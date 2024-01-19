ITÓ°ÏìÖÐ¹ú2023£ºÖÇ½çS7»ñÄê¶È×î¼Ñµ×ÅÌ½±
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
»Ø¹Ë2023Äê£¬ÖÐ¹úÆû³µÊÐ³¡²úÉúÌì·µØ¸²µÄ±ä¸ïÓë´´ÐÂ¡£°éËæµç¶¯»¯¡¢ÖÇÄÜ»¯µÄ¼ÓËÙÉîÈë£¬³µÆó´òÏì×ªÐÍÉý¼¶µÚÒ»Ç¹£¬ÔÚÐÐÒµÄÚ¾í¡¢¼Û¸ñÕ½Ê¢ÐÐÖÐÑ°ÕÒÉú´æºÍÍ»ÆÆÖ®µÀ£¬Í¬Ê±²úÆ·ºËÐÄ¾ºÕùÁ¦²»½ö»á»Øµ½¡°³µ¡±ÊôÐÔ±¾Éí£¬²¢ÇÒÈ«ÃæÑÓÉìÖÁÖÇÄÜ×ù²ÕºÍÖÇÄÜ¼ÝÊ»µÈÕ¸ÐÂÁìÓò¡£ÔÚÖÇµç´óÇ÷ÊÆÒýÁìÏÂ£¬Æû³µ¿ªÆô°ÙÄêÖ®´ó±ä¾Ö¡£
Îª´Ë£¬µÚ¶þÊ®¶þ½çITÓ°ÏìÖÐ¹úÉîÈëÍÚ¾òÐÐÒµ±ä¸ïÇ÷ÊÆ£¬ÇãÌýÏû·ÑÕßÐÄÉù£¬¾ÛºÏÒµÄÚ×îÇ¿×ÊÔ´£¬ÆÀÑ¡³öÄê¶ÈÓÅÐãÐÂÄÜÔ´Æû³µ´ú±í¡£ÆäÖÐ£¬Æ¾½èÊ×·¢´îÔØ»ªÎªÍ¾ÁéÖÇÄÜµ×ÅÌ£¬ÒÔÖÇÄÜ¼ÝÔ¦ÐÔÄÜ£¬¿ª±ÙÆû³µÊý×Ö»¯µ×ÅÌÐÂ³±Á÷µÄÖÇ½çS7£¬ÈÙ»ñ¡°2023Äê¶ÈITÓ°ÏìÖÐ¹ú¡ª×î¼Ñµ×ÅÌ½±¡±¡£
ÖÇ½çS7Ê×·¢²ÉÓÃ»ªÎª×ÔÖ÷ÑÐ·¢µÄÍ¾ÁéÖÇÄÜµ×ÅÌ½â¾ö·½°¸¡£ËüÔÚÓÅÒìµ×ÅÌ»úÐµËØÖÊºÍÅìÅÈ¶¯Á¦ÐÔÄÜµÄ»ù´¡ÉÏ£¬ÀûÓÃÖÇÄÜ¿ØÖÆÖÐÊàÈ«¾Öµ÷¿Ø£¬³ä·Ö·¢»ÓÆäÖÇÄÜ¸ÐÖª¼°ÖÇÄÜ¿ØÖÆµÄºËÐÄÓÅÊÆ£¬ÊµÏÖ¼«ÖÂ²ÙÎÈ¡¢¼«ÖÂÊæÊÊ¡¢¼«ÖÂ°²È«¡¢¼«ÖÂ¾¼ÃµÄÌåÑé¡£
»úÐµÓ²¼þ·½Ãæ£¬ÖÇ½çS7´îÔØ»ªÎªDriveONE 800VÌ¼»¯¹è¸ßÑ¹¶¯Á¦Æ½Ì¨£¬²ÉÓÃÇ°Ë«²æ±Ûºó¶àÁ¬¸Ë¶ÀÁ¢Ðü¼Ü£¬ÐéÄâÖ÷ÏúÉè¼ÆÓÐÐ§ÌáÉýµ×ÅÌ¿¹ÈÅ¶¯ÄÜÁ¦£¬ÌáÉý²àÇãÉÙ¡¢³å»÷Ð¡¡¢ÎÈ¶¨¸ßµÈÐ§¹û¡£´îÅä¿ÕÆøÐü¼ÜºÍCDCÁ¬Ðø¿Éµ÷×èÄá¿ØÖÆ¼õÕðÆ÷£¬Ç°Õß±£Ö¤²»Í¬Â·¿öÏÂ³µÉí¸ß¶ÈºÍ×ËÌ¬£¬ºóÕß¿É×öµ½Ã¿Ãë100´Î×èÄáµ÷½Ú£¬×ÔÊÊÓ¦µ÷½ÚÐü¼ÜÈíÓ²¡£
