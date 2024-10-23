´ÓÎ´À´¿ª½øÏÖÊµµÄÖÇÄÜÆû³µ ¼«ë´MIXÉÏÊÐÊÛ¼Û27.99ÍòÔªÆð
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾2024Äê10ÔÂ23ÈÕ£¬º¼ÖÝ¡¿½ñÈÕ£¬¼«ë´ÖÇÄÜ¿Æ¼¼ÆìÏÂ¼ÒÍ¥È«³¡¾°´óÎå×ù¼«ë´MIXÕýÊ½ÉÏÊÐ£¬°üÀ¨ÖÇ¼Ý°æºÍ³¤Ðøº½ÖÇ¼Ý°æÁ½¸ö°æÐÍ£¬¹Ù·½ÁãÊÛ¼Û·Ö±ðÎª27.99ÍòÔªºÍ29.99ÍòÔª£¬²¢Í¬²½¿ªÆôÈ«¹ú½»¸¶¡£¼´ÈÕÆð£¬ÓÃ»§¿ÉÍ¨¹ý¼«ë´App¡¢¼«ë´¹ÙÍø¡¢È«¹ú¸÷´ó³ÇÊÐµÄ¼«ë´ÃÅµêµÈ¹Ù·½ÇþµÀ½øÐÐ¶©¹º¡£
2024Äê10ÔÂ23ÈÕµ½2024Äê11ÔÂ30ÈÕ(º¬)£¬ËùÓÐÏÂ¶¨ÓÃ»§£¬¿ÉÏíÖÁ¸ß³¬4ÍòÔªÏÞÊ±¹º³µÈ¨Òæ£¬°üÀ¨£ºÃâ·ÑÑ¡×°¼ÛÖµ2000ÔªµÄ×²É«³µ¶¥;ÔùËÍ¼ÛÖµ4000ÔªµÄ×¨ÊôÀñ°ü£º´ó×À°å¡¢Ð¡×À°å¡¢ÍØÕ¹±¼Ü;¼ÛÖµ3.5ÍòÔªµÄZADÍêÈ«ÖÇÄÜ¼ÝÊ»¸¨ÖúÏµÍ³ÖÕÉí¹¦ÄÜÌåÑé;¿É¼õÃâ2200ÔªÑ¡×°7kWÖÇÄÜ¼Ò³ä×®Ì×²Í(10Ã×);ÒÔ¼°ÖÕÉíÃâ·ÑÈýµçÖÊ±£¡¢ÖÕÉíÃâ·ÑÊý¾ÝÁ÷Á¿µÈ¸÷ÏîÈ¨Òæ¡£2024Äê12ÔÂ31ÈÕ(º¬)Ç°£¬¼«ë´ÐÂ³µÊ×ÈÎ³µÖ÷ÏÂ¶¨µÄÊ×Ì¨¼«ë´MIX£¬¿ÉÏíÊÜ1ÍòÔªÎ²¿îµÖ¿Û¡£
¼«ë´MIX¹Ù·½ÊÛ¼Û&ÏÞÊ±ÏÂ¶¨È¨Òæ
·¢²¼»áÉÏ£¬¼«ë´ÖÇÄÜ¿Æ¼¼CEO°²´Ï»Û»Ø¹ËÁËºÆå«-M¼Ü¹¹¹ýÍù³É¹û£¬²¢ÕýÊ½·¢²¼ºÆå«-M¼Ü¹¹´øÀ´µÄÓÖÒ»ºËÐÄ¿Æ¼¼¡ª¡ª¡¸¼«ë´³¬¼¶×ù²Õ¡¹£¬ÔÙ´ÎÕÃÏÔ¼«ë´Îª¸Ä±äÃ÷ÌìµÄ³öÐÐ¶ø²»¶Ï´´ÐÂµÄÆ·ÅÆ¾«Éñ¡£Æ¾½è¶Ô¿Õ¼äµÄÊ¹ÓÃÐ§ÂÊ¡¢¿Õ¼äµÄ±ãÀûÐÔºÍ¿Õ¼äµÄÁé»îÐÔµÄÈý´óµß¸²£¬¡¸¼«ë´³¬¼¶×ù²Õ¡¹´øÀ´ÁË³¬Ô½ÏëÏóµÄÈ«ÐÂ¿Õ¼ä¡£¶øÊ×·¢´îÔØÕâÏîºËÐÄ¿Æ¼¼£¬»ùÓÚºÆå«-M¼Ü¹¹´òÔìµÄÊ×¿î¼ÒÓÃ³öÐÐ²úÆ·¼«ë´MIX£¬ÒÔÈ«ÇòÊ×´´²¢È«Ïµ±êÅäµÄ¡¸Òþ²ØÊ½Ë«BÖù¡¹µç¶¯¶Ô¿ªÃÅ¡¢³¬µÍÎÞÃÅ¼÷¡¸È«ÃæÆ½¡¹µØ°å¡¢Èý×é2Ã×³¬³¤µç¶¯»¬¹ì¡¢ÒÔ¼°Ö÷¸±¼Ý270¡ãµç¶¯ÎÞ¼¶Ðý×ª×ùÒÎµÈºÚ¿Æ¼¼£¬½«Æû³µ¹¤ÒµµÄÖî¶àÏëÏó±äÎªÏÖÊµ£¬ÈÃ³µ³ÉÎªÂú×ãÈ«³¡¾°ÃÀºÃ³öÐÐÉú»î£¬ÃæÏòÎ´À´µÄÕæÕýµÄ¼Ò¡£
¡¸¼«ë´³¬¼¶×ù²Õ¡¹Í¨¹ýÈý´óµß¸²´øÀ´³¬Ô½ÏëÏóµÄÈ«ÐÂ¿Õ¼ä
´ÓÓÃ»§ÐèÇóºÍÆÚ´ý³ö·¢£¬µß¸²ÒÑÓÐÈÏÖª¡¢Í»ÆÆÒ»ÇÐÏëÏó
·¢²¼»áÏÖ³¡£¬¼«ë´MIX²úÆ·Ö÷ÀíÈËÑî´ó³É±íÊ¾£¬¼«ë´MIXµÄÑÐ·¢ÍÅ¶ÓÖ»ÓÐÒ»¸öÄ¿±ê£º´ÓÓÃ»§µÄÐèÇóºÍÆÚ´ý³ö·¢£¬µß¸²ÒÑÓÐÈÏÖª¡¢Í»ÆÆÒ»ÇÐÏëÏó¡£
ÓÐÐ§³Ë×ø¿Õ¼ä¿É´ï93%
¼«ë´ÒÔ²»¿ÉÄÜµÄ·½Ê½£¬ÊµÏÖ¿Õ¼äµÄ¼«ÖÂÀûÓÃ£¬ÔÚMIXÉÏ¿ªÆô¿Õ¼ä¸ïÃü¡£Æ¾½èºÆå«-M¼Ü¹¹µÄ¿Õ¼ä²¼ÖÃÄÜÁ¦£¬¼«ë´MIXÍ¨¹ýÈ«ÇòÊ×´´µÄÐ±ÖÃ·À»ðÇ½¼¼Êõ£¬ÔÚ±£ÕÏ°²È«µÄÇ°ÌáÏÂ£¬½«ÒÇ±íÌ¨ºÍ¿Õµ÷Ç°ÍÆ£¬²ÉÓÃ¶ÌÇ°ºóÐüÉè¼Æ£¬È«ÃæÊÍ·ÅÇ°ÅÅ¿Õ¼ä;³µÎ²²ÉÓÃ¸ü½ô´ÕµÄÍ¬Öáµç»ú£¬½«ºóµØ°åµÚ¶þºáÁººóÒÆ£¬°Ñ¿Õ¼ä»¹¸ø¶þÅÅ×ù²Õ¡£¼«ë´MIX´òÆÆÖ®Ç°´ó¶àÊýÆ·ÅÆ£¬Í¨¹ý¸ü³¤³µÉí´ï³É¸ü³¤Öá¾àµÄ·½Ê½£¬½öÒÔ½ü4.7mµÄ³µ³¤£¬ÊµÏÖÁË³¬3mµÄÖá¾à£¬³µÄÚÓÐÐ§³Ë×ø¿Õ¼ä¿É´ï93%£¬ÊÇÈ«ÇòµÚÒ»Á¾Í»ÆÆ90%µÄÁ¿²ú³ËÓÃ³µ¡£
¼«ë´MIX³Ë×ø¿Õ¼äÀûÓÃÂÊ93%È«ÇòµÚÒ»
5mÒÔÄÚ¿Õ¼ä±íÏÖÃ»ÓÐ¶ÔÊÖ£¬5mÒÔÉÏÍ¬ÑùÄÜ´ò¡£Èç¶þÅÅÏ¥²¿¿Õ¼ä£¬¼«ë´MIX½Ï×îÐÂ¿î°£¶û·¨¶à³ö20%¡£Í¨¹ýºóÅÅ×ùÒÎÇ°ÒÆ£¬ÔÚ²»Ó°ÏìºóÅÅ³Ë×øµÄÇ°ÌáÏÂ£¬¿ÉµÃµ½568Lºó±¸Ïá¿Õ¼ä£¬ÇáËÉ·ÅÖÃÈ«¼ÒÈËµÄÂ¶Óª×°±¸¡£¼ÓÖ®Áé»îµÄ×ùÒÎ²¼ÖÃºÍ¾Þ´ó³µÃÅ£¬¼«ë´MIXÇ°ºóÅÅÖ®¼äÉõÖÁ¿ÉÖ±½Ó·Å½ø2Á¾×ÔÐÐ³µ¡£
