆµÈ;¼«ë´7XÐÂÔö»úÐµ³µÎ»²´Èë¹¦ÄÜ£¬½â¾ö³ÇÊÐÏÁÕ¿Õ¼äÍ£³µÄÑÌâ;
¡¤ÖÇÄÜ×ù²Õ£ºÈ«ÏµÖ§³ÖÆ»¹ûUWBÔ¿³×3.0£¬ÐÂÔöÎÞÂóK¸èÓëAIÓïÒôÖúÊÖ¡°Eva¡±µÄÖ÷¶¯ÍÆ¼ö¹¦ÄÜ£¬Ö§³Ö¶àÂÖ¶Ô»°¼°¡°AIÐ´¸è¡±´´Òâ½»»¥¡£ÁíÍâÈ«ÏµÉý¼¶360Ó°ÏñÈ«ÐÂ¿ò¼ÜÏÔÊ¾¡£
¼«ë´6.5°æ±¾µÄÐÂ¹¦ÄÜÁ¿¼¶´ó·ù³¬Ô½Í¬¼¶¾ºÆ·£¬Öî¶àÐÂÌØÐÔ¸üÊÇÕë¶ÔÐÔ½â¾öÓÃ»§ºËÐÄÍ´µã¡£ÈôÊÇ¼«ë´ÄÜ¸üºÃ½â¾öÓëÓÃ»§µÄ¹µÍ¨»úÖÆºÍ¸ü¿ì¸ü¶ÌµØOTA¸üÐÂÆµÂÊ£¬ÏàÐÅÓÃ»§ÂúÒâ¶È»áÑ¸ËÙ»ØÉý¡£
ÁíÍâ£¬¼«ë´Õë¶Ô22/23¿î001ÀÏÓÃ»§£¬Í¬²½ÍÆËÍÁËOTA 5.5°æ±¾¡£
´Ë°æ±¾ÖØµãÐÂÔöAPAÖÇÄÜ²´³µ¸¨ÖúºÍHUAWEI HiCar App£¬²¢ÓÅ»¯ÁË»ùÓÚMobileye Q5HÖÇ¼ÝÐ¾Æ¬µÄNZP±íÏÖ£¬ÖØµã»ØÓ¦ÓÃ»§³¤ÆÚËßÇó¡£
¿É¼û¼«ë´ÄÚ²¿²¢Î´·ÅÆú¶ÔÀÏÓÃ»§µÄOTAÎ¬»¤£¬¹ã·ºÇãÌýÓÃ»§ÐÄÉù½øÐÐ¹¦ÄÜÑÐ·¢µü´ú£¬Ï£Íû½ÓÏÂÀ´ÔÙ½ÓÔÙÀ÷£¬×öµÃ¸üºÃ¡£
ÎµÀ´Banyan 3.2.2£ºÈíÓ²¼þÍ¬²½»ÀÐÂ£¬ÊµÄËÒµ½ç±ê¸Ë
ÎµÀ´Ïò³¬40Íò¶þ´úÆ½Ì¨³µÐÍ(ET5/ET7/ES7µÈ)ÍÆËÍBanyan 3.2.2£¬Í¬²½ÍÆ³öÁ½Ïî¸¶·ÑÓ²¼þÉý¼¶£¬ÖØ¹¹¡°È«ÉúÃüÖÜÆÚÌåÑé¡±£º
±¾´Î¸üÐÂ¸ù¾ÝÊ×°æNWMÖÇ¼Ý±íÏÖ¼°ÓÃ»§ÆÀ¼Û·´À¡£¬½øÐÐÁËÄ£ÐÍµü´úµ÷ÓÅ¡£ÐÂÔö¸ßËÙÖÇÏíÄ£Ê½ÏÂÊÖ¶¯´òµÆ±äµÀ¹¦ÄÜ£¬²¢ÓÅ»¯ÁË½ø³öÖÐ´óÐÍÊÕ·ÑÕ¾¡¢¹«½»³µµÀÊ¶±ð¡¢³ÇÊÐÂ·¿Ú°´µ¼º½±äµÀÂß¼¡¢Í£³µ³¡ÐÐÊ»ËÙ¶ÈÓëÕ¢»úÊ¶±ð¡¢Í£³µ³¡¶ÏÍ·Â·ÌÚÅ²µÈ³¡¾°;ÖÇÄÜ²´³µºáÏòÊ¶±ð·¶Î§¸ü¹ã¡¢AEBÓëRAEBÌå¸Ð¸üÊæÊÊ¡£
