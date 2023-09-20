以新能源为前提，方程豹5技术迭代降维打击

比亚迪方程豹5，又掀翻了国内硬派越野的牌桌。

这两年国产硬派越野市场发展迅猛，曾经被牧马人、普拉多等车型占领的市场，已经逐渐被国产越野车所取代。上个月，比亚迪方程豹品牌暨技术发布会正式举行，正式公布了比亚迪旗下继王朝系列、海洋系列、腾势以及仰望之后第五个汽车品牌――方程豹，一并亮相的还有瞄准越野市场的方程豹5，再次为国产硬派越野市场加了一把猛火。

随着近日方程豹5官方内饰图释出，加上其独特的「新能源+智能化+越野车」身份，又让这款车型成为用户关注的焦点。

燃油时代，硬派越野车一直是部分追求刺激与冒险用户的首选，但这些车型为了强大马力、高扭矩输出，油耗都不是日常用户能够承受的。同时为了保障安全性，硬派越野车通常采用非承载式车身，舒适性相当一般，内饰也基本以结实耐用为主。

方程豹5凭借比亚迪深厚的惊艳积累，通过一堆技术堆砌，从底层电气架构出发，硬生生消解了燃油时代硬派越野车的各种缺点。

内饰上，方程豹5采用规整的T字型结构，提供12.3英寸全液晶仪表、15.6英寸2.5K中控屏幕、12.3英寸副驾娱乐屏和HUD抬头显示，更加符合新能源车型设计。

不过方程豹5也保留了足够多的实体按键，用以控制能源模式切换、车身稳定系统调节等等。同时提供可升降式换挡杆，前排中央扶手箱还整合了一个车载冰箱，可以容纳四瓶饮料，越野舒适性大幅提升。

尽管新能源为广大消费者带来了「动力平权」，但与其他车新快速拥抱新能源不同，硬派越野进展相当缓慢。尤其是纯电越野车，与越野放在一起几乎是无法想象的事，其中最大原因就是纯电越野车面对复杂的越野环境存在太多不确定性，只要「续航焦虑」一直存在，纯电越野就无法得到所有用户认可。如此一来，混动方案就成为新能源越野车的最优解，例如坦克500 Hi4-T就是采用这一技术。

与坦克不同，方程豹5交出的答案是DMO超级混动越野平台。首先要明确一点，前者是在越野基础上加入新能源，而后者则是在新能源基础上实现越野，两者存在本质上的区别。

以当下眼光来看，电驱系统加入对于硬派越野车利大于弊，对动力输出、高原地区动力衰减、涉水深度等方面都更有优势。特别是动力方面，用户踩下电门瞬间电机就能获得瞬时峰值扭矩输出，也无需担心特殊环境下空气稀薄导致的燃油发动机功率降低等问题。

而DMO技术结合了比亚迪既有混动技术DM-i和DM-p的优势，既能做到DM-i的经济性，还能兼顾DM-p的性能。作为比亚迪DM家族的第三种形态，DMO的“O”是off-road的意思，意为硬派越野，穿越，主要瞄准越野场景。

DM-i采用P1+P3+单档DHT结构，主打节能省油，而DM-p则是在前者基础上增加后轴P4电机，可以带来更好动力表现。DMO要想在DM-p的基础上进一步提升动力，就要改变横置发动机结构，这是由于车头空间问题，无法对前桥电机和内燃机进行大幅提升。要想彻底解决这一问题，纵置布局就是最好的解决方案，这也是燃油越野车最常见的做法。

DMO混动平台使用纵置发动机以及电驱系统的布局，将EHS电混系统纵置于车身，搭载1.5T、2.0T骁云高功率发电机，配合200kW电机+285kW后电机，带来超过500kW的综合功率，实现4.8S级别零百加速能力。

基于DMO首创的CTC底盘电池一体化技术，打造全新混动非承载式架构，有效提升车身扭转刚度。同时左右车架梁、高强钢双层护板、创新双层缓冲层等“环抱式”双重防护系统，为方程豹带来更强的底部抗冲击能力，配合越野专用刀片电池，在更强调安全性的越野场景下带来更具保障的安全体验。

方程豹5标配前后双叉臂独立悬架和比亚迪自研云辇-P底盘悬架系统，相比传统带大梁的硬派越野车，解决了过去燃油越野车型舒适度不足的问题。

这套方案带来的最直观的变化，就是NEDC馈电油耗为7.8L/百公里，对比机械越野节省35%以上，其中纯电CLTC续航125Km，从30%充至80%电量为16分钟，综合里程超过1200km，这是燃油越野车无法达到的素质。这个续航能力，完全可以兼顾日常城市使用，不再局限于单一的越野场景，丰富车主的使用方式。

方程豹5已经在成都车展上开启盲订，预售价格为30-40万元，这对于传统燃油越野车尤其是43.58万-60.48万的普拉多是一次巨大冲击，更何况传统车型在坦克出来之后就已经呈现出明显的销量下滑态势。从技术原理来看，方程豹5将新能源这一必要条件前置，再做拓展去适配越野场景，结合比亚迪自身的技术积累，放在如今的越野市场，的确就是一个怪物级别的存在，有着掀翻国内硬派越野市场的底气。

从王朝、海洋，再到腾势、仰望，比亚迪开始进入多品牌时代，方程豹的出现开辟了比亚迪此前从未接触的细分市场，新能源+越野的思路放在现在这个时代，对于消费者和传统车企都是新鲜产物。在全新赛道中，面对传统豪强在新能源时代水土不服的空档，方程豹5凭借优秀的机械素质，有望在越野市场实现破局，以技术实力全面占领市场高地。