³¬3Ã×Öá¾àÊµÏÖ5mÄÚÓÅÑÅµôÍ·
¿Õ¼äÓëÁé»î²¢ÐÐ²»ã£¡£Ïà½ÏÖÚ¶àÖá¾à3mÒÔÉÏ³µÐÍ£¬×îÐ¡×ªÍä°ë¾¶¾ù³¬5mµÄµôÍ·±íÏÖ£¬¼«ë´MIXÍ¨¹ý¶ÀÌØµÄ½á¹¹Éè¼ÆºÍÐü¼Ü¿Õ¼äÓÅ»¯£¬ÊµÏÖÇ°ÂÖ×î´ó×ªÏò½Ç³¬50¡ã£¬×îÐ¡×ªÍä°ë¾¶½öÎª4.95m£¬ÔÚËùÓÐË«ÏòËÄ³µµÀµÄ×ó¹ÕÂ·¿Ú£¬¾ù¿ÉÊµÏÖÒ»°ÑµôÍ·£¬ÉõÖÁ±ÈÁ½ÃÅµÄ±¦ÂíMINI¸ü¼ÓÁé»î¡£
¼«ë´MIX×îÐ¡×ªÍä°ë¾¶4.95Ã×
µç¶¯¶Ô¿ª³µÃÅ£¬½ø³ö¿Õ¼äÊ·ÉÏ×î¿í
¼«ë´MIX´òÔìÊ·ÉÏ×î´ó½ø³ö¿Õ¼äµÄ¶Ô¿ª³µÃÅ£¬½è¼ø·É»úµÄÍâ°ÚÊ½³µÃÅÉè¼Æ£¬½«¸ü´ó¿ªÆô½Ç¶ÈÁô¸øÓÃ»§¡£³¹µ×È¡Ïû´«Í³Æû³µµÄ¹Ì¶¨Ê½BÖù£¬²¢Í¨¹ýµç¶¯¶Ô¿ª·½Ê½£¬ÈÃ¼«ë´MIX³µÃÅ×î´ó½ø³ö¿Õ¼ä½Ó½ü1.5m£¬Ê·ÉÏ×î¿í¡£ÖÆÔì³É±¾ÊÇÆÕÍ¨³µÃÅµÄ5±¶¡¢ÑÐ·¢³É±¾³¬4ÒÚ£¬¼«ë´MIXÍâ°ÚÃÅ»¹½â¾öÁËÃ»ÓÐ¹Ì¶¨×ªÖáËù´øÀ´µÄ°²È«ÌôÕ½£¬¸üÏµÍ³ÐÔµØÂú×ã·ÀË®£¬·À³¾£¬ÃÜ·â£¬½µÔë£¬ÄÍ¾ÃµÈ³µ¹æ¼¶±ê×¼¡£
¼«ë´MIXÈ«ÇòÊ×´´¡¸Òþ²ØÊ½Ë«BÖù¡¹µç¶¯¶Ô¿ªÃÅ£¬½ø³ö¿Õ¼äÈ«Çò×î´ó
È«ÇòÊ×´´³¬µÍÎÞÃÅ¼÷¡¸È«ÃæÆ½¡¹µØ°å
³µÃÅÒª¹»¿í£¬µØ°åÒª¹»Æ½¡£¼«ë´MIX´òÔìÈ«ÇòÊ×´´µÄ³¬µÍÎÞÃÅ¼÷¡¸È«ÃæÆ½¡¹µØ°å£¬Õû³µµØ°åÎÞÈÎºÎÍ¹Æð£¬¼ÈÃ»ÓÐÃÅ¼÷£¬Ò²Ã»ÓÐÌ¨½×£¬Í¬Ê±Í¨¹ý¶ÔµØ°åºÍ³µÉí¡¢³µ¶¥µÄ½á¹¹ÓÅ»¯£¬ÊµÏÖSUVÍ¨¹ýÐÔºÍMPV±ãÀûÐÔµÄ¼æÈÝ¡£¼«ë´MIX×î´ó165mmµÄÀëµØ¼äÏ¶£¬±È¼çÖ÷Á÷¼ÒÓÃSUV;390mmµÄÀëµØ¸ß¶È£¬È´±È´ó¶àÊýMPV»¹ÒªµÍ;1350mmµÄ³µÄÚ¾»¸ß£¬³¬¹ý¾ø´ó¶àÊý´óÐÍMPV¡£Ó×¶ùÔ°Ð¡ÅóÓÑ»ù±¾Ò»²½ÉÏÏÂ£¬»¹¿ÉÔÚ³µÄÚÍêÈ«Õ¾Á¢£¬ÊÇÃû¸±ÆäÊµµÄ¡°±¦±¦°ÍÊ¿¡±¡£
