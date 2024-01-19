IT影响中国2023：长城哈弗枭龙Max获年度最佳混动

近日，由IT影响中国委员会主办，天极网、比特网联合承办的2023年度“IT影响中国”评选落下帷幕，经评选指导委员会的指导，以及大众投票、专家决议等综合考量，长城哈弗枭龙Max 凭借全新一代Coffee OS智能座舱系统、咖啡智驾以及全新智能四驱电混技术Hi4三大核心技术，刷新了新能源SUV的价值标杆，也成功荣获IT影响中国2023「年度最佳混动」。

长城哈弗枭龙Max作为哈弗品牌全面进入数字化时代和新能源时代的标杆产品，采用全新战机设计语言，呈现出大气磅礴之势。动感前卫的激光网状格栅、科技感与穿透力并具的巡猎鹰眼前灯以及颇具梦幻质感，时刻闪耀的云尾钻式尾灯，都凸显出长城哈弗枭龙Max年轻、简约、科技的家用新能源SUV形象。

作为15万元以内尾翼搭载电四驱的新能源SUV，长城哈弗枭龙Max搭载全新智能四驱电混技术Hi4，号称拥有「四驱性能，两驱能耗」。通过Hi4智能四驱电混技术的前后轴双电机串并联电四驱创新构型，能够实现3擎9模智能动态切换，支持多达9种不同的动力输出模式。

长城哈弗枭龙Max新增纯电四驱、并联四驱和双轴能量回收三种模式，在各种工况下均能以最优工作模式运行，有效降低能耗。官方宣传，新车WLTC综合油耗低至1.78L/100km，馈电油耗仅有5.5L/100km，明显优于同级车型。

在节能省油之余，长城哈弗枭龙Max也拥有强大的驾驶性能，系统综合功率达到205kW，综合扭矩高达585N・m，零百加速仅需6.8s，将Hi4智能电四驱技术的实力发挥得淋漓尽致。新车针对前轴发动机和后轴驱动电机进行整合优化，通过双电机就实现四驱，降低整车成本也实现强化了节能效果。

除此之外，长城哈弗枭龙Max还带来iTVC智能扭矩矢量控制系统的系突破和机电耦合传动系统的"新效率"，为用户带来革命性驾驶体验，向整个行业展现了科技平权、驾控自由的强大力量。