岚图与华为深入智能化合作 岚图全品类车型将搭载乾智驾

【2025年2月17日，东莞】在央视新闻《中国经济引力场》的镜头前，一台搭载华为乾智驾ADS 3.0的岚图梦想家，以“车位到车位”全场景贯通能力，自主完成从地下车库召唤、园区复杂路况行驶到跨楼层泊车的全程“零接管”挑战。这场在东莞华为松山湖基地的联合直播中，岚图汽车CEO卢放与华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志共同宣布：岚图将All in智能化，全品类车型搭载华为乾智驾方案，覆盖MPV、SUV、轿车三大品类，并于2025年内全面落地，实现智驾的“超级+普及”。另外，2月19日，岚图梦想家将发布新版型。





作为全球首款搭载华为高阶智驾的MPV，全新岚图梦想家以“无地图、无固定车位、无记忆路线”的云端学习技术，重新定义了MPV智能化天花板，更标志着中国车企与科技巨头在智驾核心领域的协同创新迈入深水区。

车位到车位全场景贯通，重新定义MPV智驾标准

当一台车长5.3米、轴距3.2米的MPV在无人驾驶状态下自主驶出地库，穿过华为松山湖基地的闸机，并在园区内连续通过减速带、多车道和U型弯道后，最终精准泊入极窄的极限车位――这场在央视直播中完成的“技术大秀”，让岚图梦想家成为全球首个实现“车位到车位”全场景贯通的MPV。其背后，是华为乾ADS 3.0与岚图智能底盘的深度耦合：不依赖高精地图、无需固定车位记忆、首次驶入陌生停车场即可调用。

传统智驾方案往往割裂“行车”与“泊车”场景，依赖高精地图或固定路线记忆，而岚图梦想家搭载的华为乾ADS 3.0采用云端学习技术路线，通过激光雷达、毫米波雷达与视觉融合感知系统，实时构建停车场三维语义地图。在直播演示中，车辆首次进入华为园区地库时，系统即自动识别电梯口通道、车位线与障碍物，并基于动态路径规划算法，自主完成从车位召唤到跨楼层泊车的全流程。卢放在直播中强调：“目前行业内的‘车位到车位’普遍为‘从固定车位到固定车位’，需要用户在使用该功能前先跑一遍车位和路线，让系统记住，第二次才能用，而华为ADS 3.0能做到首次驶入陌生停车场即可用。” 靳玉志在直播中透露，春节期间乾用户的智驾里程占比已超过40%，智驾总里程1.43亿公里，人们正在从敢用智驾逐步走向爱用智驾。

机械素质遇上AI算法，智能底盘与智驾协同进化

当智驾系统接管方向盘时，底盘能否像人类驾驶员一样预判路况并主动响应，决定了乘客的舒适与安全。在全新岚图梦想家上，华为乾智驾ADS 3.0与岚图自研的智能底盘首次实现了从“感知-决策-执行”的全链路协同，让这台5.3米长的MPV在复杂路况中展现出媲美轿车的灵活性与稳定性。

传统智驾方案中，底盘调校与智驾算法往往各自为战，而岚图梦想家通过“智能魔毯空气悬架+CDC电磁减震系统”的联动，让底盘首次具备了“预判能力”。岚图的天元架构与华为ADS的协同，打破了智驾与底盘控制的数据壁垒。例如在“CST舒适制动功能”中，智驾系统实时计算刹车力度与车身姿态，将MPV常见的“刹车点头”大幅度降低。这一功能在直播中得到直观验证：主持人劳春燕手持矿泉水在二排落座，车辆在红灯前平稳刹停，瓶中水面仅有轻微波动。“确实很像老司机，非常舒适。”她感叹道。

All in智能化背后的技术平权逻辑：从功能普及到体验升维

“智驾好不好，不能光看是硬件的数量和软件的版本，让用户觉得好用、敢用、易用、爱用，才是好智驾的唯一标准。”在央视直播中，岚图汽车CEO卢放一语道破行业喧嚣背后的核心逻辑。随着岚图宣布2025年全系车型搭载华为乾智驾方案，这一战略背后，是岚图对智能汽车价值链条的深度重构：以安全为底线、体验为标尺，在MPV、SUV、轿车全品类中实现从“功能平权”到“体验平权”的跨越。

在卢放看来，真正的技术平权需建立在底层架构的代际优势上。岚图自研的ESSA原生智能电动架构与中央集中式天元架构，通过标准化接口实现智驾系统与底盘、动力的毫秒级协同。这种“软硬一体”的能力，使得岚图车型在复杂路况下的智驾体验远超“算法+普通底盘”的拼接方案，成为其All in智能化的核心底气。

当岚图梦想家以毫米级感知穿越地下车库的幽暗弯道，以类人决策从容应对园区闸机的抬杆逻辑，中国智驾技术终于跳出了“参数内卷”的桎梏，在MPV这一高难度赛道完成了从功能堆砌到体验升维的关键跨越。这场央企与科技巨头的深度协同，不仅验证了华为乾ADS 3.0在复杂场景下的技术鲁棒性，更揭示了岚图ESSA架构与智能底盘系统的“隐性实力”――当90%铝合金悬架遇见每秒万亿级算力的MDC平台，机械素质与数字灵魂的化学反应，正在重构智能汽车的价值坐标系。

从“中国路”到“全球路”，岚图与华为的合作范式为汽车产业提供了另一种解题思路：在L3级智驾的临界点上，没有企业能独享技术红利，唯有打破软硬件协同的“柏林墙”，在传感器与执行器的毫秒级对话中寻找最优解，才能让中国智能汽车真正具备“平视世界”的底气。正如那抹首次亮相的“宸星灰”，在深黑底色上勾勒出的不仅是车身轮廓，更是一条指向智能化深水区的技术航道――那里没有弯道超车的侥幸，只有底盘调校与AI算法日夜兼程的奔赴。