¼«ë´MIXÈ«ÇòÊ×´´³¬µÍÎÞÃÅ¼÷¡¸È«ÃæÆ½¡¹µØ°å
¡°Òþ²ØBÖù¡±µÄ¡¸¹«Â·Ì¹ë´¡¹£¬È«ÊÀ½ç×î°²È«µÄ±¦±¦°ÍÊ¿
°²È«£¬ÊÇ¼ìÑéºÀ»ªµÄµÚÒ»±ê×¼¡£ÔÚÈ«ÐÐÒµµÚÒ»¸ö³µÉí²àÅö¼ÓÑ¹¶¥µÄ¼«ÏÞµþ¼Ó²âÊÔÖÐ£¬¼«ë´MIXÏÈÊÇ¶¥×¡ÁË1.7¶Ö±ÜÕÏ³µÒÔ60km/hÊ±ËÙ·¢ÆðµÄ²àÅö£¬ºóÔÙ¿¸×¡ÁË2.2¶Ö¼¯×°Ïä´Ó4m¸ß¿Õ×ÔÓÉÂäÌå£¬Æä²àÅöË²¼ä³å»÷Á¦½ü¹ú±ê3±¶£¬Ñ¹¶¥³å»÷Á¦ÊÇ¹ú±ê2±¶ÒÔÉÏ¡£¶ø¼«ë´MIX³µÄÚ¿Õ¼äÍêºÃ£¬¼ÙÈË°²È»ÎÞí¦£¬ÒÔ±ê×¼µÄ¡°¹«Â·Ì¹ë´¡±Ê½´ð°¸£¬»ØÓ¦ÁË¼«ë´MIXÁÁÏàºó£¬´ó¼Ò¶ÔÓÚ¡°È¡ÏûÁË´«Í³BÖù£¬ÄÜ±£Ö¤°²È«Âð£¿¡±µÄÒÉÎÊ¡£
È«ÇòÊ×´´Òþ²ØÊ½Ë«BÖùÉè¼Æ
ÓÖÒ»Ïî¡¸¼«ë´Ê½°²È«¡¹ÐÂ·¢Ã÷ÉÏ³µ¡£¼«ë´MIX²ÉÓÃÈ«ÇòÊ×´´µÄÒþ²ØÊ½Ë«BÖùÉè¼Æ£¬ÔÚÃ¿²à³µÃÅÄÚ£¬¶¼°²×°ÓÐÁ½¸ùÖ±¾¶Ô¼70mmµÄÒ»Ìå³ÉÐÍÈÈÆøÕÍ¸ÖÖù£¬Á½²àºÏ¼Æ°²×°ËÄ¸ù¡£Ã¿¸ù¸ÖÖù¾ù²ÉÓÃÇ±Í§¼¶µÄ2000Õ×ÅÁÈÈ³ÉÐÍ¸Ö£¬²¢²ÉÓÃÈ«ÇòÊ×·¢µÄ3.5mm±ÚºñÈÈÆøÕÍ¹¤ÒÕ£¬ºñ¶ÈÎªÆÕÍ¨ÈÈ³ÉÐÍ¸Ö2±¶£¬ÕûÌåÇ¿¶ÈÌáÉý33%£¬³¤¶È´ï1300mm£¬×Ý¹áÕû¸ö³µÃÅ¡£
È«ÇòÊ×´´µÄÒþ²ØÊ½Ë«BÖù
³¬Ô½ºÀ»ªÆ·ÅÆÖÐ´óÐÍSUVµÄÕû³µÅ¤×ª¸Õ¶È
ÒÔË«BÖùÎª»ù´¡£¬¼«ë´MIX¶Ô³µÃÅÄÚÍâ¸÷½á¹¹£¬½øÐÐÁËÈ«·½Î»¼ÓÇ¿£¬ÈÃÃ¿ÉÈ³µÃÅ¶¼ÊÇÊØ»¤°²È«µÄÒþÐÎ¶ÜÅÆ¡£Í¬Ê±¼«ë´MIXÈ«Ãæ¼Ì³Ð¹«Â·Ì¹ë´µÄ720¶È°²È«¿ø¼×¡£Õë¶Ô¶ÌÇ°ÐüÉè¼Æ£¬²ÉÓÃÐÐÒµ×î¸ß±ê×¼µÄ7ÏµÂÁºÏ½ðÇ°·À×²Áº£¬¿¹³å»÷ÄÜÁ¦ÌáÉý30%¡£³µÉíÎ²²¿²ÉÓÃÓë¼«ë´009ÏàÍ¬²ÄÖÊµÄÒ»ÌåÊ½Ñ¹Öýºó¶ËÂÁ³µÉí£¬Í¨¹ýÉè¼Æ£¬²ÄÁÏ£¬¹¤ÒÕµÄÈ«Ãæ´´ÐÂ£¬¼«ë´MIXµÄÕû³µÅ¤×ª¸Õ¶È£¬³¬¹ý37000Å£Ã×/¶È£¬´ïµ½·áÌï°£¶û·¨µÄ3±¶ÒÔÉÏ£¬¸ü³¬Ô½ÁËºÀ»ªÆ·ÅÆµÄÖÐ´óÐÍSUV¡£