×ù²Õ·½Ãæ£¬Banyan 3.2.2¼ÓÈëÁË³µÔØÂóµ±ÀÍµã²Í¡¢³µÔØNIO Pay¡¢»»µçÕ¾Òýµ¼Beta¡¢ÖÇÄÜ×ù²ÕÍ¨µÈÐ¡¹¦ÄÜ¡£
Ïà½ÏÓÚÈí¼þ¹¦ÄÜÉÏµÄ¡°Ð¡´òÐ¡ÄÖ¡±£¬ÐÂ°æ±¾ÎªÀÏ³µÖ÷¾«ÐÄ×¼±¸ÁËÁ½ÏîÖØ´ó¡°Ó²¼þºó×°Éý¼¶¡±¡ª¡ªNomi 3.0ºÍÒôÏì¡£
ËùÓÐ¶þ´ú³µÐÍÓÃ»§¾ù¿ÉÏÂµ¥Éý¼¶Nomi 3.0£¬ÏíÊÜÐÂÒ»´úNomiÌá¹©µÄËæ¸èÒ¡°Ú¡¢×¨Êô²ÊÉ«±íÇé°ü¡¢Å¤¶¯·´Ó¦¡¢½¡¿µ²Ù¡¢¿Õ¼äÌ½Ë÷»¥¶¯µÈÇé¸Ð»¯½»»¥£¬ÊÛ¼Û3680Ôª¡£
ËùÓÐ¶þ´ú5566³µÐÍ¿ÉÏÂµ¥Éý¼¶ÔöÇ¿³Á½þÊ½ÒôÏìÌ××°£¬°üº¬Ç°ÃÅÁ½¸ö60W(¹¦ÂÊ·±¶)µÍÒôÑïÉùÆ÷ºÍÒ»¸öºó±¸ÏäµÍÒôÅÚ(ET9Æì½¢Í¬¿î£¬6´ç±ä8´ç)£¬´îÅä¡°¾ÅÏöÌìÇÙ¡±È«ÐÂËã·¨Éý¼¶£¬ÊµÏÖÓë×îÐÂ25¿î³µÐÍÒôÖÊÆ½È¨£¬Ê×ÔÂÏÞÊ±ÓÅ»Ý¼Û2480Ôª£¬Ö§³ÖÈ«»ý·ÖÖ§¸¶¡£
ÎµÀ´×î½üÎª¹ã´óÀÏÓÃ»§Â½ÐøÍÆ³öÁËNomi¡¢ºóÅÅÐ¡×À°å¡¢ÒôÏìµÈÓ²¼þ»ÀÐÂÉý¼¶£¬Æ¾½èÐÂ¹¦ÄÜÏÂ·ÅÆÕ¼°ÏÔÖøÑÓ³¤ÁËÀÏ³µÐÍ¼ÛÖµÖÜÆÚ£¬¿°³ÆÒµ½çÁ¼ÐÄ±ê¸Ë¡£
µ«Ò²ÓÐÓÃ»§½¨ÒéÎµÀ´¿ÉÒÔÔÚ¶¨¼Û·½ÃæÉÔÎ¢ºñµÀÒ»µã£¬½µµÍ¹ºÂòÃÅ¼÷£¬ÊµÏÖ³µÆóÓ¯ÀûÓëÓÃ»§ÌåÑéÉÏµÄË«Ó®¡£
ÖÇ½ç8ÔÂÉý¼¶£¬»ªÎªADS 4ÍÆËÍÔÚ¼´
ÖÇ½çÆû³µÍÆËÍ8ÔÂOTAÉý¼¶£¬¾Û½¹È«³¡¾°»¥Áª¡¢AI×ù²Õ¸³ÄÜ¡¢ºÍ°²È«ÈßÓàÈý´óºËÐÄ¹¦ÄÜ´´ÐÂ£¬ÏÔÖøÌáÉýÓÃ»§ÓÃ³µÌåÑé¡£
¡¤ÐÂÔöiOSÍ¶ÆÁÓëDLNA°²×¿ÊÓÆµÍ¶Éä£¬Ö§³Ö³µ»úÈÈµã¹²ÏíÁ÷Á¿;QQÒôÀÖHIMA°æºÍÏ²ÂíÀÑÅHIMA°æÌáÉýÒôÖÊÌåÑé;
