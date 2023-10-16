零跑C10定位成迷，C11意向用户有必要再等吗？

慕尼黑车展上大放异彩的零跑C10，在国内完成申报，距离上市不远了。

作为新势力品牌，零跑的存在感一直不强，始终不被外界所看好，一度股价大跌。但零跑从A0级小车起步，再到如今挤进新势力销量排行榜前五，厚积薄发的零跑终于获得外界认可，旗下首款全球车型C10也即将问世。

定位成迷

此前在慕尼黑车展亮相的车型为零跑C10增程版，而这次出现在申报目录中的则是纯电版。新车采用家族式设计语言，封闭式前脸、贯穿式LED灯带都和零跑C11高度相似，整体造型十分圆润。

零跑C10的定位是一款中型SUV，根据官方说法，新车将提供5座和6座两个版本，以满足用户使用需求。从申报目录来看，纯电版可以选装激光雷达和侧面摄像头等高阶辅助智驾硬件，这也意味着新车有望达到L2+/L3级别的高阶智能辅助驾驶能力。同时其采用磷酸铁锂电池，单电机的额定功率达到80kW，峰值功率170kW，动力相当充沛。

在慕尼黑展出后，不少此前C11的目标客户也打算等等C10，不过等来的新车却有些让人失望。4739/1900/1680mm的三围，2825mm的轴距，让人不得不怀疑新车定位的准确与否，如此小的尺寸实在有些出乎意料。要知道，零跑C11的三围都达到了4780/1905/1675，轴距2930mm，简直大了C10一圈。

站在企业角度来看，同时推出两款尺寸差不多的车型，势必会造成内部竞争，这一做法似乎有些不够明智。而且空间大小往往是用户判断同品牌车辆定位的重要参考标准，从这方面来看似乎C11的定位要高于C10，可是C10又搭载了零跑自研的「四叶草」全新中央集成式电子电器架构，无论是智能化还是智驾能力又大幅领先C11，让人愈发迷惑，但从技术上来说，四叶草架构，完全可以补足空间带来的硬伤。

用自研技术逆天改命

今年7月份，零跑汽车正式发布第三代中央集成式电子电器架构，并将其命名为LEAP3.0，也就是「四叶草」架构，其核心电子零部件均由零跑全栈自研。

过去「分布式」架构由于各家供应商不同，零部件「各自为战」，没法统筹作战，要想升级迭代都会耗费巨大的人力物力，而整车升级更是只能通过换车解决。因此，车企纷纷投入第二代的「域控式」架构，通过将整车划分为动力域、底盘域、车身域、娱乐域和智驾域等多个域，来极大改善升级问题。

但显然，这种方式并非汽车统一升级的最终方式，因此「中央集成式」架构应运而生，从「分布式」架构的LEAP 1.0到「域控式」架构的LEAP 2.0，再到「中央集成式」架构的LEAP 3.0，零跑只用了五年。

「四叶草」架构通过将座舱域、智驾域、动力域、车身域集成，统一交由1颗MCU芯片和一颗SOC芯片组成的中央超算平台处理，极大提升效率，相比前两种架构更灵活高效。同时整车控制器数量将减少33%，线束也从1800米缩短至1500米，数据带宽从100Mbps提升至1000Mbps，更省电的同时效率更高，并且可以实现整车无感式OTA，带给用户更流畅的智能座舱体验。

这一架构还支持800V SiC高压平台，得益于此，C10的电耗以及续航将获得巨大提升。智驾方面，「四叶草」架构支持三种硬件方案：1.高通8295+恩智浦S32G(7核)，具备30TOPS算力的方案;2.高通8155+恩智浦S32G(3核)方案;3.高通8295+恩智浦S32G(7核)+英伟达Orinx方案。

传言称，零跑C10将拥有1颗激光雷达、12颗高清摄像头、5个毫米波雷达、12个超声波雷达等30多个传感器，配合英伟达Orin X芯片，可以实现高阶智能驾驶辅助，包括高速以及城区的NAP，这与申报信息不谋而合。

通过全栈自研，零跑有效控制成本，同时在三电、智驾以及座舱等智能汽车核心领域的布局，也让零跑有望以技术输出的方式来平衡成本，不仅仅是一家主机厂，也是一家智能电动全套解决方案提供商。零跑的逆天改名，让人肃然起敬。

C11用户有必要再等吗？

很多C11的意向用户在慕尼黑之后，选择继续等待C10车型，如今后者定位成迷，这部分车主也相当疑惑是否该继续等下去。笔者认为，零跑C10的售价大概率才是影响车主选择的最重要因素，车身空间的影响面远没有这么大。

C11面对C10，唯一的优势就是空间大了那么一点点，同时没有激光雷达，C10的智驾优势毋庸置疑。以差不多配置的小鹏G6作为比较对象，在降本增效上小鹏这款车也做到极致，20万出头的价格一度引爆市场。因此，即使C10成本控制如何出色，选配激光雷达的智驾版本20万元左右也算是比较理想的价格，而C11的市场指导价为14.98万元-20.98万元，两者的价格区间可能会有多数重合。

而增程版C10和低配的C10纯电版，入门价格方面应该也会高出C11一点，毕竟「四叶草」架构摆在这里，全车OTA、800V平台等等，对于已经步入新能源汽车下半场的当下而言，都是不可缺少的存在。因此，如果是追求智驾和智能化的用户，毫无疑问继续等到C10，那点空间影响不算大;如果是看重空间大小以及对价格特别敏感的用户，C11也不是不行，毕竟早买早享受。

总结

新能源市场快速发展以及智能化的大普及给了自主品牌进军高端市场的计划，从A0级小车出发的零跑也通过自己的努力完成了品牌上探的第一步，销量主力已经从10万元以内的T03过渡到15-20万元的零跑C11，而承载更高技术与零跑希望的C10，则是零跑能不能继续上探的关键一步，最终结果如何，我们拭目以待。