¼«ë´MIX¿ªÆô°²È«¸ïÃüÊÇÈ«ÊÀ½ç×î°²È«µÄ±¦±¦°ÍÊ¿
´òÆÆ´«Í³Æû³µ¿Õ¼ä²¼¾Ö£¬¸³Óè°Ù±ä¿Õ¼äÎÞÏÞ¿ÉÄÜ
ÔÚÊµÏÖ¿Õ¼ä¸ïÃü¡¢°²È«¸ïÃü»ù´¡ÉÏ£¬¼«ë´MIX»¹Í¨¹ý¿É×ª¡¢¿É»¬¡¢¿É±äµÄÈíÓ²¼þ¼¼Êõ¼Ó³Ö£¬³¹µ×´òÆÆ´«Í³Æû³µµÄ¿Õ¼ä²¼¾Ö£¬´øÀ´°Ù±ä¿Õ¼äµÄÎÞÏÞ¿ÉÄÜ¡£
¿É×ª¡¢¿É»¬¡¢¿É±ä£¬×ù²Õ²¼¾ÖÇ§±äÍò»¯
¼«ë´MIXÊÇÈ«ÇòÎ¨Ò»Ò»¿î£¬ÓµÓÐÖ÷¸±¼Ýµç¶¯Ðý×ª×ùÒÎµÄÁ¿²ú³µÐÍ¡£Í¨¹ýµç»úµÄÎÞ¼¶Ðý×ª£¬¿ÉÊµÏÖ270¡ãµç¶¯ÎÞ¼¶ÐüÍ££¬È«ÇòÎ¨Ò»£¬²¢ÇÒ×ùÒÎ½âËø¡¢Ðý×ª¹¦ÄÜÓÉË«µç»ú·Ö±ð¿ØÖÆ£¬²Ù×÷¸ü¿É¿¿¡£
¼«ë´MIXÈ«ÇòÊ×´´Ö÷¸±¼Ý270¡ãµç¶¯ÎÞ¼¶Ðý×ª×ùÒÎ
Æ¾½èÈ«ÃæÆ½µØ°åÉè¼Æ£¬¼«ë´MIXÎªÇ°ºó×ùÒÎºÍÖÐµº£¬²¼ÖÃÁË3×é2Ã×³¤µÄµç¶¯»¬¹ì£¬È«ÇòÎ¨Ò»¡£Ç°ÅÅ»¬¶¯ÐÐ³Ì´ï850mm£¬ºóÅÅÐÐ³Ì´ï490mm£¬ÇÒÖÐµºÓµÓÐ¶ÀÁ¢»¬¹ì£¬¿É»¬ÒÆ790mm¡£Í¨¹ý×ùÒÎµÄ»¬¶¯£¬ºóÅÅ¿ÉÒÔ»ñµÃ½ü1Ã×µÄÍÈ²¿¿Õ¼ä¡£Ïà±ÈÓÚÆÕÍ¨µÄ×ùÒÎ»¬¹ì£¬¼«ë´MIXÍ¨¹ý½á¹¹Éý¼¶£¬Ç¿¶ÈÌáÉý75%£¬ÐÐÒµ×îÇ¿¡£
¼«ë´MIXÒ²ÊÇÄ¿Ç°Î¨Ò»Ò»¿î½«×ùÒÎÐý×ª¼ÓÈë×ù²ÕÔ×Ó»¯ÄÜÁ¦µÄ³µÐÍ£¬¿ÉÎªÓÃ»§Ìá¹©È«ÐÐÒµ×î¶àµÄ¾Å´ó¿Õ¼ä³¡¾°Ä£Ê½£¬Ö»ÐèÒª³µ»ú»òÓïÒô¾ÍÄÜ¹»ÊµÏÖÒ»¼ü²¼¾Ö£¬Ë¿»¬×ªÉí¡£ÓÃ»§»¹¿ÉÍ¨¹ý³¡¾°¹¤·»ÎÞÏÞÍØÕ¹£¬ÊµÏÖ×Ô¶¨Òåµ÷½Ú£¬×ùÒÎÒ»¼ü²¼¾Ö£¬´òÔìÕæÕýµÄ¡°È«ÎÝÖÇÄÜ¡±¡£
¼«ë´MIXÌá¹©9´ó¿Õ¼ä³¡¾°Ä£Ê½
ÌåÑéÎ´À´µÄÏòÍùÉú»î£¬¼«ë´MIXÏòÍùÌåÑé¹Ù¿ªÏäÆÀ²â
