-
+1 你赞过了
12ÔÂ9ÈÕ£¬ºèÃÉÖÇÐÐ×ö¿ÍÑëÊÓÐÂÎÅ£¬¿ªÆô¡°ÔÚÒ»Æð ºèÃÉÖÇÐÐ¡±Äê¶ÈÖ±²¥¡£À´µ½Ïí½ç»·½Ú£¬Óà³Ð¶«¡¢ÕÅ½¨ÓÂ¡¢Èö±´Äþ¡¢Äá¸ñÂòÌáÕ¹¿ªÉîÈë¶ÔÌ¸£¬ÊÍ·ÅµÄÐÅÏ¢ÃÜ¼¯¶øÓÐÁ¦¡£ÆäÖÐ×îÈÃÈË¾ªÏ²µÄ£¬µ±ÊôÏí½ç12ÔÂ½»¸¶Ä¿±êÆÆÍò¡£ÕâÒâÎ¶×Å£¬Ïí½çÕýÊ½Õ¾ÉÏÁËºÀ»ª½Î³µÊÐ³¡µÄÍ·²¿ÅÆ×À¡£
³ý´ËÖ®Íâ£¬Óà³Ð¶«Í¸Â¶Ïí½ç½«ÍÆ³öÐÂ³µÐÍ£¬²¢ÓÃÒ»¸ö¡°ìª¡±×Öµõ×ãÁËÊÐ³¡Î¸¿Ú;Ëû»¹·ÖÏíÁËÏí½ç×¨Íø³¬°Ù¼ÒÉêÇë£¬ÇÒÆäÖÐ¾ø´ó¶àÊýÀ´×Ô´«Í³ºÀ»ªÆ·ÅÆ¾ÏúÉÌÌåÏµ¡£
½»¸¶Ä¿±êÆÆÍò£¬±³ºóÊÇÇþµÀµÄ¡°Ñ¡Æ±¡±ÓëÓÃ»§µÄ¡°Ç¨ÒÆ¡±
¶ÔÓÚÒ»¸öÎ»¾Ó30Íò¼¶µÄºÀ»ªÆ·ÅÆ¶øÑÔ£¬ÒªÊµÏÖÔÂ¶ÈÆÆÍòµÄ½»¸¶Ä¿±ê£¬¾ø·Ç½ö¿¿²úÆ·µ¥µãËùÄÜÊµÏÖ£¬ÐèÒªÒÀ¿¿µÄÊÇ´Ó²úÆ·µ½ÇþµÀ£¬ÔÙµ½ÓÃ»§ÐÄÖÇµÄºÏÁ¦¡£
ÆäÖÐ£¬ÇþµÀ¶ËµÄ¶¯ÏòÖµµÃÉîÈëÌ½¾¿¡£³¬¹ýÒ»°Ù¼Ò¾ÏúÉÌÉêÇë¼ÓÈëÏí½çÍøÂç£¬¾Å³ÉÀ´×Ô´«Í³ºÀ»ªÕóÓª£¬ÕâÎÞÒìÓÚÒ»³¡¼¯ÌåµÄ¡°Í¶Æ±¡±¡£ÕâÐ©ÉîÚÏÊÐ³¡ÀäÅ¯¡¢¾«ÓÚËã¼ÆÓ¯¿÷µÄÉúÒâÈË£¬ËûÃÇµÄÑ¡ÔñÍùÍù±È²Æ±¨Êý¾Ý¸üÏÈ¸ÐÖªË®ÎÂ±ä»¯¡£´ËÇ°£¬Ò»Î»´ÓºÀ»ªÆ·ÅÆ×ªÍ¶Ïí½çµÄ×ÊÉî´ÓÒµÕßµÀ³öÊµÇé£º¡°¿Í»§½øÃÅ£¬»°ÌâµÄºËÐÄÒÑ¾´Ó¡®ÓÐ¶àÉÙÓÅ»Ý¡¯±ä³ÉÁË¡®ÖÇ¼ÝºÃ²»ºÃÓÃ¡¢³µ»ú¸úÎÒµÄÊÖ»úÄÜ²»ÄÜÎÞ·ìÁ¬½Ó¡¯¡£¿ÉÒÔÃ÷ÏÔ¸Ð¾õµ½£¬´ó¼ÒµÄ¹º³µ¶¯»ú±äÁË¡£¡±
Óë´ËÍ¬Ê±£¬12ÔÂÖÐÑ®µÚÒ»¼ÒÏí½ç×¨Íø¿ªÒµ£¬ÔÚÖÚ¶àÉêÇëÕßÖÐ£¬ºèÃÉÖÇÐÐÓÅÖÐÑ¡ÓÅÉ¸Ñ¡×¼Èë¡£¶ø³ýÁË×¨ÍøµÄ³ÖÐøÍÆ½ø£¬Ä¿Ç°Ïí½çÒ²ÒÑ¸²¸Ç½ü300¼ÒºèÃÉÖÇÐÐÓÃ»§ÖÐÐÄ£¬½ü600¼Ò»ªÎªÌåÑéµê¡£
