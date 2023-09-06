前卫设计+未来科技，阿维塔12能否救品牌于水火？

阿维塔12惊艳亮相德国慕尼黑车展，阿维塔要支棱起来了？

作为阿维塔旗下的第二款车型，阿维塔12可谓承载着阿维塔提振销量、打开市场的重任，尤其是阿维塔11的失利，让阿维塔整个品牌都相当被动。

阿维塔12尺寸为5020/1999/1460mm，轴距达到3020mm，妥妥的中大型轿车，只比长轴距版的56E小一点。

从外观来看，阿维塔12更像是直接将阿维塔11拍扁之后的样子，由位于德国慕尼黑的阿维塔全球设计中心操刀，秉承“未来美学 Future Elegance”的整体设计理念，坚持前瞻、极致、纯粹的设计哲学。

说实话，虽然是与前代类似设计，但放在阿维塔12中整体更加和谐，特别是车头，在轿车上明显要比在SUV上更协调，更具攻击性。通过明快立体的曲面，配合高流线感轮廓，使得阿维塔12拥有极高辨识度。

前车风挡部分同样继承阿维塔11上那块HALO屏幕，特殊的人机交互方式也逐渐成为阿维塔标志性产物。

在变革之路上，阿维塔12做的相当彻底，且充满争议。新车整体是掀背包裹的姿态，与车顶自然连接，延伸至末端的小扰流板，并且取消后风挡，转而采用无后舷窗掀背设计，用流媒体后视镜取代传统后视镜，原来后风挡区域配备电动尾翼。

更为激进的是，阿维塔12就连两侧也采用流媒体后视镜，这也使得这款新车成为全车都使用流体媒体后视镜的车型。这样做法是好是坏暂且无法下定论，但阿维塔12敢于创新的勇气依然值得鼓励。

官方数据显示，阿维塔12的后备箱容积为350L，同时配备46L的前备箱，日常出行堆放东西不用太担心，绝对够用。

内饰方面，阿维塔12的奢华感只强不弱，内部科技感丝毫不亚于外观设计所带来的震撼。前舱中控台采用环抱式设计，主副驾都采用零重力座椅。除了传统的中控大屏之外，还配备一块35.4英寸的全景宽屏，从主驾一直延伸至副驾。

这块屏幕集成液晶仪表、行程信息、车辆信息等等，不过官方还没有公布更多用途，但从视觉观感上，阿维塔12的前舱设计就足够吸人眼球。两侧还有两块用于显示流媒体后视镜的小尺寸屏幕，科幻感十足。

毋庸置疑，阿维塔12的这套智能座舱也将基于鸿蒙4.0系统。相比过去“卡慢糊”的车机，鸿蒙座舱采用3D渲染与动效技术，深度设计从中控屏幕的工具栏、状态栏、设置、控制中心、地图、空调、座椅等界面到车主APP等上百个元素的微动效，提升系统流畅度的同时，将人机交互提升一个档次。

中控大屏下方扶手区域采用岛台设计，拥有两个无线充电区域，将手机放上去之后充电会自动下沉，便于查看手机信息。为了配和超长带鱼屏，阿维塔12的方向盘被设计成扁方形，很好地保证前方视野和巡航时下方的腿部空间，但好不好看和手感如何那就真的是见仁见智了。

阿维塔12的后排空间非常出色，尤其是在车身高度就仅为1460mm的情况下，依然带来很好的腿部空间和头部空间。从数据上来看，这是相当反常的，但阿维塔12通过后排地板“挖坑”处理，掏空一部分电池组空间，形成一个脚坑的方式，硬生生提升了整个后排空间，这也与其强悍的宁德时代背景不无关系。

目前官方并没有公布阿维塔12的动力、电池容量等信息，但双电机425kW、单电机230kW的输出性能毋庸置疑，妥妥第一梯队。加上全域800V SiC平台，整体电耗表现也不会差到哪里去，实际表现令人遐想。

阿维塔12整体配置相当出众，前卫科幻的设计加上奢华内饰，以及华为加持下的智能化水准和ASD 2.0智驾能力，让这款车型几乎毫无短板。官方透露，阿维塔12将会在第四季度在中国市场开启交付。

考虑到目前阿维塔的处境，阿维塔12最终定价就显得尤为关键。尤其是阿维塔11所处的35-40万元价位段本身就是竞争激烈的价位，即使阿维塔在今年3月底加推两款单电机车型，将价格下探至30万元附近，仍无法提振销量。

除了自身外观设计不被大众接受之外，过高的售价和模糊的定位也是阿维塔11在市场上失利的原因。在定位明确以及设计升级之后，阿维塔12要想打开整个市场，仅剩定价一环，尤其是在日益严峻的价格战背景下，如果阿维塔12无法给出消费者心中的诚意价格，那么阿维塔将会更加被动。