纯电轿车后劲不足，新能源品牌何以破局？

作为新能源时代的标杆级品牌，特斯拉凭借Model 3和Model Y打开了全球市场，也成为各家车企在新能源领域争相追逐的目标。

但近些年来，新能源市场中SUV无论是市场占比还是声量都要比轿车车型更高，小鹏凭借G6和G9成功翻身，问界用新M7和M9证明自己的实力，理想更是用三款L系列车型稳坐新势力头把交椅，蔚来也押注高端市场，ES6、ES8收获良好口碑。

反观轿车车型，尤其是纯电轿车，车企几乎都将Model 3作为对手，但却没有一款车型能够超越Model 3的成就。而最近两年，就连Model 3都呈现出后继无力的感觉，似乎纯电轿车市场已经触及天花板没有上升空间了。

2023年，特斯拉全年交付180.86万辆新车，超过马斯克在2023年1月份定下的年度交付目标下限，其中Model Y凭借120万的全球年交付量，占据总销量的66%，在中国市场交付45.63万辆，成为销量最高的单一车型。

反观特斯拉Model 3，2023全年仅交付14.7万辆，即使是这样的销量，也难挡其成为国内销量最高的纯电轿车，甚至同比增长了18.5%。但比起三年前2020年的13.7万辆仅仅多出了1万辆，比2021年的15.1万辆还要下滑0.4万辆。

即使是国内的新能源龙头比亚迪，也无法在纯电轿车领域实现突破。目前比亚迪旗下形势最好的汉EV，曾在2022年达到14.3万辆的销量，超过当年的Model 3，短暂弑神成功。但今年却下滑了26.5%，只剩10.05万辆，并且这还是比亚迪汉EV整体价格低于Model 3的前提下。

2019年才上市的Model Y，直到2021年才在国内上市，其国内销量也从起初的0.9万辆猛增至如今的45.63万辆，增长率接近500%。显然SUV的发展情况要远好于纯电轿车。

两款纯电轿车代表性车型都无法实现突围，同时共同陷入销量怪圈，难道纯电轿车市场真的发展到头了吗？又或者是其他什么原因。

新能源浪潮席卷不过短短几年时间，一个行业不可能如此之快就触达边缘，SUV依然在保持着高速增长，那么纯电轿车的问题出在哪里？

特斯拉Model 3的成功，吸引了大批新势力品牌参与其中，随着极氪007、极越01、银河E8、智界S7、蔚来ET5等车型的不断加入，共同瓜分了纯电轿车市场。这么多车型几乎涵盖了18-35万元市场，如此紧凑的价位区间在十几款纯电轿车的挤压之下，难免出现蛋糕不够分的情况。

在僧多肉少的处境之下，单一车型的销量陷入困境无法反应整体市场的情况，总体而言，纯电轿车市场依然在保持增长，只不过在这么多玩家参与之下，增速难免放缓。

加上轿车本身就受限于空间等因素影响，也让用户更加青睐于SUV车型。以理想为例，凭借家庭定位，即使是“套娃”的L系列三款车型，也依靠「冰箱沙发大彩电」再加上大空间囊获了不少忠实拥趸，也让整个行业看到了家庭用户的切实需求，这些都是轿车车型不具备的优势。

除此之外，定位猎装轿跑的极氪001也曾一度被称为六边形战士，跨界的空间表现加上媲美轿车的驾控体验，也使得其深受用户青睐。随着这类车型更多出现在市场上，就难免积压纯电轿车的生存空间。

其次，虽然目前新能源运动浩浩荡荡，但仍有部分用户选择坚守燃油阵地。曾经的BBA在新能源时代逐渐失速，要想维持销量就只能通过降价，这才出现了20多万的奔驰C系、宝马三系甚至是奥迪A4L。面对旧燃油时代豪华品牌的集体价格下沉，加上本就对新能源汽车的不信任，用户反而会更加青睐「亲民化」的传统豪华品牌。

同时新能源领域仍有新玩家在源源不断地涌入纯电轿车市场，其中最著名的品牌就是从手机转向汽车行业的小米，旗下首款纯电轿车小米SU7即将上市。此前轰轰烈烈的网络热度，也注定了这款车型一定会对现有纯电轿车市场带来一次巨大的冲击。

在多方因素之下，共同导致纯电轿车市场增速放缓。面对这一现状，车企想要突围，就势必要拿出「人无我有」的护城河技术，来与同类车型形成差异化，以达到破局的目的。目前看来，最有可能率先实现突围的，恰恰是刚刚入局的小米SU7，甚至会给整个新能源市场带来一场乱拳打死老师傅的好戏。

此前一直深耕智能手机市场的小米，深谙生态互联的重要性，进军汽车市场则补足了小米「人车家」生态链的最后一环。手握庞大IOT市场的小米，能够轻松实现万物互联，以手机为中枢，以汽车为载体，彻底打通小米自建生态，如果运用得当，将成为小米汽车杀手级别的能力，而这正是推动纯电轿车市场快速发展的源动力。

如今车企越来越重视智能化变革，城区智驾开城大战也已打响，从最新上市的纯电车型中也能看见各家车企在为形成差异化而不断创新。尽管目前纯电轿车的增速仍不甚理想，但随着参与玩家开始注重构建技术护城河，实现突围也不过是迟早的事。