¶øËüµÄ¡°´óÄÔ¡±£¬Ò²¾ÍÊÇÍ¾ÁéÖÇÄÜµ×ÅÌÖÐ¸ÐÖªºÍÖÇ¿ØÖÐÊà£¬¼¯³ÉÁËHUAWEI MFSS¶àÄ£Ì¬ÈÚºÏ¸ÐÖªÏµÍ³¡¢HUAWEI DATS¶¯Ì¬×ÔÊÊÓ¦Å¤¾ØÏµÍ³¡¢ºÍHUAWEI xMotionÖÇÄÜ³µÉíÐÍ¬¿ØÖÆÏµÍ³µÈ¡£
ÆäÖÐ£¬HUAWEI MFSS 1.0¶àÄ£Ì¬ÈÚºÏ¸ÐÖª°üº¬iVSE³µÁ¾×´Ì¬¸ÐÖªºÍRSSÂ·ÃæÔ¤Ãé¡£iVSE¼¼ÊõÏÈÍ¨¹ý¶ÔËÄÂÖ×ªËÙ¡¢·½ÏòÅÌ×ª½Ç¡¢ºá°Ú½ÇËÙ¶ÈµÈÖµ½øÐÐ¼ÆËã£¬µÃ³ö³µËÙ¹Û²âÖµ£¬ËæºóÀûÓÃµç»ú×ªËÙ¼ÓÒÔ²¹³¥¡¢×ÝÏòÆÂ¶È¹ÀËã¼ÓÒÔÐ£Õý£¬×îºóÀûÓÃÈÚºÏ¹À¼ÆËã·¨£¬ÌáÉý³µËÙ¹À¼ÆµÄ¾«¶È£¬Âú×ã²ÙÎÈ¿ØÖÆ¡¢ADS¹æ¿Ø¡¢°²È«¼ÝÊ»¿ØÖÆµÈÐèÇó;RSS½èÖúÖÇ¼Ý¸ÐÖªÉãÏñÍ·ºÍ¼¤¹âÀ×´ïµÈ´«¸ÐÆ÷£¬Ô¤Ãé»ñÈ¡Ç°·½Â·ÃæÀàÐÍºÍÕÏ°Îï³ß´çÐÅÏ¢£¬Ô¤ÏÈ¼õÕñÆ÷×èÄáµ÷½Ú£¬ÊµÊ±Ìá¹©Ðü¼Ü¾ö²ß¿ØÖÆ¡£
HUAWEI DATS 3.0¶¯Ì¬×ÔÊÊÓ¦Å¤¾ØÏµÍ³Í¨¹ýÅ¤¾ØÊ¸Á¿¿ØÖÆTVC
¡¢µç×Ó·À»¬¿ØÖÆeASC¡¢ºÍÐÍ¬ÍÏÒ·Å¤¾Ø¿ØÖÆCDTC£¬ÓÐÐ§½µµÍµßô¤¸Ð¼°³å»÷¸Ð£¬¼õÉÙ³µÁ¾»Î¶¯£¬ÀûÓÃÖÇÄÜËã·¨ÈÃÕû³µ²Ù¿Ø¸ü¼ÓÁéÃô¡¢ÎÈ¶¨¡¢Æ½Ë³ÇÒ°²È«£¬²¢ÇÒÖ§³ÖOTAÉý¼¶£¬³ÖÐøÓÅ»¯¼Ý³ËÌåÑé¡£
×îºó£¬HUAWEI xMotionÖÇÄÜ³µÉíÐÍ¬¿ØÖÆÏµÍ³£¬¿ÉÊµÏÖ¶ÔµçÇý¡¢ÖÆ¶¯¡¢×ªÏò¡¢Ðü¼ÜµÄ¶àÎ¬¶ÈÖÐÑëÐÍ¬¿ØÖÆ£¬³¹µ×´òÍ¨¸÷¸ö³µÉí¿ØÖÆÏµÍ³Ö®¼äµÄ»úÖÆ£¬×öµ½ÖÇÄÜµ÷½ÚºÍ¾«×¼¿ØÖÆ¡£ÀýÈçÍ¨¹ýADC×ÔÊÊÓ¦¼õÕð¿ØÖÆ¼¼Êõ£¬ÖÇÄÜµ÷½Ú×èÄá£¬ÔöÇ¿µ×ÅÌÂËÕñÄÜÁ¦£¬ÌáÉý¼Ý³ËÌåÑé;Í¨¹ýICBÖÇÄÜÊæÊÊÖÆ¶¯×öµ½¾«×¼¸©Ñö¿ØÖÆ£¬ÓÐÐ§·ÀÖ¹µãÍ·¡¢Ì§Í·ÏÖÏó¡£
Í¾Áéµ×ÅÌ¿ª´´ÁËÖÇÄÜµ×ÅÌÐÂÊ±´ú³±Á÷¡£ÒÔÇ¿´óµÄÊý×Ö»¯ÖÇÄÜÏµÍ³Îªµ××ù£¬¼ÓÈë¶àÄ£Ì¬ÈÚºÏ¸ÐÖªÏµÍ³¡¢Ô¤ÅÐºÍ¾ö²ß¿ØÖÆÏµÍ³£¬×ÔÊÊÓ¦¸÷ÖÖÂ·Ãæ¹¤¿ö£¬×îÖÕÎªÓÃ»§´øÀ´ÊæÊÊ°²È«µÄ¼Ý¿ØÌåÑé£¬ÕâÈÃÖÇ½çS7µÄµ×ÅÌÄÜÁ¦³É¹¦ÍÑÓ±¶ø³ö¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â