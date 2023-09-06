14.59万元起，大众ID.4 CROZZ再次“参战”，降价成为合资车救命稻草？

大众ID.4 CROZZ掀翻牌桌，官降近5万，新车售价低至14.59万元起。

随着国内新能源汽车市场价格战愈演愈烈，不少车企纷纷参战，大众显然也坐不住打算加入。网上爆料称，一汽大众ID.4 CROZZ最新售价14.59万元起，9月份购车的用户，整车惊爆价仅需14.59万元起，限量3000台。

这并非大众首次“参战”，早在七月初，大众ID.3就降价3.7万元，起售价来到12.59万元，直接引爆市场，单月销量连续破万。ID.3的火热同时带动了ID.4 X和ID.6 X的销量与人气，在尝到甜头之后，ID.4 CROZZ降价其实是意料之中。

大众作为传统车企，在新能源浪潮中的转型速度并不算慢，ID系列纯电车型已经推出7款车型，可即使不断降价依然无人问津。尤其近半年来，大众卖得最好的ID.4 CROZZ仅为13800辆，月销量最惨仅有7、800辆，和大众旗下燃油车比起来，根本不值一提。

主要原因就是大众MEB纯电平台实在过于拉跨，电车时代，就连比亚迪都能挤进4秒俱乐部，更别提特斯拉、蔚来这种3秒俱乐部常客，但MEB平台车型却难以带来充盈动力。此外，基于MEB平台的ID车型几乎没有智能化，车机系统故障频出。2022年ID系列维权车主发声，声讨车机频繁断网、大小屏幕双黑，所有行车信息消失、部分车辆通电后全车故障码爆出，车辆无法启动无法行驶等问题。

在主打智能化新能源时代，大众软件能力全面落后，不久前还爆出大众已经解散自己的软件团队，车机系统一言难尽。甚至出现令人啼笑皆非的事，基于MEB平台的奥迪e-tron竟然弹出提示框说缺机油，可见大众整个软件团队内部存在很大问题，车机系统几乎一比一复刻燃油车型，基础代码都没改。

另一方面，大众的智能辅助驾驶能力也落后于时代。以大众ID.3为例，其驾驶辅助硬件与MEB平台的第八代高尔夫相近，均使用Mobileye EyeQ4M智能驾驶芯片，算力仅为2.5TOPS。整车采用8个超声波雷达和3个毫米波雷达，以及两个摄像头，支持IQ. Drive L2级驾驶辅助，提供Front Assist前部安全辅助系统、Lane Assist车道保持系统、Side Assist变道辅助系统、交通标志识别、ACC自适应巡航系统等配置。但也就止步于此，并不具备更高阶智能驾驶辅助能力，让大众ID系列纯电车型在国内竞争力大打折扣。

俗话说，没有不好的车，只有不好的价格，即使在新能源时代竞争力不算强的ID.3都能通过降价获得销量的巨大提升，那么ID.4 CROZZ无疑也能通过这一方式来提振销量。

作为一款紧凑型SUV，ID.4 CROZZ的产品力还算可以，4592×1852×1629mm的三围加上2765mm的轴距，这样的轴长比可以为整车腾出更多空间，这也是典型的电车特性。

相比ID.3，ID.4 CROZZ支持IQ.Drive L2+级驾驶辅助系统，拥有Front Assist前部防碰撞自动刹车系统、Side Assist变道辅助、Emergency Assist紧急辅助系统等智驾能力，这无疑会带给同价位比亚迪元PLUS、长安深蓝S7、乃至别克E4更大压力。

不过，ID.4 CROZZ身上也有不少合资车的老毛病，例如大众MEB平台上依然使用后轮鼓刹，如果是ID.3这种入门级家用车就算了，可就连更贵的ID.4、ID.6甚至一汽奥迪Q4 e-tron、上汽奥迪Q5 e-tron都采用这一刹车，相当令人费解。

尤其是在如今国内工业体系下，盘式刹车成本并不会比鼓刹高多少，省这点钱完全没有必要。这要是在燃油车时代，合资车确实可以靠着自身品牌光环让消费者忽略参数差异，但新能源时代是拼刺刀的冷兵器时代，短兵相接由不得半点糊弄。

ID.4 CROZZ的降价，在一定程度确实上能够提振大众新能源车型的销量，但要指望这般做法来抢占国内车企的市场，就有些异想天开，也并非长久之计，毕竟在大众老家德国ID.4 CROZZ的售价高达30万元。

从目前来看，这大概只是大众的权宜之计，与小鹏达成合作之后，基于小鹏G9打造的大众新能源车型，才是发力国内市场的大招。

新能源时代，国内车企发展势头凶猛，无论是智能化还是智驾能力，都遥遥领先合资车企，品牌影响力与市占率都在不断攀升。面对这一情形，没有一家合资车企能够独善其身，开启降价虽然可解近渴，却无法解决长期问题。只有快速跟进技术，彻底革新燃油车平台才能突出重围。大众的快速转型看似收效甚微，但只要撑过这段尴尬时期，等到与小鹏合作的新车型推出，重新稳定国内市场也并非没有可能。