¡¤Pro³µÐÍ´îÔØËÄÊÓ½ÇÐÐ³µ¼ÇÂ¼ÒÇ£¬ÐÂÔöÓïÒôºô½Ð½ô¼±¾ÈÔ®ÓëÃ½ÌåÒôÁ¿×Ô¶¯±£»¤(¡Ü60%)
¡¤Â¶ÓªÄ£Ê½Ö§³Ö¶ÔÍâ¹©µç+³µÄÚË¯Ãß£¬ÐÂÔöÑÓÊ±ÏÂµ¥¹¦ÄÜ£¬ÊÊÅä¶àÔª³öÐÐÐèÇó
ÖÇ½çÄÚ²¿¸ß²ãÏò³µÖ÷Í¸Â¶£¬ÕýÔÚ»ý¼«Ì½Ë÷ÍÆ³öÕë¶ÔÀÏ³µÐÍµÄ4DºÁÃ×²¨À×´ïµÈADSÓ²¼þºó×°Éý¼¶·½°¸¡£
ÁíÍâ£¬ºèÃÉÖÇÐÐÒ²Ã÷È·±íÊ¾½«ÔÚ9ÔÂ·ÝÕýÊ½¿ªÆôÍÆËÍ»ªÎªADS 4ºÍºèÃÉÖÇÄÜ×ù²Õ5ÖØ°õ¸üÐÂ£¬¼ÌÐøÒýÁìÐÐÒµTOP1µØÎ»£¬ºèÃÉÏµÓÃ»§ÌåÑéÊµÏÖÈ«Ãæ½ø½×¡£
ÐÂ¹æÏÂµÄOTAÉúÌ¬£º´Ó¡°¿ñì¡±µ½¡°¾«¸û¡±£¬´Ó¡°Èí¼þ¡±µ½¡°Ó²¼þ¡±
2025ÄêµÚÈý¼¾¶È£¬Ëæ×ÅOTAÐÂ¹æµÄÑÏÀ÷¼ÓÇ¿£¬Í·²¿³µÆóµÄÉý¼¶²ßÂÔÃ÷ÏÔ×ªÏò¸ßÆµ³¡¾°ÌåÑéÓÅ»¯Óë°²È«ÈßÓàÇ¿»¯¡£
Ò»·½Ãæ£¬OTAÕûÌå½Ú×à·Å»º£¬µ¥´ÎÉý¼¶ÐèÌá½»ÍêÕûÈí¼þ°ü¼°ÏêÏ¸¹¦ÄÜËµÃ÷ÒÔ¹©Éó²é£¬ÒÔÎµÀ´Banyan 3.2.2µÄ8ÔÂ1ÈÕ·¢°æÈÕÆÚ¿É¿´³ö£¬´Ó·¢°æµ½ÉóºËÔÙµ½ÍÆËÍÖÁÉÙÐè¾ÀúÈý¸ö×ÔÈ»ÖÜ¡£ËäÈ»OTAÆµÂÊÏÔÖø½µµÍ£¬µ«ÄÚÈÝÖÊÁ¿È´´ó·ùÌáÉý¡£
ÁíÒ»·½Ãæ£¬Ó²¼þ¿É½ø»¯ÐÔÑÝ±ä³ÉÎªÁËÍ·²¿³µÆó¾ºÕùµÄÐÂÕ½³¡¡£
ÎµÀ´¡¢Ð¡Åô¡¢ºèÃÉÖÇÐÐÔÚ½ñÄêÏà¼ÌÎª¹ã´óÀÏ³µÖ÷ÃÇÍÆËÍÒ»ÏµÁÐ¡°ºó×°Ó²¼þ»ÀÐÂÉý¼¶¡±£¬¼«´ó½µµÍÀÏÓÃ»§µÄ±»±³´Ì³Ì¶È£¬ÊµÏÖÕæÕýµÄ¡°³£ÓÃ³£ÐÂ¡±ÌåÑé¡£¿ÉÒÔËµ£¬Ó²¼þÁé»îÉý¼¶ÄÜÁ¦Õý³ÉÎª³µÆóµÄÐÂ»¤³ÇºÓ
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â