·¢²¼»áÉÏ£¬¼«ë´MIXÏòÍùÌåÑé¹ÙÐ¡°½£¬¶Ô¼«ë´MIX°Ù±ä¿Õ¼äÏÖ³¡¿ªÏäÆÀ²â£¬¹²Í¬ÌåÑéÎ´À´µÄÏòÍùÉú»î¡£
¼«ë´MIX×îÓÐÌØÉ«µÄ³¡¾°£¬µ±Êô»¶¾Û¶Ô×øÄ£Ê½¡£´òÞèµ°£¬¿ªParty£¬ÏÂÎç²è£¬¼«ë´MIXÍ³Í³¶¼ÄÜ¸ã¶¨¡£µ±È»£¬»¶¾Û¶Ô×øÄ£Ê½Ò²¿É´øÀ´¡°ÔÚºþ±ß¿ªÒ»¼Ò×î×ÔÓÉµÄ¿§·È¹Ý¡±¡¢¡°ÔÚÂäÈÕÊ±·ÖÀ´Ò»ÕµÅ¨ÓôµÄ¹¦·ò²è¡±µÈ¸ü¶àÓÐÈ¤µÄÌåÑé¡£Í¬Ê±£¬¼«ë´MIX³µÄÚ»¹¿ÉÒÔ»»ÒÂ·þ¡¢»¯×±¡¢¼Ü»úÎ»£¬»¹¿ÉÃæ¶ÔÃæ²É·Ã¼Î±ö£¬Â¼¿Ú²¥¡¢×ö¼ô¼£¬³ÉÎªÖ÷²¥ºÍÄÚÈÝ´´×÷ÕßµÄ×î¼Ñ¡°»ï°é¡±¡£
¼«ë´MIX»¶¾Û¶Ô×øÄ£Ê½
¸±¼Ý¹Û¾°Ä£Ê½ÏÂ£¬¼«ë´MIX±äÉí³¬¼¶µöÌ¨£¬´µ×Å¿Õµ÷Ìý×Å¸è£¬×ùÒÎ»¹ÄÜÍ¨·ç°´Ä¦£¬ÈÃµöÓãÌåÑéÔÙ½ø½×¡£ÎÞÂÛÊÇ»îÆÃÍâÏòµÄEÈË¡¢»¹ÊÇÎÈÖØÄÚÁ²µÄIÈË£¬¶¼¿ÉÒÔÔÚ¼«ë´MIXÕÒµ½×Ô¼ºÏ²»¶µÄ·ÅËÉ·½Ê½¡£×ÔÓÉÌìµØÄ£Ê½ÏÂ£¬Í¨¹ý×ùÒÎµÄÇ°ºóÒÆ¶¯£¬Îª×ù²ÕÖÐ¼äÓªÔì³ö¾Þ´óµÄ´¿Æ½¿Õ¼ä£¬¿ÉÒÔÍ¬Ê±ÈÃÆß¸öÐ¡ÅóÓÑÒ»ÆðÔÚ³µÄÚÍæË££¬Ïàµ±ÓÚ°Ñ¼ÒÀïµÄ¶ùÍ¯·¿°áµ½»§Íâ¡£
¼«ë´MIX´ó´²Ä£Ê½Í¬Ñù±ð³öÐÄ²Ã¡£¼«ë´MIX³¬¼¶×ù²Õ£¬¿ÉÎªÓÃ»§Ìá¹©ÈýÕÅ´²£º¸±¼Ý×ªÉí·Åµ¹Ãë±äµ¥ÈË´²£¬ÊÇ´ò¹¤ÈË±Ø±¸µÄ»ØÑªÉñÆ÷;Ö÷¸±¼ÝÒ»Æð×ªÉí·Åµ¹ÃëÉíË«ÈË´²£¬ÖÜÄ©Á½ÈË³öÓÎÍæÀÛÁË¿ÉÒÔÔÚ³µÉÏ´ò¸öíï;´ò¿ªMIX×¨ÃÅ¶¨ÖÆµÄ³äÆø´²µæ£¬¼«ë´MIX×ù²Õ»¹ÄÜÃë±äÂÃ¾Ó´ó´²£¬ÇÒ²»ÓÃ·Åµ¹ºóÅÅ×ùÒÎ£¬¿ÉÌÉ¿É¿¿£¬¿ÉÍ¨·ç°´Ä¦£¬±È¼ÒÀïµÄ´²¸üÊæ·þ¡£
¼«ë´MIXÈÃ³öÐÐ£¬Ã»ÓÐ½¹ÂÇ¸üÓÐÐ§ÂÊ
¡°Èý¸ö800¡±È«ÉúÌ¬½â¾ö·½°¸£¬ÈÃÐøº½ÔÙÎÞ½¹ÂÇ
