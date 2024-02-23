ÐÂÒ»´ú¹úÃñ½Î³µ£¬ÎªºÎÀ´×Ô×ÔÖ÷Æ·ÅÆ£¿
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
2ÔÂ19ÈÕ£¬±ÈÑÇµÏÍ»È»Ðû²¼ÍÆ³öÇØPLUS ºÍÇýÖð½¢05µÄÈÙÒ«°æ£¬Á½¿î³µÐÍÈëÃÅ¿îµÄ¼Û¸ñµÍÖÁ7.98ÍòÔª¡£
±¾´Î·¢²¼µÄÈÙÒ«°æ³µÐÍ£¬²¢·Ç´ËÇ°¹Ú¾ü°æµÄÆ½Ìæ¡£Á½¿îÐÂ³µÐÍÔÚÃ»ÓÐ¼õÅäµÄÍ¬Ê±£¬»¹ÔÚÖÇÄÜ»¯ÁìÓò»ñµÃÁËÉý¼¶£¬ÔöÌíÁËÖÇÄÜÓïÒôÁ¬ÐøÍ¨»°ÓëÖÇÄÜÉÏÏÂµçÁ½´óÅäÖÃ£¬²¢ÐÂÔöÁË°×ÓÔÇàÅäÉ«£¬È«·½Î»¡¢¶à²ã´ÎµØÂú×ã¼Ò½ÎÓÃ»§¡°¼ÈÒªÓÖÒª»¹Òª¡±µÄÐèÇó¡£
½µ¼Û²»½µÅä£¬±ÈÑÇµÏÎÕ½ô¶¨¼ÛÈ¨
ÓëÐÐÒµ¹ÜÀí²»Í¬µÄÊÇ£¬±ÈÑÇµÏ±¾´Î·¢²¼µÄÁ½¿îÈÙÒ«°æÐÂ³µ£¬ÔÚ½µ¼ÛµÄÍ¬Ê±£¬²»½ö²»¼õÅä£¬·´¶øÔöÅä¡ª¡ªÕâ²¨·´Ïò²Ù×÷£¬ÕÃÏÔÁË±ÈÑÇµÏÐÛºñµÄ¶¨¼ÛÄÜÁ¦£¬ÒÔ¼°²»Ë×µÄ²úÆ·Á¦ÓëÆ·ÅÆºÅÕÙÁ¦£¬Æä±³ºóÔòÊÇ±ÈÑÇµÏÈ«²úÒµÁ´µÄ¹æÄ£Óë¼¼ÊõÓÅÊÆÖ§³Å¡£¶ø±ÈÑÇµÏµÄµ×ÆøËùÔÚ£¬Ò²ÕýÊÇ²úÆ·Á¦Óë¶¨¼ÛÈ¨ÕâÁ½ÕÅµ×ÅÆ¡£
È¥Äê£¬±ÈÑÇµÏº°³öÁË¡°ÓÍµçÍ¬¼Û¡±µÄ¿ÚºÅ£¬½«ÇØPLUS ¹Ú¾ü°æÊÛ¼ÛÏÂÌ½ÖÁ10ÍòÔªÒÔÄÚ£¬»÷´©ÁËA¼¶È¼ÓÍ³µ¶àÄê¹¹ÖþÆðÀ´µÄ·ÀÏß¡£µ½ÁËÈ¥ÄêÄêµ×£¬±ÈÑÇµÏÇØ PLUS DM-i ¹Ú¾ü°æÓÖ×·¼ÓÐÂµÄÏúÊÛºÍÓÅ»ÝÕþ²ß£¬ÊÛ¼Û¡°ÕýÊ½µøÆÆ 9 Íò¡±£¬Æð²½¼ÛÀ´µ½ 89800 Ôª¡£2023Äê£¬±ÈÑÇµÏDM-iµÈ²å»ì³µÐÍÀÛ¼ÆÏúÁ¿143.8ÍòÁ¾£¬Í¬±ÈÔö³¤52%£¬ÊµÏÖÊÐ³¡ÏúÁ¿ºÍÓÃ»§¿Ú±®Ë«Ë«±¬·¢¡£
