化身「价格屠夫」的问界新M7，能否“打残”理想L7？

去年问界M7昙花一现，但仍未撼动理想的地位。时隔一年问界新M7卷土重来，终于让理想坐不住了。

今年6月中旬，素有「微博之王」称号的李想在理想汽车即将实现月交付量破3万之前，在微博上“吐露心声”，其中写道：“2022年三季度，问界M7的发布和操盘，直接把理想ONE打残了，我们从来没遇到过这么强的对手，很长一段时间我们毫无还手之力。HW的超强能力直接让理想ONE的销售崩盘、提前停产，一个季度就亏损了十几亿，团队都被打残了，我根本就睡不着觉，我们能力实在太差，面对人家很基础的出招就崩溃了，更造成大量奋斗在一线的产品专家离职.....”

李想向外界传递出理想ONE的停产，很大一部分原因源于问界M7上市后的强劲表现，我们暂且先不论这一说法的合理性，姑且当做问界M7确实曾力压理想ONE。如今问界新M7上市后，理想L7成为最大受害者，理想汽车甚至急得连夜推出新版销售话术，问界也赶忙回应，双方“摩擦不断”，那么按照李想的说法，这次问界新M7又“打残”理想L7了吗？

理想汽车的成功秘籍

进入2023年之后，理想销量开始狂飙，从造车新势力御三家中脱颖而出，领跑30万元以上SUV车型销量榜，颇有种独孤求败的味道。

理想汽车的成功，离不开其精准的产品定位。如今30万元以上汽车市场，家庭用户占比非常高，购车需求基本都是家庭增购换购，这部分用户更在意大空间、舒适性、智能化、安全性等特点，与理想汽车「创造移动的家，创造幸福的家」的理念不谋而合。

落实到产品本身，是双电机四驱、魔毯空气悬架、强大的车身结构、全栈自研的理想AD智驾系统，以及理想标志性的「冰箱彩电大沙发」。加上新能源时代用户对于纯电车型续航信任尚未完全建立，理想瞄准增程赛道，既解决短出行便利和成本，又缓解长途出行焦虑，拳拳到肉，消除用户最大顾虑。

以大5座车型理想L7为例，5050x1995x1750mm的尺寸，3005mm的轴距，超大内部空间完全照顾到家庭用户。15.7英寸中控屏+15.7英寸副驾娱乐屏+15.7英寸后舱娱乐屏的「彩电组合」，充分满足出行娱乐需求，实用性极高。

理想L7纯电210km续航，综合里程1315km，消解了用户的「续航焦虑」，同时作为理想最便宜的在售车型，31.98-37.98万元的售价，足以征服多数家庭用户。理想靠着这套打法，立足于不败之地，也让理想L7成功月销破万。

问界新M7：打不过就加入

改款归来的问界新M7新增大5座版本，价格区间为24.98-30.98万元，成功将中大型插混SUV的城区智驾门槛降低到30万元，拓宽了问界新M7的目标客户群体。同时6座版本得到保留，价格区间为26.98-32.98万元。

问界新M7尺寸几乎没有变化，5020x1945x1760mm的三围，轴距2820mm，在外部尺寸不变的基础上，从原先的6座变成5座，内部空间当然会得到明显释放，官方宣传车内有效空间达到3338mm，甚至比理想L7还要多出12mm。

更大的内部空间让问界新M7得以尽情施展拳脚，大幅提升舒适性，不仅全系标配新座椅，还支持前后排座椅通风+加热+按摩，乘坐感受向理想看齐。并且问界新M7在搭载40kWh电池的前提下，将纯电续航做到240km，综合续航里程达到1300km，同时支持100kW的快充功率。

安全性方面，问界新M7加强了车身材质，整车高强钢和铝合金占比高达80.6%，潜艇级热成型钢占比也达到24.4%，远高于行业平均水准的60%和15%。

华为赋能：问界新M7的独占优势

问界身上最显著的特点就是「浓厚的华为基因」，无论是鸿蒙智能座舱还是华为ADS智驾系统，都是目前国内第一梯队的产品，而这无疑也是问界新M7最大的杀手锏。

问界新M7虽然前排仅有一块15.6英寸的中控屏，但后排支持Maglink，可以直接用华为平板扩展为后排娱乐屏。在Harmony 4加持下，手车互联打破终端壁垒，解决车机生态匮乏问题，极大拓展使用场景，智能化体验远超理想L7。

2023年，智能驾驶的趋势之一就是去高精地图化，国内率先实现这一效果的正是问界新M7所搭载的华为ADS 2.0智驾系统，其搭载1颗激光雷达、11颗摄像头、3颗毫米波雷达以及12颗超声波雷达，算力达到200TOPS。凭借这套硬件，问界新M7首发华为全向防碰撞系统，同时发布会上还公布了华为的道路拓扑推理网络RCR和训练算力，1.8EFLOPS对比理想的1.2E和小鹏的0.6E，数据相当可观。

得益于华为一直以来「轻地图，重感知」的技术路线，发布会上才能如此有底气地宣布，年底12月份正式推送全国范围内不依赖高精地图的城区智驾辅助，目前国内仅此一家。

问界新M7“打残”理想L7了吗？

现款问界M7车型都是6座版本，售价高达28.98万元，对于绝大多数用户而言，门槛过高，且缺点明显。问界新M7相比旧款，不仅解决了空间、安全性等问题，又提升驾乘舒适感与智能化体验，量大管饱的同时还给出极具诚意的价格，此番加量不加价的做法，也难怪问界新M7上市仅一天就收获了超过15000台订单销量。

问界新M7凭借与理想L7相似的定位，加上全面提升的产品力和智能化优势，狠狠痛击了理想L7的软肋，而前者那堪称惊人的调价幅就成为压垮理想L7的最后一根稻草。无论是起步价还是高配智驾版售价，都要比理想L7便宜7万元。尤其是在新能源汽车市场内卷加剧的当下，1万元的差价都可能改变消费者的最终选择，更何况7万元。

问界新M7究竟“打没打残”理想L7，答案已经十分明了了。