Èç¹ûËµÒ»¸ö800VÊÇ¸úËæ£¬Á½¸ö800VÊÇÒýÁì£¬ÄÇÃ´Èý¸ö800V²ÅÊÇÁìÏÈ¡£¼«ë´MIXÈ«Ïµ±êÅäÈ«Õ»800VµÄ¸ßÑ¹ÏµÍ³£¬800VµÄ³¬¿ì³äµç³Ø£¬»¹ÓÐ800VµÄ³¬¿ì³äÌåÏµ¡£
¼«ë´¡°Èý¸ö800¡±È«ÉúÌ¬½â¾ö·½°¸
¼«ë´MIX´îÔØµÄ¸ßÐÔÄÜÌ¼»¯¹èºóµçÇý£¬×î´ó¹¦ÂÊ¿É´ï310kW£¬¿°±È3.0T·¢¶¯»ú£¬Áã°Ù¼ÓËÙ½öÐè6.8s¡£´îÔØ76¶ÈµÚ¶þ´ú½ð×©µç³Ø£¬CLTCÐøº½Àï³Ì´ï550km£¬·åÖµ³äµç±¶ÂÊ¿É´ï5.5C£¬ÈÃ¼«ë´MIX 10.5·ÖÖÓ¿É´Ó10%³äÖÁ80%£¬È«Çò×î¿ì;´îÔØ102¶È÷è÷ëµç³Ø£¬×î´óÐøº½Àï³Ì³¬¹ý700km£¬³äµç15·ÖÖÓ£¬Ðøº½¿ÉÔö¼Ó500km¡£²»½öÈç´Ë£¬¼«ë´»¹ÓµÓÐÇ¿´óµÄ³äµçÍøÂç¡£Æä800V¼«³äÕ¾£¬½ñÄêÄêµ×½«¸²¸ÇÈ«¹ú150¸öÒÔÉÏµÄ³ÇÊÐ£¬ÈÃ¼«ë´MIXÓÃ»§ÕæÕýÊµÏÖ800V×ÔÓÉ¡£
¼«ë´MIX´îÔØµÄµÚ¶þ´ú½ð×©µç³Ø
ÔÚ¡°Èý¸ö800¡±ÉúÌ¬»ù´¡ÉÏ£¬Õë¶Ô±±·½¶¬¼¾µÍÎÂÓÃ³µ³¡¾°£¬¼«ë´MIX´îÔØÔÚÆû³µÐÐÒµÁ¿²úÊ×·¢µÄÈÈ±Ã½¹¶ú¿Õµ÷¡£Ïà¶ÔÓÚ´«Í³µÄÈÈ±Ã¿Õµ÷£¬½¹¶ú¿Õµ÷ÄÜ¹»¶Ô³ËÔ±²ÕµÄÓàÈÈ½øÐÐ¸ßÐ§»ØÊÕ£¬ÓÈÆäÔÚµÍÎÂ»·¾³ÏÂ£¬ÄÜ¹»´ó´óÌáÉý¿Õµ÷ÈÈ¹ÜÀíÐ§ÂÊ£¬½øÒ»²½ÓÅ»¯ÄÜºÄºÍÐøº½±íÏÖ¡£¸ù¾ÝÊµ²â£¬ÔÚÁãÏÂ20¶ÈµÄ¾²Ì¬ÓÃ³µ³¡¾°ÏÂ£¬¼«ë´MIXµÄ¿Õµ÷×ÛºÏÄÜºÄ±ÈÌØË¹ÀModel Y½µµÍ15%ÒÔÉÏ¡£²»½öÈç´Ë£¬¼«ë´MIX»¹´îÔØÈ«ÇòÎ¨Ò»µÄÀäÈÈË«¹Ä·ç»ú£¬»»Æø¹¦ÂÊÍ»ÆÆÃ¿Ð¡Ê±1000Á¢·½Ã×£¬ÄÜ¹»ÔÚ60ÃëÄÚ£¬¶Ô¼«ë´MIXÕû¸ö×ù²Õ¿Õ¼ä¿ìËÙ»»Æø¡£
´îÔØºÆå«ÖÇ¼Ý2.0£¬ÖÇ¼Ý±íÏÖ³ÖÐø½ø»¯
¼«ë´MIXÈ«Ïµ±êÅäµÄ¼¤¹âÀ×´ïºÍË«Orin-XÐ¾Æ¬£¬È«Ïµ´îÔØ¼«ë´×ÔÑÐµÄºÆå«ÖÇ¼Ý2.0£¬½«ÎªÓÃ»§´øÀ´¸ü¸ßÐ§µÄÖÇ¼ÝÌåÑé¡£Ä¿Ç°£¬¼«ë´×ÔÑÐµÄºÆå«ÖÇ¼Ý2.0ÏµÍ³£¬ÎÞÂÛÊÇÖÇÄÜ²´³µ£¬»¹ÊÇÖÇÄÜ¼ÝÊ»¡¢¹¦ÄÜÌåÑé¡¢OTA½ø¶È£¬È«ÃæÓÅ»¯ÌáËÙ¡£