´ÓÁíÒ»¸öÎ¬¶È£¬Ò²¾ÍÊÇÏí½çµÄÓÃ»§»ÏñÉÏÎÒÃÇÒ²ÄÜÇåÎú¿´³öÕâÒ»±ä»¯¡£µ±Ç°£¬Ïí½çÓÃ»§ÈºÌå³ÊÏÖ³öÏÊÃ÷µÄ¡°¸ß¾»Öµ¡±ÌØÕ÷£º´óÁ¿ÓµÓÐBBA±³¾°µÄ¾«Ó¢³µÖ÷£¬³¬ËÄ³ÉµÄÅ®ÐÔÓÃ»§±ÈÀý£¬ÉõÖÁ°üÀ¨Ðí¶à±»¿Æ¼¼ÌåÑéÎüÒýµÄÆ»¹ûÉúÌ¬ÓÃ»§¡£ËûÃÇ¶¼ÔÚ½øÐÐÃ÷È·µÄ¡°ÌåÑéÉý¼¶¡±£¬´ÓÎªÆ·ÅÆÀúÊ·Âòµ¥£¬×ªÏòÎª¡°Ò»¼üÁãÖØÁ¦¡±µÄÊæÕ¹¡¢È«³¡¾°ÖÇÄÜ¸¨Öú¼ÝÊ»µÄ´ÓÈÝ£¬ÒÔ¼°ºèÃÉÉúÌ¬Á÷×ªµÄ±ã½Ý¶øÂòµ¥¡£
Æì½¢9Ïµ¡°½ÎÂÃË«³µ¡±£¬ÉÏÑÝ¾«×¼´ò»÷
µ±È»£¬ÎÞÂÛÇþµÀÄÜÁ¦ÌáÉý£¬»¹ÊÇÓÃ»§¿Ú±®ÈÏ¿É£¬×î±¾ÖÊ¶¼Àë²»¿ª²úÆ·µÄ¾«×¼Ãª¶¨¡£Ä¿Ç°£¬Ïí½çÒÑ´òÔì³ö¡°Æì½¢9Ïµ¡±½ÎÂÃË«×ÓÐÇ¡ª¡ªÐÂ¿îÏí½çS9¡¢Ïí½çS9T£¬ÐÎ³ÉÁË¶Ô¸ß¶ËÐèÇóµÄ½»²æ¸²¸Ç¡£
ÆäÖÐ£¬±»ÓþÎª¡°ºèÃÉÖÇÐÐ×îÃÀ½Î³µ¡±µÄÐÂ¿îÏí½çS9£¬½«ºÀ»ª½Î³µµÄ¾ºÕùÎ¬¶ÈÍØÕ¹ÖÁ¡°È«¾°×ð³çÏíÊÜ¡±¡£ÔÚÏí½çÖ®Ç°£¬ÖÐ¹úÆ·ÅÆÊ¼ÖÕÈ±ÉÙÒ»Ì¨ÕæÕýµÄºÀ»ª½Î³µ£¬¶ø×÷ÎªÏí½çÆ·ÅÆÊµÁ¦µÄÈ«Î¬¶ÈÊÔ½ðÊ¯£¬ÐÂ¿îÏí½çS9¿Õ¼ä¡¢²Ù¿Ø¡¢ÖÇÄÜ¡¢¶àÔª³¡¾°ºÀ»ª¸ÐÈ«Î¬³öÖÚ£¬½«ºÀ»ª½Î³µµÄ×ð³ç¸ÐÓëÊý×ÖÊ±´úµÄÖÇÄÜ¿Æ¼¼ÐèÇóÉî¶ÈÈÚºÏ£¬ÊµÏÖ¹¦ÄÜºÍÇéÐ÷µÄÔ½¼¶ºÀ»ª£¬ÒÑÈ»Ê÷Á¢ÁËÍ¬¼¶¼ÛÖµÐÂ±ê¸Ë¡£
