「只有回头率，没有对手」，阿维塔12何来底气？

华为参与的另一款新车阿维塔12正式上市，售价30.08万元-40.08万元，在极致内卷的市场背景下，阿维塔选择用情感与智能作为破局利刃。

作为长安汽车、华为、宁德时代共同打造的全新品牌，阿维塔出师未捷，阿维塔11的失利为整个品牌盖上了一层阴霾。随着市场内卷加剧，阿维塔处境艰难，亟需一款车型来提振销量，打开市场，而这个重任就交到了阿维塔12身上。

一手「温暖」

阿维塔12定位为C级轿车，车身尺寸自然可以满足用户需求，三围5020/1999/1460mm，轴距更是超过3米达到了3020mm，如此充裕的尺寸也赋予阿维塔12行政级的内部空间体验。

相比阿维塔11一直被人诟病的外观，阿维塔12可谓获得史诗升级。整体外观上，阿维塔12几乎延续了家族式设计，一眼看去就像是阿维塔11被拍扁之后的样子，由慕尼黑的阿维塔全球设计中心操刀，秉承“未来美学 Future Elegance”的整体设计理念，坚持前瞻、极致、纯粹的设计哲学。

整车采用全视角极致造型，以一体化车身设计以及流畅的肌肉线条，带来超脱常规车型的优雅美感，同时不失运动感，并且开创性打造无后舷窗掀背设计。阿维塔12搭载的全天际智能光感变色穹顶在业内开创先河，兼顾舒适与隐私。

除此之外，碟翼前脸、上弦月HALO交平屏、帆式主动升降尾翼等，都彰显出阿维塔12极具未来科技美学的设计理念，而支撑这一切的底层逻辑，是带给用户「温暖」的感受。

阿维塔12的内饰用料极为考究，甚至于放在这个价位都让人觉得不真实。整个内部座舱几乎没有廉价的硬塑料，取而代之的基本都是高级真皮、麂皮、植绒、软性皮革这类高级材质，甚至于扶手两侧、门板储物槽都用上了植绒处理。

但即使是如此高规格的座舱用料，阿维塔却鲜有用「奢华」、「豪华」这类词汇来强调，反而用「温暖」、「明亮」取代了前者。相比「豪华」，「温暖」略显平淡，却更能清楚传递阿维塔12想要为用户提供的情绪价值与驾乘体验。

从前车头的「HALO交互屏」也能看出，阿维塔12在各种细节上打磨到了极致。而这也是阿维塔一直以来坚持做的事情，毕竟当初在研发阿维塔12时，就并不打算以豪华车型的标准去设计，早在阿维塔11上，情感就已经成为宣发重点。

即使从设计上来看，阿维塔12全面进步，但核心内核，「温暖」、「情感」依然得以保留，体现在每一处设计上。前舱史无前例地安排了两个零重力座椅，不仅是轿车上首次，也成功实现「主副驾享受平权」。

扶手台拥有两个支持50W快充的无线充电板，手机放入会自动下沉一定角度，而这个过程就像是接过了用户的手机，满满的仪式感，同时具备防滑效果，提升了人车之间的情感交流过程。

后舱为了提升纯电车车型脚步空间不足的顽疾，宁德时代专为阿维塔12定制CTP电池组，实现了脚踏下潜的「双能量井」设计，宁德时代董事长曾毓群直言，这是一项屈指可数的豪华纯电专属技术，在很多新上市的电动轿车上依然没有出现。

每个车门单独设置了翻盖式隐藏储物空间，确保储物能力的同时保持座舱视觉一致性和私密性。加上64色环拥式智能氛围灯，以及3种个性化香氛方案，带来别具一格的驾乘体验。

阿维塔12这些细致入微的设计，并非只为豪华而去，背后是工程师对于人机交互以及实际体验的关注，通过「温暖」的情感连接用户，同时传递出走心的态度。

一手「智能」

以当下的眼光来看，阿维塔12是目前最具未来设计感的车型之一。其中最明显的就是可供选装的流媒体后视镜。无论是左右两侧，还是车内的后视镜，都通过流媒体镜头的形式取代，同时在前舱两侧配备两块小屏幕用以显示后视镜画面，这也让阿维塔12成为第一台完成全车后视镜的自主品牌车型。

