2025年11月20日，在鸿蒙智行 享界S9新品发布会上，旗舰9系享界S9正式上市。作为鸿蒙智行年度压轴新品，新款享界S9全面搭载华为旗舰顶配科技，豪华之上悦启新境。升级搭载全新华为途灵平台、华为乾智驾ADS 4、全新智慧电动门、全新星云尾灯、鸿蒙ALPS健康座舱、后排零重力座椅、华为百万像素智慧投影大灯、华为悦彰音响卓越系列等，以越境的豪华、智慧、性能、安全体验，全面满足用户商务社交、家庭出行、城市休闲等场景，实现更瞩目、更从容、更悦享的出行体验，引领豪华轿车价值跃迁。

随着新款享界S9产品发布，享界品牌旅行车、轿车产品矩阵成型，以“旗舰9系双子星”之势，强力冲击高端豪华车市场。值得一提的是，旗舰9系享界S9T上市66天大定突破30000台，全面引领旅行车市场，让小众成为风潮;新款享界S9 越境豪华，有望在豪华轿车市场再续旗舰爆款，共同推动享界品牌向上突破，重塑豪华车市场新格局。

发布会上，华为常务董事、产品投资委员会主任、终端BG董事长余承东表示：新款享界S9是鸿蒙智行年度压轴新品，实现六大升级，在豪华、智慧、驾控、安全等领域全维越境，让豪华更从容、更游刃有余。新款享界S9，旗舰9系，越境豪华，将开创豪华轿车新格局!

北汽集团党委书记、董事长张建勇分享道：享界S9是北汽和华为联手打出的王牌车型，瞄准30万以上的豪华轿车市场，以新智能、新美学、新场景、新体验，与更多年轻有为、品味卓越的用户，双向奔赴。让新款享界S9，像享界S9T一样，成为又一款旗舰爆品。未来，北汽将投入200亿资金，全力打造享界品牌，布局全品类产品，为用户造好车。

越境享受|鸿蒙智行最美轿车，豪华空间悦享尊崇体验

越境豪华无需多言，气场与生俱来。新款享界S9延续寰宇美学设计，以体造型，以光塑影，极致地减少棱线，用型面的张力去控制整车曲面光影趋势，撑起简洁饱满的雕塑感，让豪华一眼心动。新增流光银、仙踪绿车色，优雅个性，尽显豪华格调，寰宇红、浩宇蓝、鎏金黑、深空灰，款款出色;全新黑曜套件也惊艳上车，专属轮毂、车标、镀铬条，搭配红色卡钳，更运动更个性。全新搭载寰宇之星车标，搭配华为百万像素智慧投影大灯，智能电子外后视镜、与标志性星河大灯交相辉映，出场即自成焦点。此外，新车尾部全方位焕新，搭载全新星云尾灯，多层映射动态成像，一步一景，定格璀璨星空，带来远超传统的豪华辨识度。

入门即豪华满配，新款享界S9让豪华更享受。新车全系标配舒云座椅，加热通风按摩一应俱全，营造更舒适的乘坐空间;焕新座椅布局，副驾标配零重力座椅，125°+114°舒展零压角，给家人专属的舒适;提供尊享后排零重力选择，108°+128°舒展零压角，享专属座驾气派，搭配支持-6-10°C制冷，35-50°C加热的全新压缩机冷暖箱，打造移动的豪华会客厅。此外，新车带来了赤茶橘、松露棕、白沙杏、琥珀棕共4种豪华内饰色彩，配备Nappa真皮、进口实木、皮质软包、匠心独运的双绗缝工艺等，所见皆豪华，所触皆柔软;全车9块双层夹胶隔音玻璃、全向隐私设计、隐私声盾等，将豪华融入在每一个细节，体验更尊崇。

