全新岚图梦想家亮相 华为乾智驾+鸿蒙座舱首次搭载MPV

【2024年8月15日 深圳】在8月15日的“鸿岚携手 乾图无限”直播活动上，岚图汽车CEO卢放与华为智能汽车解决方案事业部CEO靳玉志共同为首款合作车型――全新岚图梦想家揭幕。这也是继4月岚图、华为官宣合作后，双方智慧成果日前正式落地。

全新岚图梦想家在续航、智能、舒适、安全等多方面升级。同时，作为全球首款搭载华为乾智驾和鸿蒙座舱的MPV，全新岚图梦想家将树立更安全、更好开、更豪华的价值标杆，驱动行业开启新一轮智慧变革。

岚图汽车CEO卢放表示，岚图汽车坚持自研、合作并进，在坚持核心技术全栈自研的同时，以开放的心态携手各领域优秀伙伴探索新技术、新方案，协同解决MPV在高端化、智能化趋势下的消费者痛点。岚图与华为的强强联合，是汽车产业与科技产业融合创新的有效实践，将加速MPV行业的智能化进程。

华为智能汽车解决方案事业部CEO靳玉志表示，全新岚图梦想家弥补了华为智能汽车解决方案在MPV领域应用的空白，以智能驾驶为核心的全新智能汽车解决方案――华为乾和新一代鸿蒙座舱，将让更多用户享受到智能科技带来的魅力。

更安全 主被动防护成就全维安全

安全是豪华的底色，也是岚图造车的第一准则。从研发设计、测试验证到生产工艺、质量品控，岚图将“安全第一”的理念贯彻始终。岚图梦想家的2000MPa超高强度笼式车身拥有新能源MPV品类五大首创技术，配合七重正碰保护+五层追尾保护的“七+五”前后舱安全设计、高强度钢+铝合金占比达79%的车身用料，整车扭转刚度是传统豪华MPV三倍以上，顶压抵抗力140kN，可承受9辆常规乘用车的重量。基于深厚的安全底蕴，岚图梦想家顺利通过110km/h时速超美标后追尾碰撞测试，也是目前唯一获C-NCAP五星安全认证的新能源MPV。

乾智驾ADS 3.0的引入，让全新岚图梦想家的安全性能再上台阶。27个智能感知硬件全天候实时感知道路环境，识别各类异型障碍物，超20项主动安全功能全方位保障行车安全。全新端到端大模型架构和独创的本能安全网络，在面对紧急情况时反应更快。全向防碰撞系统CAS3.0前向AEB刹停速度可达120km/h，远超业界平均60km/h刹停速度;首发路面自适应AEB功能，遇到雨雪湿滑路面能够提前预判、舒适刹停。侧向主动安全方面，新增避让弯道成排水马的场景，遇到道路施工时的避障能力大幅提升。

更好开 软硬件协同破解驾控焦虑

随着MPV从有限的商用场景向全场景、大众化的家用车过渡，消费市场对MPV的驾控表现有更高要求。全新岚图梦想家配备扭矩矢量控制智能四驱系统，可实现前后电机扭矩从0-100%的智能无级调节，适合附着力较低的雨雪、泥泞等工况，脱困性更强、极端路况下行驶更稳。

前双叉臂+后五连杆全铝底盘提供更好支撑、有效抑制侧倾，车辆在加速、转弯等情况下不轻不漂、更易控制。带魔毯功能的百万级空气悬架+CDC能从容应对减速带、凸起等复杂路面，行驶平稳不颠簸，成员舒适不晕车。

家族一脉相承的优秀机械素质结合乾智驾ADS 3.0，带来更易上手的驾控体验。乾智驾ADS 3.0的智慧泊车功能支持160种以上泊车场景，轻松应对极窄车位、无划线车位。针对倒车泊入时的行李拿放难题，岚图、华为协同开发MPV车头泊入功能，解决MPV用车焦虑。此外，全新岚图梦想家还搭载遥控泊车、离车即走、代客泊车、泊车代驾等功能。城市与高速NOA方面，乾智驾ADS 3.0不依赖高精地图，进一步拓宽全新岚图梦想家的智驾应用场景。

更豪华 以座舱科技重新定义高端

更高频的多人乘坐、远途出行场景，加速MPV向豪华再进化。全新岚图梦想家配齐高规格的“冰箱彩电大沙发”，智能冷暖冰箱容积超大，可供全车同享。三排电动滑轨的加入，最大腿部空间提升10%，可实现更宽敞的半躺坐姿;靠背高度加高，提升对乘客肩部的承托力;座椅靠背采用参照豪车标准的钢板强化设计，防止三排受到侵入伤害。

华为最新一代鸿蒙座舱，为全新岚图梦想家的豪华再添科技与便利。HarmonyOS系统拥有海量应用生态，主流办公类APP覆盖99%工作场景;超级桌面打通手机生态与车机生态，导航、音乐、日历备忘录均可无缝流转;多人多屏娱乐配合独立音区交互功能，给予用户丝滑的交互感受。

自上市以来，岚图梦想家以硬核产品力持续引领MPV产业升级步伐，与华为的深度合作，是新能源“国家队”与世界级科技大厂的强强联手，双方将以突破性的技术创新打造最智能化的MPV，为用户提供更大的安全冗余、更高的驾乘轻松感和更舒适尊崇的用车体验，推动MPV行业实现代际更迭、步入智能新时代。

关于岚图

岚图汽车创立于2019年4月，是东风汽车旗下高端智慧电动汽车品牌，整合东风公司55年造车技术和优势资源，以用户为中心构建创新商业模式，是中国“造车新实力”，致力于成为“中国高端电动汽车领先者”。

作为根植于中国文化诞生的品牌，岚图以“让汽车驱动梦想，为美好生活赋能”为品牌使命，以“淡、静、雅”的品牌人格，为当代社会新中坚力量创造现代格调的美好生活。2023年4月18日，岚图品牌焕新升级，开创中式优雅与先锋科技的结合，赋予现代汽车工业产品独特内涵，为用户带来充满文化魅力与底蕴的品牌体验。

岚图汽车产品以性能驾控、极致安全和中国美学为基因，为用户提供可靠、安全和豪华的出行体验，囊括SUV、MPV、轿车三大品类。

SUV方面，2021年6月，岚图FREE正式上市;2023年8月19日，新岚图FREE上市;2024年6月14日，岚图FREE 318上市，推出后驱环游版和四驱探索版两大版型，其中，后驱环游版拥有318公里的混动SUV最长纯电续航。

MPV方面，岚图梦想家于2022年5月7日正式上市，拥有17项MPV首搭技术，21项同级领先技术，引领全球MPV进入电动化、低碳出行的新时代;新岚图梦想家于2023年10月12日上市，拥有PHEV和EV两种动力共七款车型，三电技术、动力系统全面焕新升级，整车配置全面提升。2024年6月1日，岚图梦想家车主专属高定平台新品“岚图梦想家私人定制版”上市。

轿车方面，2023年4月18日，首个搭载天元架构的轿车岚图追光上市，以全极致产品力打造中式豪华新标杆。2023年12月5日，岚图追光PHEV上市。