ÖØ´óÍ»ÆÆ£¡±ÈÑÇµÏÒýÁìÅ·ÖÞÐÂÄÜÔ´ÊÐ³¡

½üÈÕ£¬¾ÝÆû³µÖ®¼Ò·¢²¼µÄÉÏ°ëÄêÏúÁ¿°ñÏÔÊ¾£¬º£ÍâÊÐ³¡ÖÐ£¬±ÈÑÇµÏÔÚÅ·ÖÞµÄÇ¿ÊÆ±íÏÖÓÈÎªÁÁÑÛ¡£ÔÚ2025ÄêÉÏ°ëÄêÅ·ÖÞÐÂÄÜÔ´ÊÐ³¡ÖÐ£¬±ÈÑÇµÏÕ¹ÏÖ³öÁË×¿Ô½µÄÏúÁ¿±íÏÖ£¬³ÉÎªÖÐ¹úÆ·ÅÆÖÐµÄÙ®Ù®Õß¡£´ÓÆû³µÆ·ÅÆÏúÁ¿¿´£¬±ÈÑÇµÏÒÔ71,345Á¾µÄÏúÁ¿³É¼¨£¬¸ß¾ÓÐÂÄÜÔ´ÊÐ³¡ÖÐ¹úÆ·ÅÆÏúÁ¿°ñ°ñÊ×£¬Í¬±ÈÔö³¤322.99%£¬Ôö·ùÏÔÖø£¬Õ¹ÏÖ³öÇ¿¾¢µÄ·¢Õ¹ÊÆÍ·£¬ÒÔÁìµ¼ÕßÖ®×ËÉÁÒ«Å·ÖÞÊÐ³¡¡£
ÔÚ³µÐÍÏúÁ¿·½Ãæ£¬±ÈÑÇµÏÍ¬Ñù¹±Ï×Í»³ö¡£¶à¿î³µÐÍÔÚÅ·ÖÞÊÐ³¡´ó·ÅÒì²Ê£¬±ÈÑÇµÏSeal U(ËÎPLUS)ÏúÁ¿´ï32,802Á¾£¬Î»¾ÓÉÏ°ëÄêÅ·ÖÞÐÂÄÜÔ´ÊÐ³¡ÖÐ¹úÆ·ÅÆÐÂÄÜÔ´³µÐÍÏúÁ¿°ñµÚÒ»£¬Í¬±ÈÔö·ù´ï3727.54%£¬Ôö³¤ÏÔÖø;±ÈÑÇµÏº£±ªÏúÁ¿Îª9,261Á¾£¬Í¬±ÈÔö³¤132.57%;±ÈÑÇµÏº£ëàÏúÁ¿8,009Á¾£¬Í¬±ÈÔö³¤117.81%;±ÈÑÇµÏÔªPLUSÒ²ÓÐ6,801Á¾µÄÏúÁ¿±íÏÖ¡£ÒÔÉÏ²úÆ·¾ùÉÏ°ñÉÏ°ëÄêÅ·ÖÞÊÐ³¡ÖÐ¹úÆ·ÅÆÐÂÄÜÔ´³µÐÍÏúÁ¿°ñÇ°Ê®¡£
±ÈÑÇµÏÔÚÅ·ÖÞÐÂÄÜÔ´Æû³µÊÐ³¡ÊµÏÖ¡°¶àµã¿ª»¨¡±
Å·ÖÞÊÐ³¡ÔÚÆû³µÐÐÒµÀï±»ÊÓ×÷¾ºÕù×îÎª¼¤ÁÒ¡¢ÌôÕ½×î´óµÄºËÐÄÕóµØ£¬ÆäÊÐ³¡½ÌÓý³ÉÊì¶È¸ß£¬¸÷´ó´«Í³Æû³µÆ·ÅÆÔÚ´Ë¸ùÉîµÙ¹Ì¡¢ÊÆÁ¦ÅÓ´ó¡£µ«ÔÚ½ñÄêÉÏ°ëÄê£¬±ÈÑÇµÏÈÔÔÚÅ·ÖÞÊÐ³¡Æµ»ñÍ»ÆÆ£¬ÔÚÓ¢·¨µÂÒâÎ÷Îå´óÅ·ÖÞÍ·²¿ÊÐ³¡ÖÐ±íÏÖÁÁÑÛ£¬ÆäÖÐ±ÈÑÇµÏÔÚÒâ´óÀû¡¢Î÷°àÑÀ¾ùÈ¡µÃÁËÐÂÄÜÔ´ÏúÁ¿µÚÒ»¡£±ÈÑÇµÏÔÚÎ÷°àÑÀµÄÉÏ°ëÄêÏúÁ¿Í»ÆÆÍòÁ¾£¬ÔöËÙ¸ß´ï756%¡£ÔÚÒâ´óÀû£¬±ÈÑÇµÏÉÏ°ëÄêÏúÁ¿´ï10828Ì¨£¬Í¬±ÈÔö³¤2573.58%£¬ËÎPLUS DM-iµÈ³µÐÍ³ÖÐøÈÈÏú£¬ÉîÊÜÏû·ÑÕßÏ²°®¡£
±ÈÑÇµÏº£ÍâÊÐ³¡±íÏÖ³ÉÎªÐÂÁÁµã
ÉÏ°ëÄê£¬±ÈÑÇµÏÔÚÅ·ÖÞÊÐ³¡È¡µÃµÄÁÁÑÛ³É¼¨£¬²»¹ýÊÇÆäÕûÌå³öº£¼Ñ¼¨Ö®Ò»¡£Ä¿Ç°£¬±ÈÑÇµÏÐÂÄÜÔ´Æû³µµÄº£ÍâÊÐ³¡²¼¾Ö¹ã·º£¬¸²¸ÇÁËÅ·ÖÞ¡¢ÖÐÄÏÃÀÖÞÒÔ¼°¶«ÄÏÑÇµÈµØ£¬±é²¼È«Çò112¸ö¹ú¼ÒºÍµØÇø¡£ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ½ØÖÁÄ¿Ç°£¬±ÈÑÇµÏÆû³µÔÚÈ«ÇòÊÐ³¡µÄ±íÏÖÒÀ¾ÉÒ«ÑÛ¡£1-8ÔÂÈ«ÇòÊÐ³¡µÄÀÛ¼ÆÏúÁ¿¸ß´ï286.39ÍòÁ¾£¬Í¬±ÈÔö³¤·ù¶È³¬23%¡£ÆäÖÐº£ÍâÊÐ³¡¹±Ï×Í»³ö£¬ÏúÁ¿³¬63.07ÍòÁ¾£¬ÕâÒ»Êý×ÖÒÑÔ¶³¬2024ÄêÈ«Äêº£ÍâÏúÁ¿×ÜºÍ¡£ÕâÒ»³É¼¨µÄÈ¡µÃ£¬±êÖ¾×ÅÖÐ¹úÐÂÄÜÔ´Æû³µÆ·ÅÆÔÚÈ«ÇòÊÐ³¡µÄÇ¿ÊÆáÈÆð¡£
±ÈÑÇµÏµÄÈ«Çò»¯Àú³ÌÊÇÖÐ¹úÆû³µ×ßÏòÈ«ÇòµÄÒ»¸öËõÓ°£¬ÖÐ¹úÆû³µÆ·ÅÆÕýÔÚÍ¨¹ý³ÖÐøµÄ¼¼Êõ´´ÐÂºÍÊÐ³¡Éî¸û£¬Öð²½¸Ä±äÈ«ÇòÆû³µ²úÒµ¸ñ¾Ö£¬ÈÃÖÐ¹úÆû³µÆ·ÅÆ±»ÊÀ½ç¿´µ½¡£