¼«ë´MIXÈ«Ïµ±êÅä¸ß½×ÖÇÄÜ¸¨Öú¼ÝÊ»
Æ¾½èÐÐÒµ×îÇ¿µÄ¶Ëµ½¶Ë²´³µ´óÄ£ÐÍ£¬¼«ë´MIX³¹µ×¸Ä±ä¹ýÍùµÄ²´³µÌåÑé£¬ÕæÕýÊµÏÖ¡°ÏÈÏÂ¿Í£¬ÔÙÍ£³µ¡±£¬¿°³ÆÈ«³¡¾°Ò£¿Ø²´³µÍõ¡£³¬Õ³µÎ»¡¢¶ÏÍ·Â·³µÎ»£¬¼°ÎÞ±êÏß³µÎ»£¬¼«ë´MIX¾ù¿ÉÇáËÉÊµÏÖÒ£¿Ø²´ÈëºÍ²´³ö¡£Õë¶ÔÏàÁÚ³µÁ¾Í£³µ²»ÕýµÄÎÊÌâ£¬¼«ë´MIX»¹¿É¸ù¾ÝÅÔ³µÎ»ÖÃ£¬Áô³ö±Ë´Ë¶¼·½±ãµÄ¿Õ¼ä¡£Æ¾½èºÆå«ÖÇ¼Ý2.0µÄ¼ÓËÙµü´ú£¬¼«ë´»¹½«ÔÚÎ´À´3¸öÔÂÄÚ¿ªÆô¿çÂ¥²ã´ú¿Í²´³µµÄ·ÖÅúÍÆËÍ£¬ÈÃ»úÆ÷Í£³µ±ÈÈË¸ü·½±ã¡£
¶øÆ¾½è¶Ëµ½¶Ë´óÄ£ÐÍµÄ³¬ËÙ½ø»¯£¬È«¹ú¶¼ÄÜ¿ª¡¢ÓÐµ¼º½¾ÍÄÜ¿ªµÄÎÞÍ¼³ÇÊÐNZP½ø¶ÈÔÙ´ÎÌáÇ°¡£¼«ë´MIXÎÞÍ¼³ÇÊÐNZP£¬½«ÓÚ±¾ÔÂµ×¿ªÆô·ÖÅúÍÆËÍ¡£²»Ö¹ÓÚ¸ü¿ìµÄµü´úËÙ¶È£¬¶Ëµ½¶Ë´óÄ£ÐÍ»¹È«ÃæÌáÉýÎÞÍ¼³ÇÊÐNZPµÄÌåÑéÉÏÏÞ¡£ÔÚ8DÉ½³ÇÖØÇìÊµ²âÖÐ£¬¼«ë´MIXÎÞÍ¼³ÇÊÐNZPÄÜÁ¦Ô¶Ô¶³¬Ô½¼ÝÔ¦³£¹æ¹¤¿ö£¬ÄÄÅÂÊÇ¸´ÔÓÂ·¿ö¡¢Ê©¹¤Â·¶Î£¬Óµ¶ÂÄÖÊÐÇø£¬ÉõÖÁÃ»ÓÃÈÎºÎ±êÏßµÄÍÁÂ·£¬¶¼¿ÉÒÔ×öµ½ÓÎÈÐÓÐÓà¡£¶ø³µÎ»µ½³µÎ»µÄ³ÇÊÐNZP½«ÔÚÎ´À´Èý¸öÔÂÄÚ¿ªÆô·ÖÅúÍÆËÍ¡£
¼«ë´MIXÈÃ³öÐÐÃ»ÓÐ½¹ÂÇ¸üÓÐÐ§ÂÊ
Í»ÆÆÒ»ÇÐÏëÏó£¬´òÔìÎ´À´µÄ¼Ò¡£×÷ÎªÒ»Á¾´ÓÎ´À´×ß½øÏÖÊµµÄÖÇÄÜÆû³µ£¬¼«ë´MIXÒÔÍ¶Èë¾Þ´óµÄ´´ÐÂ£¬ÎªÃ¿Ò»¸öÓÃ»§£¬´´Ôì¼«ÖÂÌåÑé£¬ÈÃ³µ³ÉÎªÁËÕæÕýµÄ¼Ò¡£Ã¿¸ö°æ±¾¶¼ÊÇ´óÂúÅä£¬Èýµç¡¢°²È«¡¢ÖÇÄÜ¡¢ºÀ»ªÌåÑé130¶àÏîÅäÖÃ£¬È«²¿ÀÂú£¬¼«ë´MIXÎªÖÐ¹ú¼ÒÍ¥ÓÃ»§£¬´øÀ´³¬Ô½ÆÚ´ýµÄÎ´À´³öÐÐÌåÑé¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â