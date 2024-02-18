2024年春运，将新能源汽车推上了风口浪尖

一场春运，将新能源汽车推上风口浪尖。

1月26日，春运第一天。根据交通部数据显示，这一天全国跨区域人员流动量18935.2万人次，相比2023年同期增长19.7%，比疫情前的2019年同期增长了6.7%。彻底走出疫情阴霾后，今年迎来外出与返乡潮。

近1.9亿出行人次中，有1.48亿选择自驾出行，相比2019年增长31.2%。春运结束前，交通运输部研判，今年春运全国跨区域流动量将达到90亿人次，自驾出行人次预估为72亿人次，约占总人次的80%。而2019年，该数字还仅为65%左右。

除此之外，今年春运还有两个不能忽略的关键词：「新能源汽车」、「冻雪天气」。

春运让新能源汽车现原形？

2008年冬天一场50年不遇的雪灾，让大部分南方地区交通陷入瘫痪，也让那年的春运蒙上一层阴霾。此后，国家大兴基建，动车、高铁逐渐取代绿皮和大巴成为人们公共出行的首选。

今年春运初期，中国天气网对外发布了一则信息，「2009以来冬季最强雨雪冰冻来袭」，又把不少人的思绪带回了那个惨烈的冬天。尽管国家基建层面已经做好全面准备，但随着春运升温，大量人口出行，导致动车、高铁一票难求，更多人选择自驾出行。

近年来，中国汽车市场迎来繁盛时刻，2019年，全国汽车销量为2576.9万辆，2023年，这一数据已经突破3000万辆。根据公安部数据显示，2023年全国汽车保有量为3.36亿辆。

尤其新能源汽车逐渐走向台前，在刚刚过去的2023年迎来大爆发，销量和声量都获得了史无前例的大成功。结合中汽协和公安部数据，2023年中国新能源汽车销量高达949.5万辆，保有量为2041万辆。2019年，这两个数字还分别为120.6万辆和381万辆。

凭借智能化与经济性，新能源汽车逐渐成为用户首选，迎来爆发后首个春运的表现自然也被外界所重点关注，但一切都事与愿违。

在大面积冻雨、低温影响下，部分省份高速路段全面瘫痪，新能源汽车引以为豪的智能化有劲用不上，面对堵死的高速，智驾失去用武之地，与去年智驾返程解放司机的宣传形成鲜明对比。甚至在极端低温下，新能源汽车还要面临续航打折，司机无时无刻都处于里程焦虑中，甚至不敢开空调，只能紧裹羽绒服取暖。

尽管油量见底的油车同样有续航问题，但与服务区充电站排起长龙不同的，是油车大大缩短的加油时间。就算是以换电为核心竞争力的蔚来，也因为庞大的用户量导致换电时间从原来的几分钟延长至30分钟。

同时，新能源汽车低廉的用车成本优势也随着春运的开始荡然无存。有用户在网上发声，其驾驶新能源汽车在连霍高速开封服务区2号充电站充电一小时花费99.65元，其中电费58.25元，服务费41.4元。

无独有偶，1月31日，一条「充电桩电费2.98元/度」的消息冲上热搜榜。详情显示，有网友称江西赣州康大高速大余服务区的充电桩一度电高达2.98元，而充电桩运营商的解释是，「提高价格，是为了保障节假日充电畅通，避免出现充电拥堵的情况」。

一场春运，似乎将新能源汽车彻底打回了原形。

区别对待，出海南岛一票难求

更糟心的事，发生在去海南自驾游的新能源车主身上。

最近，海南离岛机票高达万元的词条不断出现在网络上，无数游客滞留海南岛无法如期返程。同样备受关注的，还有驾驶新能源汽车前往海南度假的用户。这部分旅客吐槽，由于返程高峰，加上轮渡船只装载新能源汽车比例极低，每艘船可装载的电动车数量在12-18辆不等，而正常船舶的装车量一般为200-300辆。这就导致新能源离岛船票一票难求，甚至有人等了6天也没抢到票。

不少车主质疑，船舶运输相关公司歧视新能源汽车。事实上，这些公司严格执行《琼州海峡新能源车辆滚装运输作业指南》要求，按照不高于运输超过10%比例，不得多余18辆新能源汽车的要求，安排符合新能源车装载运输条件的船舶进行运输，并且只能放置于船尾。

