华为乾“车位到车位”正式商用，重塑智驾体验新标准

12月29日，华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志携手阿维塔科技总裁陈卓，开启智驾直播，体验了华为乾智驾ADS最新的“车位到车位”智驾功能，靳玉志在直播中宣布：华为乾智驾ADS 3.0迎来重磅升级，在智驾辅助下，华为乾智驾ADS真正实现了“上车智驾自己开，下车智驾自己停”的端到端体验，是业界领先的、“真正”的“车位到车位”。此次直播对话向行业传递出一个重要信息：“真正”的车位到车位智驾时代已经来临。

华为乾，重新定义“车位到车位”智驾体验标准

2024年端到端技术路线成为智驾行业主流，作为端到端技术在体验端最直观的价值展现，“车位到车位”智驾功能引发行业竞逐，并成为衡量智驾水平的关键维度。

作为在业内首个提出“车位到车位”概念的华为乾，始终在端到端技术的落地速度、实际表现方面引领行业。2024年年初，华为乾面向行业首个商用了“全国都能开”的城区NCA;4月发布采用端到端架构的ADS 3.0，行业首个提出“车位到车位”;8月，伴随享界S9发布，ADS 3.0在业内率先实现量产商用，实现更类人、更安全的智驾体验。此次，伴随ADS 3.2版本的发布，华为乾又正式升级“车位到车位”和“VPD泊车代驾”两大功能，并已陆续开始推送。

相比于目前行业内已推出的“车位到车位”，华为乾智驾ADS在以下三方面重新定义了“车位到车位”智驾体验的新标准。首先，无需事先记忆，首趟即可用。目前行业内的“车位到车位”普遍为“从固定车位到固定车位”，需要用户在使用该功能前先跑一遍车位和路线，让系统记住，第二次才能用，非常浪费时间。而华为乾智驾ADS首次驶入陌生停车场即可用，可满足用户灵活多变的出行需求。

其次，不受车位限制，有位就能停。业界的“车位到车位”是记忆泊车，当车位被占时无法漫游，需要人工接管泊入，实用性较差。华为乾智驾ADS在起点与终点的停车场均无需固定车位，即使车位被占，也能智能漫游寻找新车位，让用户实现泊车自由。

第三，自主学习进化，越开越好用。行业普遍是“智驾领航+记忆泊车”功能的简单拼凑，使用场景受限。华为乾智驾ADS依托先进的“自主学习”技术，不断拓展支持的园区及停车场范围，随着智能驾驶出行规模的不断扩大，覆盖的停车场数量将越开越多，体验越开越好。

靳玉志在直播中表示：“真・车位到车位，必须支持从任意车位到任意车位，无需用户花时间记忆路线，无需系统死记硬背，无需固定车位，有位就能停，越开越好用。”

智能化市场空间已经打开

2024年是智驾规模化商用元年。据数据显示，2024年，智能网联汽车市场渗透率已突破20%，预计到2030年将接近80%。以高速领航为核心的L2+在20万以上新能源车配置率已经达到65%，逐渐成为了标配。以城区NCA为代表的高阶智能驾驶渗透率也在快速提升，预计在5年内搭载量将达到2000万。

靳玉志在直播中表示，智能化的市场空间已经打开。行业层面，最直接的表现就是所有车企都开始宣传智驾，智驾功能已经从选配变为标配。用户层面，对智驾的认知和体验已经从“怕用”变为“敢用”，从“常用”变为“爱用”，智驾正成为新的出行方式。

在行业高速发展势头下，华为车BU在2024年也进入了高速增长期。目前，华为乾智驾ADS累计发货量已超过50万套，合作车型覆盖轿车、SUV、MPV、越野等细分赛道，包括增程、纯电、混动等动力方式。另据第三方数据统计，在国内搭载城区NCA车型销量排行榜中，华为乾智驾合作车型销量排名第一;在30万以上豪华品牌搭载城区NCA车型销量排行榜中，华为乾智驾合作车型销量排名第一;均超过第2名与第3名的总和。

在直播中，靳玉志也首次透露了华为乾2025年的发展规划。他表示，2025年将有数十款搭载华为乾智驾ADS的新车陆续上市;在研发上，华为乾还将继续压强式投入研发下一代ADS，并协同国家标准与政策法规等相关组织，共同推动高速L3的商用与城区L3的试点;此外，VPD泊车代驾预功能预计将在2025年1月于深圳机场开启试点，这将是全球智能驾驶领域首个商用标杆，同时华为乾后续还将推出“泊车无忧”权益，从多维度保障用户在使用该功能时的便捷性与安全性。

华为乾智驾ADS发布的“车位到车位”智驾功能，不仅是一项技术突破，更是迈向L3的关键一步。在科技创新的驱动下，华为乾正按下加速键，引领智能驾驶进入下一个崭新时代。