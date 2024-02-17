MEGA打头阵，4款纯电+4款增程，理想新车全面覆盖2024年！

2023年，理想凭借37.6万辆的交付成绩，稳坐新势力品牌头把交椅，超越年初定下的30万辆年交付目标，成为新势力中唯一达成此成就的车企。但理想并未满足现状，2024年伊始就定下了全年80万辆的交付目标，直奔中国汽车行业TOP 10的目标而去。

凭借三款定位家庭的L系列SUV车型，理想去年单月最高交付超5万辆，创下新势力最好成绩。但随着竞争对手都争相看齐理想，主攻家庭用户，理想将不可避免面临后来者的挑战，若只靠旧车型守擂，显然十分吃力。尤其是在2024年80万年度目标的重压之下，理想至少每月需要交付6.7万辆，如果没有新车助推，要达成这一目标将会困难重重。

根据目前的信息，理想将会在2024年推出共计五款新车以及三款改款车型，全力冲击80万销量目标。

理想MEGA：3月1日正式上市

作为理想在纯电领域的先锋军，理想没有选择在自己擅长的SUV领域打响第一枪，而是将目光放在了MPV车型上。对于注重家庭用户的理想而言，这样的选择并非没有道理，毕竟这部分用户对于空间以及舒适性的需求远高于普通用户，而MPV则是在SUV之上为家庭用户带来升维体验的最佳车型。

理想MEGA一现身就引起过不小的争议，尤其是高铁造型引发热议，整车相对圆润的外观，加上星环设计，被人吐槽是大号的五菱云朵。车身侧面新车造型相对流畅，短前后悬的设计也能给用户提供更多内部空间。

之所以理想选择如此造型，除了更符合次世代的设计语言之外，还因为追求更低的风阻系数。作为一款MPV车型，理想MEGA的风阻系数仅为0.215，能够极大降低能耗，提升续航里程。新车采用全域800V SiC高压平台，搭载宁德时代提供的4C电池，理想通过自研热管理系统，将电池性能提升至5C水准。从已经流出的理想MEGA充电视频中可以看出，最高电流可达711.6A，电压最高达到826V，峰值功率达到521kW，从6%充至80%仅耗时11分钟。

强大的补能实力，是理想进入纯电领域的契机，过去理想选择增程系统就是考虑到家庭出行补能不够便捷，起码在当初那个时间点充电所耗费的时长会影响用户出行效率。在拥有800V平台+5C电池后，理想有底气为用户提供足够优质的补能体验。

而选择理想MEGA作为纯电领域的首款车型，一方面是更大空间带来的体验跃升，另一方面如果MEGA上市后打响口碑，就证明既然理想在MPV上都能做好补能体验，那么在SUV上就会更加游刃有余。不过理想MEGA也是理想首款售价达到60万元的车型，但具体上市价格还要等到3月1日才会正式揭晓。

理想L6：预计4月上市

在此前工信部放出的申报目录中，理想L6就赫然在列，也是目前在售的L系列三兄弟的继任者，定位低于L7，主打20-30万元价格区间，是一款家庭智能豪华五座SUV。

如果将L6与L系列其他三款车型放在一起，乍一看甚至分辨不出具体差别。实际上，整个L系列都采用相同设计，标志性的家族式星环一体贯穿日行灯，分体式远近灯组以及整车的正面、侧面、轮毂在甚至是尾部，几款车型都如出一辙。

从申报信息来看，理想L6也支持选装激光雷达，大概率会分为Pro和Max版本。动力方面，依然搭载1.5T四缸增程器，峰值功率113kW，前后双电机四驱，全系搭载分别由江苏时代和欣旺达提供的磷酸铁锂电池包，不过电池容量减少为35.8kWh，CLTC纯电续航仅为172km。

理想L6整车尺寸为4925/1960/1735mm，轴距为2920mm。作为参考，理想L7三围5050/1995/1750mm，轴距3005mm。显然，L6就是缩小版的L7，内部空间相比后者也会更加局促。而内饰方面，L6基本上也会沿用家族式设计，前舱采用悬浮式双联屏设计，保障家庭娱乐功能。

理想L7/8/9改款：预计3月上市

随着理想L6出现在工信部申报目录中，理想L系列的三位老功臣也将迎来自己的2024改款。其中，三款车型最大的升级，莫过于车机芯片会从之前的8155芯片升级至8295，CPU算力较前者提升2.2倍达到200K DMIPS，GPU算力提升3.1倍，超过3000 GFLOPS，其中NPU的AI算力更是提升8倍至多，达到30TOPS。

理想L7 Max版本将拥有大容量电池，依然保持此前的1.5L增程器，峰值功率为113kW，同时尾部牌照架从现款的后保险杠中部移至尾门中部。

理想L8则主要对电池组进行升级，采用来自宁德时代、欣旺达以及江苏时代提供的三元锂电池，新车CLTC纯电续航分别为176km和221km。

理想L9同样没有在外观上做出变化，只是在电池上有所变动，换装容量为50kWh的电池组，带来的变化也仅仅是CLTC纯电续航提升5km，达到220km。

不过目前改款车型的内饰并没有曝光，过去旧款L系列都是用的织物顶棚，这对于主打家庭高端豪华定位的车型，实在过于掉价，远不如超纤绒顶棚有质感。目前同价位其他品牌车型几乎都采用超纤绒顶棚，L系列改款之后也有很大概率换用超纤绒顶棚以提升座舱质感。

传闻中的M7/8/9：2024年下半年

除了理想MEGA之外，也有消息表明目前理想还有三款纯电车型将于2024年下半年上市，或将效仿L系列，命名M7、M8以及M9，同样主打家庭定位。

不过目前并没有太多关于这三款纯电新车的信息流出，但可以确定的是，理想依然会坚持L系列上那套「冰箱沙发大彩电」的做法，以满足家庭用户的综合需求。只是新瓶装旧酒的做法，在纯电时代是否还能吸引用户，仍需打个问号。

总结

面对2024年80万的销量目标，理想可谓拼尽全力，3月份旗下首款电车理想MEGA上市，建立起理想王朝的L系列三款功臣车型迎来自己的改款，定位30万元以内的理想L6同样蓄势待发，共同镇守理想在2024上半年的销量阵地。下半年，理想将会全面发力纯电市场，带来M7/8/9三款纯电车型，带领理想开拓下一个战略要地。全年覆盖热度的理想，距离实现自己80万年销量的目标，跻身中国汽车TOP 10行列的梦想，越来越近了。