81.8万元的精装版极氪009，沃尔沃EM90凭什么？

沃尔沃首款纯电MPV车型EM90总算迎来全球首秀，仅有「Ultra 六座」版本，国内售价高达81.8万元。

价格公布后，网络上掀起一阵不小的波澜，不少网友认为EM90作为一辆精装版的极氪009，81.8万元的售价过高，放在价格战打得轰轰烈烈的当下，很难打开市场。

艰难转型之路

早在今年1月份，在沃尔沃的汽车年度媒体沟通会上，前沃尔沃大中华区销售公司总裁钦培吉就对外表示，「2023 年，沃尔沃要加速转型，再造一个电气化的沃尔沃。」

2023年即将见底，整个转型之年，沃尔沃在夏天发布了EX30，却一直未能上市。这次EM90直接亮相，也意味着将成为沃尔沃今年首款也是唯一一款上市的纯电车型。

翻开整个沃尔沃长达96年的发展历史，足以发现EM90是沃尔沃第一次推出的MPV车型。之所以沃尔沃如此选择，或许与其艰难的电动化转型之路不无关系。

4月份，沃尔沃在中国首发旗舰SUV EX90，时任沃尔沃大中华区前总裁钦培吉说出了那句著名言论，「新势力会的，我们三年就学会了;我们会的，新势力十年也学不会」。

作为传统豪强中的纯电品牌，沃尔沃在面对新能源浪潮时，电动化的决心异常强烈。根据沃尔沃的规划，2025实现纯电销量过半;2023年，品牌全线产品完成纯电化，沃尔沃将只生产纯电车型。

但凭心而论，沃尔沃的「三年之期」，并非自学能力强悍。由沃尔沃自己研发的EX90进度一再滞后，从今年上半年拖到了明年，官方给出的理由是，「仍需时间进行车辆软件的开发与测试」。

可见仅凭沃尔沃自己，想要轻松过渡到纯电时代，并非易事。但与过往不同的是，沃尔沃如今背后的大山，是在新能源时代颇有建树的吉利。良师在手，加上极氪009珠玉在前，对于沃尔沃而言，几乎就是开卷考试，选择MPV市场，EM90就是最佳选择。

放眼整个中国汽车市场，今年1-9月份，国内MPV累计销量81.4万辆，占乘用车总销量的5.34%，是一个体量极小的细分市场。但恰恰是各家车企争相冲高的必争之地。

本身已是豪华品牌的沃尔沃自然无需投入过多精力，背靠吉利，以极氪009为模板，是站在如今这个时间点的最优解法。

EM90的产品力

作为旗下首款纯电旗舰MPV车型，沃尔沃交出了超豪华的答卷。

与极氪009、路特斯ELETRE等吉利系车型一样，EM90基于吉利SEA浩瀚架构打造，车身尺寸5206/2024/1859mm，轴距为3205mm，轴长比61.56%，遵循了MPV的「五三定律」。

在沃尔沃官方看来，EM90需要承担起给用户打造一个可以尽情享受生活空间的重任。因此，外观设计上，EM90保留以「瑞典精神」为灵魂的沃尔沃元素，延续了雷神之锤矩阵大灯等家族式设计。同时在车内，将整个内部空间打造成「斯堪的纳维亚」客厅。

EM90采用6座布局，内饰设计处处散发出「斯堪的纳维亚」气息，从精致的欧瑞诗水晶档杆，到车门前排座位背面的实木竹纹透光饰板，确实将轻奢与前沿科技体现的淋漓尽致。

同时10.25英寸仪表盘+15.4英寸悬浮中控，以及二排15.6英寸吸顶屏，为整车娱乐系统奠定基础，以及21扬声器的宝华韦健音响，总功率达到2460W。二排配备人体工学航空座椅，按摩、通风、加热、腿托、小桌板等一应俱全。总之，极氪009上有的，它基本都有，而极氪009没有的车载冰箱，它同样没有。

在核心配置上，EM90搭载一台200kW的单电机，峰值扭矩为343N・m，最高车速180km/h，零百加速为8.3s。这样的数据放在一众纯电MPV中并不出众，甚至有些短板，毕竟自己的同胞兄弟极氪009可是全系标配前后双电机，峰值功率高达400kW，峰值扭矩为686N・m，零百加速更是只要4.5s。

不过EM90搭载了沃尔沃「世界树」智能安全体系以及「北欧全境」智慧座舱，支持智能语音控制等功能，可谓北欧神话元素拉满。

而在智驾领域，EM90则是搭载双7nm Mobileye EyeQ5H芯片，以及总共25个感知元件，包括7个800万摄像头和1个毫米波雷达，拥有Pilot Assist领航辅助功能，但高阶智能辅助驾驶需要后期OTA实现。

纵观EM90的配置，放在纯电MPV市场中，它的产品力略显保守，尤其是在价格战愈发火热的国内市场，这样的问题尤其突出。

81.8万元，贵还是不贵？

2023年，包括小鹏、理想等一众新势力品牌也开始入局MPV市场。

理想MEGA凭借出众的外观收割了一波巨大流量，低至2.215的风阻系数成为令人深刻的记忆点。除此之外，全域800V SiC高压平台，以及基于宁德时代4C电池打造的5C电池，使得这辆MPV充电峰值功率高达520-540kW，10分钟即可补能超过400km。

加上理想一贯擅长的家庭场景，内部设计从来都是舒适优先，让外界对其期待拉满。

而小鹏X9同样基于小鹏最新的扶摇架构，搭载XNGP智能辅助驾驶、首发XOS天玑智能座舱系统，同时标配空气悬挂和后轮转向。作为一款主打年轻态的MPV，将智能化堆到极致，小鹏X9可谓来势汹汹。

面对新势力御三家其中之二的强势入局，加上价格战下两家相对可观的定价，沃尔沃EM90完全是腹背受敌，81.8万元的售价毫无优势。甚至在动力上，不如49.9万元起售的极氪009。

那这贵出来的30万，到底去了哪里？

说实话，从硬件配置来看，确实贵不出30万之多，因此也只能将其归为老生常谈的品牌力上。

对于沃尔沃而言，作为老牌豪华品牌，面子上仍要维系，与极氪“混为一谈”明显是「掉价」行为。更何况，沃尔沃有着与生俱来的优势，就是安全性。

众所周知，沃尔沃是世界汽车历史上知名的安全专家，从上世纪50年代开始就致力于提升汽车安全性能，率先将安全带等概念引入汽车中，为品牌深深烙上了「安全」这一标签。

虽然极氪009同样主打安全性，但沃尔沃毕竟是开宗立派之人，深厚的安全底蕴赋予其更强的品牌号召力，尤其是放在MPV车型上，更是重中之重。

同时品牌也是这个价位的MPV不可忽略的一部分，否则为何产品力更强的腾势D9，依然无法将别克GL8挤下神坛。对于老板而言，面子远比里子重要，极氪009与别克GL8放在一起，就是后者更有面子。

沃尔沃也是相同的道理，即使动力不比极氪009，但对于只管乘坐是否舒适的老板而言，驾驶感受不在考虑范畴，面子上过得去，足够安全，就是硬道理。

总结

即使现在在社交媒体上搜索EM90，「贵」依然是主流言论。但对于沃尔沃的目标用户而言，多花30万元带来安全性与面子，是一笔相对划算的买卖。但对于价格战下的普通用户而言，实在才是主流选择。因此，沃尔沃EM90注定不会是一款走量产品。