阿维塔12全系标配一块35.4英寸的4K一体远端屏，从主驾一直延伸至副驾，以及一块15.6英寸的华为智慧中控屏，并没有搭载液晶仪表盘。配合扁方型的方向盘，主驾一侧同样可以通过一体远端屏获得车辆信息。

这次车机使用了华为最新的14nm麒麟9610A方案，搭载Harmony OS 4车机系统，来为用户提供强大且丝滑的交互体验。同时中控大屏与远端能够实现联动效果，并且在鸿蒙生态加持下，可以与手机、平板等智能设备实现无缝连接。

而在智驾层面，阿维塔12同样搭载HUAWEI ADS 2.0智驾系统，采用华为MDC 810辅助驾驶芯片，总算力可达400TOPS。搭配12个超声波雷达、3个毫米波雷达，以及目前最高规格的3颗激光雷达，在阿维塔12中均为标配。

在如此多智驾硬件堆砌下，阿维塔12全系涵盖4层感知体系，不仅能识别潮汐车道、可变车道，轻松攻克路口掉头、施工场景等传统意义上的智驾难题，还可从车身出发构建场景，将导航地图与现实世界匹配，摆脱对高精地图的依赖。

最优车道选择、自动上下匝道、主动超车等功能对于阿维塔12而言，已是常规操作，在此基础上新车还支持轻微靠左避让、拥堵防插队等老司机级别的进阶能力。

此外，阿维塔12全系标配19项主动安全功能，不仅支持AEB自动紧急制动，还支持GAEB异形障碍物紧急制动、RAEB后向自动紧急制动、LAEB低速自动紧急制动等功能。包括APA、RPA、AVP等辅助泊车功能同样支持，阿维塔12几乎是当下的泊车天花板。

根据华为的规划，年底将会在全国开放不依赖高精地图的高速NCA和城区NCA，届时，阿维塔12也将成为首批吃到螃蟹的车型。起码在智能化上，阿维塔12即将迎来自己的巅峰时刻。

从硬件到软件，阿维塔12可谓集众家之所长，带来1+1+1>3的用户体验。

底层是「硬件」

在阿维塔12的发布会线上，宁德时代董事长曾毓群，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东、长安汽车董事长朱华荣共同亮相，也注定了阿维塔12集万千宠爱于一身的特殊身份。

动力上，阿维塔12四驱车型搭载华为DriveONE双电机电驱系统，前后电机总功率达到425kW，官方零百加速仅为3.9s。而单电机车型最大功率为230kW，即使是后驱也用上了大功率大电机，最大扭矩为370N・m，足以为用户的日常出行带来充盈的动力表现。

同时阿维塔12全系标配94.5kWh的宁德时代三元锂电池，配合750V全栈高压超充平台，后驱车型上能够提供700km的CLTC续航里程，四驱能够提供650km的CLTC续航里程，20分钟内即可从30%补能至80%。在华为TMS2.0热管理系统加持下，进一步提升冬季续航，最大程度消解用户的续航焦虑。

加上华为最新的底盘技术以及可选的空气悬架，阿维塔12的硬实力几乎是摆在明面上的，对于30万元的车型而言，这样的配置已然就是天花板级别的存在。

总结

发布会上，余承东表示：阿维塔12的智能驾驶，将摆脱对高精地图的依赖，全国都能开。曾毓群表示：阿维塔12最独特的“双能量井”脚踏下潜电池，是屈指可数的豪华纯电专属。朱华荣则公开承诺：只要阿维塔需要，长安汽车一定全力支持，要钱给钱、要人给人、要技术给技术!

正是背后三家公司的强力站台和技术输出，才让阿维塔科技董事长兼首席执行官谭本宏拥有喊出「阿维塔12的造型将遥遥领先行业10年，只有回头率，没有对手」的底气。