¶ø½ñÄê¿ªÄêºó£¬±ÈÑÇµÏÏÈÉù¶áÈË£¬¿¸ÆðÁËÓÉÓÍ×ªµçµÄ±ä¸ï´óÆì¡£ºÁ²»¿äÕÅµØËµ£¬Õâ²»½öÊÇ±ÈÑÇµÏÍÆ¶¯ÐÂÄÜÔ´Æû³µ·¢Õ¹µÄÖØÒªÂä×Ó£¬Ò²ÊÇ¹ú²úµç³µºÍºÏ×ÊÓÍ³µµÄÖÕ¼«¶Ô¾ö¡£
È«²úÒµÁ´¼Ó³Ö£¬´òÔì¹úÃñ¼Ò½Î
ÔÚÕâ³¡×ÔÖ÷Æ·ÅÆÓëºÏ×ÊÆ·ÅÆµÄ½ÏÁ¿ÖÐ£¬ÖÐ¹úÆû³µÏû·ÑÕß³ÉÎªÁË×î´óµÄÊÜÒæÕß¡£³µÆóÖ®¼äÆ´²úÆ·¡¢Æ´ÅäÖÃ¡¢Æ´¼Û¸ñµÄÍ¬Ê±£¬Ïû·ÑÕßµÃµ½ÁËÇÐÊµµÄÊµ»Ý¡£
Ä³ÖÖ³Ì¶ÈÉÏ£¬ÇØPLUS DM-iÓëÇýÖð½¢05ÒÑ¾ÊÇÖÐ¹úÆû³µÊÐ³¡ÖÐ×î¾ßÓÐÐÔ¼Û±ÈµÄÁ½¿î³µÐÍ¡£ÔÚÈÙÒ«°æÉÏÊÐºó£¬¿ÉÒÔÔ¤ÁÏµÄÊÇ£¬Ðí¶àÄêÇá¹¤Ð½¼ÒÍ¥»á½«Æä×÷ÎªµÚÒ»Ì¨³µµÄÊ×Ñ¡¡£
2023Äê£¬ÎÒ¹úÈË¾ù¿ÉÖ§ÅäÊÕÈëÎª3.92ÍòÔª£¬°´´Ë¼ÆËã£¬·òÆÞ¶þÈËÒ»ÄêµÄÊÕÈë£¬²î²»¶àÏàµ±ÓÚÒ»Ì¨ÇØPLUS ÈÙÒ«°æµÄÊÛ¼Û¡£Ôø¾¹úÈËÏÛÄ½µÄ¡°ÃÀ¹úÈË¹¤×÷Ò»ÄêÂò³µ¡±£¬ÒÑ¾±»ÇØPLUSÊµÏÖ¡£
¹é¸ù½áµ×£¬ÄÜÆÈÊ¹ºÏ×ÊÆ·ÅÆ½µ¼Û»»ÏúÁ¿£¬»¹ÊÇÓÉÓÚ±ÈÑÇµÏ¶´²ì²¢°ÑÎÕÁËÊÐ³¡ºÍÏû·ÑÕßµÄÐèÒª¡£±ÈÆð³¤ÆÚÏíÊÜÒç¼Û£¬È´ÔÚ²úÆ·ÌáÉýÉÏÎÞËù×÷ÎªµÄ¡°ÂíÂ·Èý´óÂè¡±£¬±ÈÑÇµÏ¸üÔ¸ÒâÈ¥ñöÌýÏû·ÑÕßµÄÐèÇó£¬Ô¸Òâ½«²úÆ·ºÍÊÛ¼ÛÓëÊÐ³¡µÄÐèÇó¶ÔÆë¡£ÕâÖÖÔì¸£Ïû·ÑÕßµÄ¹úÃñÆû³µ£¬²ÅÕæÕýµ£µÃÉÏ¡°¹¤Òµ»Ê¹ÚÉÏµÄÃ÷Öé¡±¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â