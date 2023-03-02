理想汽车召开春季媒体沟通会，声称电车不是越便宜越好！

3月2日，理想召开2023春季媒体沟通会，在会上理想汽车董事长兼CEO李想阐述了关于目前李想汽车的一些近况以及未来的规划。

在年前特斯拉刚刚公布旗下电动汽车降价的信息之后，国内车企紧随其后，也开启降价策略，包括小鹏、问界在内都下调了旗下电车的售价，由此也引发不少用户猜测油车是否会售价是否会一同下降。

对于理想来说，今年1月份和2月份都面临着巨大的交付量挑战，李想也直言不讳，称今年一季度确实比较困难，其中有两个原因：一是因为去年12月份提前透支了一部分销量，加之今年新能源补贴取消，国内包括上海等城市不再给增程车发牌照。第二个就是特斯拉的降价闪电战，特斯拉这次降价打了几乎所有厂商一个措手不及。针对电车降价，李想认为降价并不能带来盈利，但可以实打实地打击到对手。

同时，李想也表示特斯拉和比亚迪的定价十分聪明，在他看来“车不是卖越贵越好，也不是越便宜越好，找到合适的价位段非常重要”。如果理想将中大型SUV卖到20多万，可能也卖不出去，因为在用户的固有认知中，本该高售价的理想汽车型号突然下放到20万元价格，是不是存在偷工减料或是其他隐性问题，这些都是消费者的心理与共识。

在这一问题上，理想CFO李铁也发表了自己的看法，其认为降价对于车企而言通常都是综合考虑，特斯拉会选择降价就是为了充分利用产能。而理想则希望今年是连续稳定盈利的开始，将着眼于长期效率。李铁表示：“今年全年市场都会承压，但这也是头部企业扩大市场份额的时候。”

而在有关理想未来的规划问题中，李想表示：“我们一直到2030年都会做增程路线，让效率更高，产品更好。他指出：现在通过100 kWh的电池大概能做到600km续航，但是通过800V以及SiC元件就可以使用80 kWh做到相同的表现，同时让成本下降3-4万元。”在具体目标中，李想透露称，2023年公司要成为全球领先的人工智能企业;2027年，公司20万元以上乘用车占据35%的市场份额。

李想还认为，换电模式的前景非常可期，如果未来电车电池可以不卖给消费者，那么电车完全可以做到成本比燃油车还要更低。目前蔚来已经实现换电，并且颇受好评，推出过租赁服务和买断服务。

对于理想而言，2023年是充满变数和挑战的一年。目前理想拥有40-50万元区间的全尺寸SUV理想L9，30-40万元区间的中大型SUV理想L8和L7以及20-30万元区间的中型理想L6和L5。在理想的规划中，并不打算做20万元以内的产品，但无论如何，今年都是对理想极为重要的一年。