越境智慧|鸿蒙智能座舱超十屏满配，智慧与健康尽在掌控

科技不是冰冷的参数，而是抚慰人心的情感搭子。新款享界S9搭载鸿蒙智能座舱，超十屏满配，智慧交互再升级，每一刻都将情绪价值拉满!全新一代16.1英寸智能中控大屏，拥有3K分辨率，触控丝滑流畅跟手，导航、视频、音乐一碰流转，轻松实现多屏之间无缝流转;新增12.3英寸副驾屏，支持观影、资讯等，长途出行不无聊;智能投影巨幕系统2.0，分辨率提升200%，亮度提升63%，绿色影院，健康护眼;全新MagLink Mini控制屏，磁吸可拆卸，全局尽在掌控。此外，新车标配华为悦彰音响卓越系列，拥有25单元声学设计、2080W超强功放，支持7.1.4环绕声场，采用专利双振膜涡轮超重低音单元，沉浸空间，享受天籁，并支持无麦K歌功能，出行路上随时开唱。

新款享界S9全新升级6个智慧门，每一次开合，尽显优雅排面。全车四门支持电动开合，主驾、副驾门还支持隔空手势开门，便捷实用性全方位提升;电弹电吸前备箱，Knock-Knock双击即开，开合方式更轻松、省力;电动后尾门还支持脚踢的方式打开，尽显优雅从容;全新升级的车内对外喊话、哨兵模式增强功能，不仅可实现关窗的场景下对外沟通，还能通过手机远程喊话，极大提升沟通的便捷性，守护爱车安全。此外，新车还带来了语音控车、隔空召唤、华为手表控车、组队出行、“出行管家”、智感停车、智感补能等人车交互功能，让科技为生活赋能，悦享美好生活新境。

此外，新车还搭载鸿蒙ALPS健康座舱，采用可吸附降解材料、前后双负氧离子发生器、24小时智能新风系统等，抑菌率>99%，新车无异味。在中汽中心智能净化座舱实测中，新款享界S9强力净化烟颗粒物、阻隔雾霾、抑制霉菌生长，让驾乘者安享健康舒适。

越境驾控|颠覆性的操控性能，好开又好坐，让豪华更从容

以智能驾驭性能，新款享界S9升级全新一代华为途灵平台，让豪华更从容。新车采用前独立双叉臂，后五连杆悬架设计，标配5档可调的智能空气悬架，全新连续可变阻尼减振器，操控与舒适兼得，机械质感媲美百万豪车;升级尊界同源的全新六合一全域融合架构，决策时间更短，调度能力更强，搭配华为乾智驾ADS 4、时空智能悬架网络、HUAWEI XMOTION Control智能车身协同控制及HUAWEI DATS动态自适应扭矩控制等多项技术的协同配合，如同赋予了新款享界S9底盘“明亮的眼睛”、“聪明的大脑”以及“强壮敏捷的四肢”。在出行中，车辆提前路况预瞄，路况空间模型分辨率提升100倍，并通过高效智能思考，精细化协同控制，紧急避障精准操控、颠簸路、坑洼路游刃有余。在中汽中心麋鹿测试中，更是取得了84.1km/h的优势成绩，为用户带来颠覆性的操控性能。

新款享界S9配备全新主动智能防滑功能，通过多轮扭矩智能分配，实现转弯稳定性与起步加速平顺性提升，制动减速距离降低，无惧湿滑，带来更稳的驾驶体验;搭载晕车舒缓2.0，起步舒适度提升60%，刹车舒适度提升90%，坐车不晕，出行更舒适。此外，新车还支持全场景爆胎稳定控制，从容应对90km/h弯道爆胎、直行爆胎后紧急避障测试，直线爆胎稳定控制最高可达140km/h，以领先科技守护行车安全。

