全球首个L3级智能架构发布！岚图卢放：车企要承担L3智驾事故责任

4月16日晚，工信部网站发文表示召开智能网联汽车产品准入及软件在线升级管理工作推进会，会议强调汽车生产企业要充分开展组合驾驶辅助测试验证，明确系统功能边界和安全响应措施，不得进行夸大和虚假宣传，严格履行告知义务。

同日晚，岚图汽车举办了一场技术发布会，CEO卢放表示，“岚图反对混淆概念，智驾平权平的不仅仅是使用权，更重要的是用户的知情权!”

面对愈演愈烈的“智驾军备竞赛”，卢放在发布会现场直言不讳：“现在市面上对智驾等级的传播也很模糊，有说L2.5的，有说L2.9的。更过分的，还有说睡在车里、让车自己开的，这其实是对用户不负责任的宣传。”

卢放的这番炮轰直指行业乱象――当前所有量产车仍停留在L2级别，但宣传话术却让消费者产生“自动驾驶”的错觉。数据显示，2023年因误用智驾功能导致的事故同比激增210%，将行业推至信任危机边缘。

对此，卢放呼吁各家车企要守住宣传底线、守住用户的生命线，讲清楚智驾能力的边界。同时，他也建议用户对智驾保持理性正确的判断。

岚图此次发布会全场提及134次“安全”这一关键词，重新定义智驾规则。岚图天元架构的登场，不仅意味着全球首个具备L3技术能力的智能架构正式问世，一场关于智能驾驶的“安全革命”也拉开了帷幕。

关于高阶智驾安全，岚图提出三大安全标准，即高感知的硬件标准、超强的安全防护标准、全场景的行车泊车覆盖。针对即将到来的L3级智驾，岚图同样给出自家的安全标准，硬件要做到全链路安全备份，实现系统能力冗余;长时间无人接管，车辆可自主安全靠边停车;系统失效概率不超10FIT，即系统每运行10亿小时可能发生的故障不超10次，比中彩票头奖还低。

“安全是1，其他都是0，绝对不会让用户冒风险。真正的智驾平权，不是把激光雷达塞进低配车，而是让安全冗余成为标配”，岚图汽车CBO、销售公司总经理邵明峰在社交平台上再度强调，“希望行业可以把用户安全刻进代码，把安全能力写进算法。”

此外，发布会上，岚图表示将于2025年6月发布智驾保障险服务。据悉，这也是全球首家为用户推出智驾保障险服务的汽车品牌。同时，岚图与华为联手打造，搭载乾ADS4.0、鸿蒙座舱5.0的全新岚图FREE将亮相上海车展;首款全尺寸大六座时代科技旗舰SUV将搭载L3级智能架构所有技术，该车型将于今年年底发布。岚图L3级智能架构技术，也将在2至3年内搭载至全系车型。