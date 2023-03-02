DX11中型SUV定名领克08，FlymeAuto再曝实机演示

最近，领克宣布旗下全新的大五座新能源中型SUV DX11正式命名为领克08。随后，魅族FlymeAuto再曝出实机演示视频，展示了FlymeAuto Demo中的一些细节内容。

据悉，领克08将采用CMA2.0架构，通过此前曝光的谍照能够看出，这次领克08或采用类似03样式的悬浮中控屏，并且搭载魅族FlymeAuto车机。造型方面，领克08整体设计由领克欧洲造型团队操刀，整体将延续整个领克家族式设计风格，但是在日行灯和尾灯方面略有变化。值得一提的是，极氪即将发布的极氪X也采用了类似的设计。

在动力方面，领克08可能会采用1.5T雷神智能电混系统，配备全新的四缸电混专用发动机以及电混专用变速箱。新车或将于魅族20系列一同亮相，不过魅族20系列如今并未公布具体的发布时间，而这或许也与FlymeAuto以及领克08有关。领克08公布之后，预计将于年中正式开售。

相比上次曝光，这次的FlymeAuto演示视频放出了更多细节相关信息。在整个车机的交互设计上，魅族团队延续了手机上的优秀传统，引入Flyme的设计思路，对车机系统进行了大刀阔斧的升级和重塑。在动效设计上，FlymeAuto非常注重稳定以及流畅，全新交互动效无论是页面打开动画、转场动画或是音乐播放动画都做到了流畅且符合物理定律。当用户点击搜索栏时，Flyme团队引入知意动效，通过非线性的动画效果，让整体画面更加自然。

对于用户而言，优秀的动效往往可以带来极为流畅的使用体验，无论是应用间的切换与跳转，丝滑的动效都能给用户带来极为明显的感知。这也是承袭Flyme上的优秀动效，FlymeAuto一上来就对感知层面做了优化，确实非常用心。

FlymeAuto开启小憩模式后将会打开3D情景桌面，整个画面细节十分细致入微。而在桌面上，所有功能卡片都支持自定义编辑，例如天气预报、手机互联、音乐歌单推荐以及能耗等信息均一览无遗。在提升效率方面，FlymeAuto也下了不小的功夫。常见车机快捷操控一般仅有一个菜单界面，而FlymeAuto则是采用双界面，当驻车时会有驻车界面，界面会显示驻车时常用的一些功能开关。而行车时又会自动切换为行车界面，功能开关又会变成调整汽车运动模式。

作为手机系统中将小窗打磨得炉火纯青的Flyme，这次在FlymeAuto上也带来了令人期待的小窗模式。FlymeAuto大胆地将分屏模式更换为小窗模式，让应用以悬浮卡片的形式呈现在用户眼前，更加符合视觉逻辑，同时不会让用户产生割裂感。并且小窗模式可以适配更多应用以及展示效果。

FlymeAuto将可以和Flyme深度联动，因此车机大屏幕上还有专属的手机界面，类似协同办公。对于深谙用户交互设计的手机厂商而言，用手机系统的交互思维设计车机系统，对于传统车企来说简直就是降维打击，因此以FlymeAuto为主导的智能座舱系统才能如此令人期待，不过这一切都要等到魅族20系列正式发布之后才能揭晓。