¶øÉÏÊÐ¼´Òý±¬ÊÐ³¡µÄÏí½çS9T£¬ÔòÆ¾½èÂÃÐÐ³µµÄÓÅÑÅÐÎÌ¬ºÍSUV¼¶µÄÊµÓÃ¿Õ¼ä£¬³É¹¦½«Ò»¸öÐ¡ÖÚÆ·ÀàÍÆÖÁÖ÷Á÷ÊÓÒ°¡£ËüÂú×ãÁËÐÂÖÐ²ú¶Ô¡°Ê«ÓëÔ¶·½¡±µÄ¾ßÏó»¯ÆÚ´ý¡ª¡ª¼ÈÒª¾«ÖÂµÄ¸ñµ÷£¬Ò²Òª×°ÔØÂ¶Óª×°±¸µÄ´ÓÈÝ¡£Á½¿î³µÐÍ£¬Ò»¿îÃª¶¨ÉÌÎñÓëÈÕ³£µÄ¼«ÖÂÊæÊÊ£¬Ò»¿î½âËø¸öÐÔÓëÔ¶ÐÐµÄÊ«ÒâÉú»î£¬¹²Í¬¹¹ÖþÁË¼áÊµµÄÊÐ³¡¸ù»ù¡£
Õ½ÂÔ¶¨Á¦£¬Ô´ÓÚ¡°¹²Í¬Ìå¡±µÄÉî¶ÈÓë¡°200ÒÚ¡±µÄ¾öÐÄ
ÕýËùÎ½£¬ÔÚ²úÆ·½ø½×¡¢ÊÐ³¡±íÏÖ±³ºó£¬×îÖÕ¶¼Ô´ÓÚµ×²ãµÄÕ½ÂÔÄ£Ê½¡£Ïí½çµÄ±³ºó£¬ÊÇ±±ÆûÓë»ªÎª¹¹½¨µÄ¡°³µÆó+»ªÎª¿Æ¼¼È«ÉúÌ¬¡±Õ½ÂÔ¹²Í¬Ìå£¬ÇåÎúµØ»®³öÁËÕâÌõÈüµÀµÄ¼¼ÊõÍ¶ÈëÃÅ¼÷£¬ ²¢³ÖÐøÍ¶ÈëËÄ´ó¼¼ÊõÁìÓòµÄ×Ê½ð£¬È·±£»ªÎªÔÚÖÇÄÜ¼ÝÊ»¡¢ÖÇÄÜ×ù²Õ¡¢Êý×ÖÆ½Ì¨µÈÁìÓòµÄÈ«Õ»ÄÜÁ¦£¬ÄÜ¹»Éî¶ÈÈÚÈë±±ÆûµÄÕû³µÑÐ·¢ÓëÖÆÔìÌåÏµ¡£
ÕâÖÖÄ£Ê½´øÀ´µÄ²»½öÊÇÄ³Ò»´ú²úÆ·µÄÁìÏÈ£¬¸üÊÇ³ÖÐø¡¢¿ìËÙµü´úµÄÄÜÁ¦¡£Õâ»òÐíÕýÊÇÓà³Ð¶«ÄÜ¹»×ÔÐÅÔ¤¸æ¸ü¡°ìª¡±ÐÂ³µÐÍµÄ¸ù±¾µ×Æø£¬ËüÔ´ÓÚÒ»Ì×¿É½ø»¯µÄ¼¼ÊõÌåÏµ£¬¶ø·Çµ¥Ò»²úÆ·µÄ¹æ»®¡£
½áÓï£º
µ±ÒµÄÚÍâ¿ªÊ¼Æµ·±Ìá¼°¡°SBBA¡±ÕâÒ»ÐÂ×éºÏÊ±£¬Ïí½çÒýÁìµÄÐÂºÀ»ª±ä¸ïÒÑÈ»ÉîÈëÈËÐÄ¡£ºÀ»ªµÄ¶¨Òå£¬Õý´Ó·¢¶¯»úµÄºäÃù¡¢Æ¤ÖÊµÄÏãÆø£¬×ªÏòËã·¨µÄÁ÷³©¡¢³¡¾°µÄÖÇ»ÛÓëÉúÌ¬µÄÈÚºÏ¡£½»¸¶Ä¿±êÆÆÍò£¬ÊÇÏí½ç½»³öµÄÊ×ÕÅ¹æÄ£»¯³É¼¨µ¥£¬¶ø×¨Íø²¼¾Ö¡¢ÐÂ³µÔ¤¸æÓë¾Þ¶îÑÐ·¢Í¶Èë£¬Ôò¹´ÀÕ³öÁËËü¸üÎªºê´óµÄÎ´À´Í¼¾°¡£ÊÐ³¡µÄÅÆ×ÀÕýÔÚÏ´ÅÆ£¬Ò»Î»ÐÂµÄÍæ¼ÒÒÑ¾ÄÃµ½ÁËÒ»ÊÖºÃÅÆ£¬²¢ÇÒ£¬ËüÏÔÈ»²»Ö»Ïë²ÎÓëÓÎÏ·£¬¸üÏë²ÎÓë¶¨ÒåÐÂµÄÍæ·¨¡£
