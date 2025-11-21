【中国，广州，2025年11月20日】11月20日，华为乾智能汽车解决方案在广州举行以“乾生态 共赴热爱”为主题的乾生态大会，宣布华为乾智驾合作车型已在多城开启高速L3内测，并将与生态伙伴协作展开停车缴费、自动充电、洗车养车等生态服务;鸿蒙座舱混合大模型MoLA架构持续升级，率先进入“智能座舱L3”时代;华为乾APP正式发布，将为广大车主打造一个华为乾智驾和鸿蒙座舱的官方应用;发布会上，数十位生态伙伴集中亮相，共同助力华为乾生态发展。

华为乾智驾技术再升级 打造10分钟乾智驾生活圈

数据显示：截至2025年10月底，华为乾智驾累计辅助驾驶里程已达58.1亿公里、车位到车位累计次数超2000万次、累计辅助泊车次数达3.5亿次，月活辅助驾驶活跃用户比例达95.2%。多项指标位列国内第一，华为乾智驾已经成为国内用户智能出行的首选。

靳玉志在发布会上宣布，搭载华为舱内激光Limera传感器的华为乾智驾增强版(ADS Pro)将迎来重磅升级，领航辅助NCA功能将从高速场景扩展至高速+城区场景;华为乾智驾超阶版(ADS Max)继续强化安全特性，将新增防御性驾驶、动物识别等功能;而搭载华为乾智驾的多款车型，已经在北京、上海、广州、深圳、重庆、武汉、合肥等城市开展高速L3内测工作。华为乾将与相关生态伙伴一起面向未来，围绕停车缴费、自动充电、洗车养车等智慧化场景，打造“10分钟华为乾生态圈”，华为乾智驾也将开放相关生态平台，为消费者带来更好智能化出行体验。

(小标题)鸿蒙座舱率先进入“智能座舱L3” 时代 智能交互更类人

目前，鸿蒙座舱总用户数已超130万。随着混合大模型MoLA架构持续升级，它将为用户带来更好的座舱体验。本次发布会，鸿蒙座舱功能再次迎来智能体验新升级：智慧语音不仅从被动响应进阶到了主动建议，而且还具备了调用工具的功能，可实现点外卖、支付等功能。这也标志着鸿蒙座舱已率先进入“智能座舱L3”时代。

在生态层面，鸿蒙座舱整合了南北向的硬件与应用全链路能力，融合了影音、娱乐、办公等全场景服务，把座舱打造成一个无限延伸的智能生活空间。基于HUAWEI SOUND与生态伙伴联合打造的空间音专区全新上线，可以为消费者带来“声”临其境般的影音体验。

华为乾APP正式发布 打造用户社区生态

华为乾APP正式公开发布。这是为华为乾智驾、鸿蒙座舱等乾解决方案打造的官方应用，集成了社区、探索、ADS、展厅、爱车、商城等功能。用户可以在APP上反馈用车体验，并将得到专业答复;用户也可发起华为乾心愿单，有机会让具有创意的需求变为真实的出行体验;此外，停车、充电、洗车等生态应用功能也将陆续上线华为乾APP。

全场景智能体验+全品类车型伙伴 双轮驱动生态圈扩容

靳玉志强调，华为乾将以用户为中心，提供全场景的智能体验，建立车端与华为乾APP端的双轮生态圈。在车端，华为乾将以乾智驾和鸿蒙座舱为双引擎，与伙伴一起把车从出行工具进化为全场景超级终端;在华为乾APP端，华为乾将以丰富的车机应用，倾听用户的心声，为用户提供安全美好的全场景出行体验。

目前，已有14家车企的33款量产车型搭载了华为乾智驾或鸿蒙座舱智能化解决方案，单月销量最高超10万台，乾智驾总用户数超100万。发布会上，由华为乾与东风集团合作的新品牌“奕境”、由华为乾与广汽集团合作的新品牌“启境”正式亮相，相关车型预计在2026年上市发售，为消费者带来更多、更好的选择。发布会上，50余位华为乾的客户与生态伙伴代表登台，共同见证中国智能汽车向新发展，共赴热爱。