新款享界S9得益于0.193Cd量产豪华轿车极低风阻，续航里程进一步提升。新款享界S9纯电版搭载800V华为巨鲸电池平台，配备100kWh电池包，CLTC综合续航最长可达816km，搭配15分钟续航可增加400km的高效补能，用户出行再无“里程焦虑”。 近期，媒体众测续航平均达成率高达92.7%。新款享界S9增程版搭载华为雪^智能增程系统，创新应用四大算法，车辆可实现无感启停，无感发电，99.5%的行程和纯电一样静谧，并且智能保电，无惧严寒，零下40°C也能稳定启动。此外，车辆还可结合路况智能预判，高速路畅通用油多发电、低速路拥堵用电更安静，WLTC百公里油耗仅为5.85L，CLTC综合续航最长可达1378km，让用户随心抵达更远方;CLTC纯电续航372km，城市纯电通勤，一周一充，出行更便捷省心。

越境安全|升级旗舰9系全维感知系统，四大安全硬核守护出行每一程

安全是最大的豪华，新款享界S9搭载华为乾智驾ADS 4，标配即超越同级满配，全维硬核守护出行安全。新车标配1个192线激光雷达、3个高精度固态激光雷达、一套3分布式4D毫米波雷达矩阵等共计36个高精度传感器，并采用全新WEWA技术架构，支持过ETC、公交车道、可变车道、潮汐车道等语义理解和通行，车位到车位领航辅助P2P 2.0，巡航、泊车等全场景贯通，一键激活直达车位。在园区实测中，新款享界S9面对大曲率弯道，自动减速平稳通过;误入断头路，120m循迹倒车丝滑退场;窄巷会车时，即便有占道障碍也能居中安全行驶，辅助驾驶体验丝滑如老司机。泊车能力也迎来全面升级，不仅能精准识别侧向、后向悬空障碍物，窄到卡门的车位，也能安全泊入不磕碰，给用户更安全可靠的出行新体验。截止至11月19日，华为乾智驾ADS 累计辅助驾驶里程数达50.28亿公里，累计辅助泊车次数达2.94亿次。

新款享界S9带来4大安全，将安全豪华做到极致。搭载全维防碰撞4.0，雨雾尘等恶劣天气能更精准识别障碍物，主动规避碰撞风险;前车cut-in时从容应对，稳稳刹停;紧急情况eAES+AEB协同，边刹边让，应对复杂路况更灵活;首创开门守卫，下车时副驾屏及后排幕布，可提示后方障碍物，降低开门杀风险。被动安全方面，新车以六横八纵车身结构，超高强度笼式安全车身等，铸就安全堡垒，配合7重安全冗余设计，9个安全气囊等，守护每一次出行。

在备受用户关注的电池安全方面，新款享界S9电池采用15层安全防护，并成功通过430mm涉水(超4倍国际涉水深度)、300J能量撞击电池包(2倍国标撞击能量)、35km/h快速锐物刮底、-30°C低温冷起动(1.5倍国标冷起动温度)、300秒整车底部火烧等五重严苛试练，硬核守护安全出行每一程。

旗舰9系，越境豪华。新车共推出4个版本：享界S9增程版Max售价30.98万元，享界S9增程版Ultra售价34.98万元，享界S9纯电版Max售价32.98万元，享界S9纯电版Ultra售价36.98万元。首销期下定，可享受至高价值60000元权益，包括价值至高10000元寰宇红/浩宇蓝 外饰限时免费、价值10000元的零重力座椅抵扣券、价值20000元ADS高阶功能包补贴权益、价值6000元舒享用车大礼包、价值4000元辅助驾驶无忧服务权益、至高10000元的定向选配优惠。首销权益有效期至2025年12月22日 23:59:59，预订权益可叠加，更有至高15000元购置税补贴方案。鸿蒙智行其他车型车主增购/换购新款享界S9享尾款减免20000元。目前，新款享界S9试驾车已陆续进入全国门店，用户可在全国800+线下阵地、鸿蒙智行官网、鸿蒙智行App、华为商城App、我的华为App等官方渠道预约体验试驾。