有人解释，之所以有相关规定，是因为新能源汽车通常搭载大容量电池，在高温暴晒以及碰撞下极易发生燃烧，加上渡船容易出现绑扎不牢、遇见加上恶劣天气等情况，都增加了新能源汽车自燃的风险。一旦新能源汽车着火，扑灭的可能性几乎为零，会对船体和乘客的安全造成严重危害，置于船尾可以将其推下海。

换句话说，对于新能源汽车的「区别对待」，是赤裸裸的明文规定。其实这也不怪规定，新能源汽车自诞生以来，自燃问题就备受外界关注。去年9月22日，在首届汽车新生态发展大会上，原国家质检总局执法稽查司司长严冯敏就提到，「行车安全主要痛点就是动力电池的质量安全」。

根据国家消防救援局统计的数据，2023年第一季度，各类交通工具一共发生1.9万起火灾，新能源是640起，电动自行车为3777起，燃油车是14583起。彼时新能源汽车保有量为891.5万辆，燃油车保有量约为3亿辆，由此得出前者火灾发生率为0.0072%，后者火灾发生率仅为0.0049%。

并且还有数据显示，2023年第一季度，新能源汽车的自燃率上涨了32%。新能源汽车遭受如此「不公」的待遇，要怪自己还不够争气。

新能源汽车该何去何从？

春运接近尾声，「第一批开电动爹回家的人后悔了」的词条空降热搜榜，让不少新能源车主感同身受，也有人开始质疑新能源汽车的未来。

相比春运加上天气灾害的极端情况，新能源汽车日常出行场景更常态化，也更能反映这部分用户的体验。虽然在今年的复杂春运场景下，新能源汽车的表现并不尽如人意，但目前的问题也是新能源车企正在着手解决的重点。

尤其动力电池一直以来都是新能源车企关注的重心，无论是充电速率还是安全性，过去一年整个新能源行业都取得了不错的成果。

理想汽车首款纯电车型MEGA搭载由宁德时代提供的麒麟4C电池。理想通过自研热管理系统，降低电芯电阻，对电子的传输路径、电芯内部材料都进行改善，扩大液冷板和电芯接触面积，热阻降低5%，最大散热功率达到16kw。硬生生将麒麟4C电池提升至5C的性能。

从网上放出的理想MEGA实际充电表现来看，短短11分钟就从6%充至80%，充电电流最高达到711.6A，电压最高达到826V。除了理想之外，诸如极氪、小鹏等新势力车企也在充电速率上下大功夫。

用户关心的春运期间充电成本上涨问题，理想汽车也率先做出表率。2月初，理想对外宣布，2月9日至2月17日期间，开放全部超过330座超充站，为理想汽车车主提供免费充电服务，包含服务费和电费全免。理想一旦开了这个口子，在如今内卷加剧的新能源市场，后续其他玩家的跟进同样指日可待。

而在电池安全性问题上，整个新能源汽车市场都在积极解决。一直保持「零自燃」记录的极氪，就在去年自家新车极氪007推出之际，发布自研的「金砖电池」。根据官方说法，金砖电池在充满电后，用国标1.5倍挤压力进行测试造成形变30%+静置一小时后，依然可以做到不漏液不掉电。同时在用5mm钢针贯穿形变最大点，电池同样不起火不爆炸。

除此之外，金砖电池还要通过6项极端工况串行测试，这其中就包含在10%浓度的盐水中浸泡48小时、在1000度的烈焰里炙烤130秒、在-45度极寒环境下经过8小时考验、烂路拖行3公里、22吨压路机暴力碾压以及从10米的高空中进行坠落等一系列极端工况下的测试。

过去，新能源汽车一直有着「电动车不过山海关」的魔咒，极端低温下的续航打折问题困扰着无数车企。但在不久前权威机构中汽信科主办的2023纯电动汽车(寒区)马拉松赛中，国内20余款主流纯电车型行驶550多公里跨越东三省，经受住低至-30°C极寒冰雪环境的考验，彻底打破这一魔咒。

整个行业在三电技术上的深厚积淀和热管理系统的优化方案，正在率先解决冬季新能源汽车续航骨折的顽疾。而类似的新能源魔咒，也将随着技术的不断迭代，被逐一打破。